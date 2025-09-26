Ambasador Zlatko Lagumdžija: Bosna i Hercegovina dosljedno stoji na pravoj strani historije

Cijelu sedmicu izvještavamo o raspravama i obraćanjima svjetskih lidera za govornicom u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Znamo koliko je trnovit put bio do usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Je li krajnje vrijeme da prestane višegodišnje krvoproliće u Gazi i konačno dođe do priznanja palestinske države? O ovoj temi razgovarali smo sa Zlatkom Lagumdžijom, ambasadorom BiH pri UN-u.

Zlatko Lagumdžija kazao je da je teško očekivati napredak u rješavanju rata na Bliskom istoku bez aktivnog angažmana Sjedinjenih Američkih Država.

„Sigurno da bez aktivnog uključenja Sjedinjenih Država zaustavljanje rata prije svega, teško da možemo očekivati neki veliki napredak u skorom vremenu. Međutim, ohrabrujuća je činjenica da su lideri arapskih zemalja imali ozbiljan sastanak s Trumpom, koji ih je ohrabrio te pokazao njegovu dobru volju“, poručio je Lagumdžija.

Podsjetio je da je u New Yorku, neposredno prije početka Generalne skupštine UN-a, održana konferencija posvećena rješavanju bliskoistočnog pitanja kroz two-state solution, od kojeg su Izrael i Amerika, činilo se, odustale. Prema njegovim riječima, stvorila se kritična masa zemalja koje insistiraju na priznanju Palestine.

„Vidjeli ste da je niz zemalja pokrenuo seriju priznanja, od Macrona pa do Velike Britanije, Kanade, Australije i drugih. To je suštinski okupljanje svijeta oko jednog civilizacijskog projekta – da konačno dobijemo dugoročno održivo rješenje, u kojem Izrael i Palestina žive u koegzistenciji i miru, s garantovanom sigurnošću i suverenitetom“, rekao je Lagumdžija.

Naglasio je i da je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u svom obraćanju podsjetio na rezolucije i granice iz 1947. godine, čime je jasno potvrđen međunarodno-pravni okvir. Govoreći o dešavanjima u Gazi, ocijenio je da se pred očima svijeta odvija genocid, što su, kako je naveo, potvrdile i odgovarajuće komisije UN-a.

„Normalno, dalek je put od pravnog priznanja da se radi o genocidu, ali svima nama koji smo prošli kroz slična iskustva jasno je o čemu je riječ“, naglasio je.

Komentirajući nedavno glasanje u Hrvatskom saboru o priznanju Palestine, Lagumdžija je rekao da se jasno vidi podjela između predsjednika i premijera te da je ishod odraz političke većine HDZ-a.

„Jasno je da u Hrvatskoj imamo podjelu između predsjednika i premijera, koja se vidi u njihovim oprečnim stavovima i kada je u pitanju Ukrajina, a i Gaza. Milanović nema politički kapacitet da to u Saboru privede kraju“, rekao je Lagumdžija.

Osvrnuo se i na poziciju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, naglasivši da je na dva ključna pitanja – agresije na Ukrajinu i rješenja palestinskog pitanja – BiH bila konzistentna i „na pravoj strani historije“.

„Teško ćete naći zemlju koja je na oba pitanja bila dosljedna. Mi smo od početka stajali na strani rješenja palestinskog pitanja po principu dvije države, kao što smo bili i na strani Ukrajine od prvog dana“, kazao je.

Lagumdžija je komentirao i ponašanje Srbije, posebno sastanak predsjednika Aleksandra Vučića s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuuom.

„Vučićev sastanak s Netanyahuom je do kraja ogolilo transakcijsku politiku u kojoj nemate principe, već samo gledate ko će vas u datom trenutku pozdraviti. Kada se neko u ovakvoj atmosferi sastaje sa Netanyahuom i to proglašava diplomatskom pobjedom, jasno je da se hvata za posljednju slamku spasa na međunarodnoj sceni. Na osnovu odnosa prema pitanju Gaze vidi se da li ste na pravoj strani historije ili niste“, poručio je.

Zaključio je da se Srbija nalazi na suprotnim pozicijama u odnosu na BiH i najveći dio međunarodne zajednice.

„Ovi Vučićevi sastanci nisu ni blizu onih koje je imao prošle godine. Vjerujem da je nakon jednog broja sastanaka pomislio – zašto mi je ovaj sastanak trebao“, rekao je Lagumdžija.

(Kliker.info-FTV)