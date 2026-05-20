Komentirajući navode o mogućem ulasku međunarodne zajednice u novu fazu odnosa prema BiH, uključujući i špekulacije da bi budući visoki predstavnik mogao imati ograničenije korištenje bonskih ovlasti, Alkalaj je kazao da je riječ o procesu koji još nije definiran.

– Izbor novog visokog predstavnika je još fluidan proces. Opstanak OHR-a nije upitan, a razgovori o ograničenim ili neograničenim bonskim ovlastima još traju – rekao je Alkalaj.

Podsjetio je da bonske ovlasti ni u prethodnim mandatima visokih predstavnika nisu korištene u velikom obimu.

– Vidjeli smo i od Valentina Inzka pa do Christiana Schmidta da bonske ovlasti nisu korištene u velikim količinama, tako da će se vjerovatno nastaviti u tom pravcu, dok se jasnije ne definira okvir i odgovornosti budućeg visokog predstavnika – naveo je Alkalaj.

Govoreći o ulozi SAD-a, Alkalaj je ocijenio da će Washington biti mnogo aktivnije uključen u pitanja koja se tiču OHR-a i političkih procesa u BiH.

– Amerika će biti mnogo aktivnija kada je riječ o Uredu visokog predstavnika. Ranije je SAD imao poziciju zamjenika u OHR-u, a sada će aktivno učestvovati i u izboru samog visokog predstavnika – kazao je Alkalaj.

