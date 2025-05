Ambasador Zlatko Lagumdžija : “Dodik je danas gori četnik od Šešelja, a sutra će biti najveći Bosanac” (Video)

Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama, ambasador Zlatko Lagumdžija, kazao je u Pressingu na N1 kako je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić “pomogao” da se izglasa Rezoluciji o genocidu u Srebrenici. “Otkrit ću vam nešto, prvi put ovo kažem. Nama je Vučić pomogao svojim odnosom prema Rezoluciji. Sa onim njihovim divljačkim nastupom, sa onakom anticivilizacijskom propagandom, oni su rekli da ne priznaju sud u Haagu i da nije bi genocid, onda se svijet počeo polako uključivati u temu. I onda su mnogi shvatili da ovdje više nije riječ o genocidu u Srebrenici, nego o poštivanju međunarodnog prava, poštivanju međunarodnih sudova”, poentirao je Lagumdžija.

Šta ima u Americi?

Amerika se o svom jadu zabavila, isto tako i UN. Svijet se zabavio previranjem, sve se promijenilo, atmosfera u UN-u se promijenila. Velika geopolitička revolucija je u toku. Digitalna revolucija se odvija paralelno. I priroda ekonomije se mijenja.

Da li su te promjene dobro za nas?

Mi objektivno nismo na dnevnom redu, čak i region. Vidjelo se da SAD ovaj region u velikoj mjeri prepušta Evropi do daljnjeg. A Rusiji je u interesu da ovaj region drže destabilizovanim, da se skine fokus sa Ukrajine.

Znaju li čelni ljudi UN-a šta se ovdje zbiva?

A ubrzo nakon toga se pojavila Deklaracija "Svesrpskog sabora".

Ambasador Lagumdžija žestoko je kritikova lidera SNSD-a i bjegunca pred zakonom Milorada Dodika za kojeg je kazao da je “postao četnik”. Međutim, Lagumdžija nema dileme da bi Dodik sutra bio “najveći Bosanac” ako bi mu to bio interes.

Iako ima nalog za hapšenje Dodika on se, čini se, ne zaustavlja?

Ma on najavljuje da će napraviti graničnu službu RS-a. S kim će on napraviti granicu – sa Hrvatskom ili Schengenom? On bi zarobio narod RS-a. Opozicija u RS-u je pokazala da je Dodik, ipak, jedan odmetnik koji je krenuo u avanturu koja može doći glave RS-u.

Kako “može doći glave RS-u”?

Imamo dvije mogućnosti – da Rusija vojno podrži RS, odlično. Kojim će internetom poslati tu vojsku. Lavrov nije mogao doći avionom u Beograd jer mu nisu dozvolili. Sad će slati paravojsku? To su izviđači, harmonikaši, to je neizvodljivo. Zar zaista mislite da NATO može dozvoliti kancerogeno tkivo u središtu svoga stomaka? Zašto žele da se riješe visokog predstavnika? Zato što on ima mandat da aktivira vojni dio čuvanja mirovnog sporazuma. Je li vi mislite da Dodik može logistički izdržati da RS bude samostalna država?

Čini se da se normalizuje stanje da je Dodik na slobodi uprkos odluci Suda BiH?

Da li vi zaista mislite da je on slobodan čovjek, da se osjeća slobodnim?

Vi ga dobro poznajte? Da li vas vrijeđaju njegov izjave, posebno posljednje u kojima poziva muslimane da se vrate u “pravu vjeru”?

Kad vam smeće kaže da ste smeće vi ne mislite da ste smeće. Dodik je posljednjim izjavama prevazišao Šešelja koji je išao tako daleko da je govorio da su Bošnjaci poturice i da su Hrvati Srbi katoličke vjeroispovijesti. On vrijeđa sa namjerom da nas isprovocira, ali nećemo odgovoriti kako bi volio. On je praktično sad u zatvoru, skelom prelazi u Beograd. Čekao sam dvije godine da pokažem (tzv. Mapu demontaže države BiH). Iz Rezolucije (o genocidu u Srebrenici) sam nauči da se ne stavljaja sve u izlog, da mi amidžinca plješće kako sam veliki patriota. Mi smo jedva spriječili neke ljude, kad je Rezolucija ušla u završnu fazu, da ne pričaju gluposti. Zato nemam namjeru objašnjavati Dodiku da li mu je bolje da bježi u Rusiju ili da ide u (državni zatvor) Vojković. Pitanje je dana kad će opozicija preuzeti vlast u RS-u. Kao što će biti i u Srbiji. Najveća tragedija što ćemo izgubiti godinu dana u jednom jadu i čemeru oporavka.

Dodik je sad veći šovinista od Šešelja, ali pazite, kad bi mu ponudili da postane Bosanac, da mu sve ostane, on bi pristao i ne bi bio ništa manji Bosanac od nas.

Da li bi bio veći Bosanac od Vojina Mijatovića?

Vojin bi bio mala maca za njega i ne bi mogao glumiti ovo što glumi. Kad bi Bosna i Hercegovina bila i džamahirija, Dodik bi bio reis. Bio je najveći komunista, onda socijaldemokrata, a sada je postao četnik.

Da li je zaista postao četnik?

Verbalno i po svojim djelima je postao četnik. On po svojoj prirodi je ono što mu daje vlast, a to je danas biti četnik.

