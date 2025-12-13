Ambasador Sven Alkalaj: “Nema trećeg entiteta, nema zatvaranja OHR-a! Rubio sve zna, Dodik na oku Amerike!” (Video)

Bh. ambasador u Americi, Sven Alkalaj, otkrio pojedinosti američkog dokumenta za BiH, pa za FACE ekskluzivno potvrdio: “Nije još finaliziran, ali prolazi!”

„Mi smo na marginama interesa ove američke administracije. Ona stoji na stanovištu teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Oni su daleko od toga da se stvori Dejton 2. Nema takvih pokušaja. Tu ne trebamo imati strah da će američka administracija promijeniti svoje stajalište. Razgovarao sam s Flemingom. Nije bilo ni spomena o nečemu takvom. Treći entitet je nerealnost. Američka administracija je usmjerena na energetsku koordinaciju – to je ‘Južna interkonekcija’,“ istakao je ambasador Alkalaj.

Dodao je da je treći entitet “nerealnost” i da američka administracija nije fokusirana na političke podjele, već na energetsku koordinaciju – posebno na projekt “Južna interkonekcija”. “To mnogo znači. Energetika je najznačajniji adut SAD-a. Značaj koji Amerika pridaje je taj da je ona odlučila da ubrza – sljedeće godine će se graditi“, istakao je.

Minornom je ocijenio ličnost i lobiranje Maksa Primorca: “Maks je nebitna persona. Znajući njegovo porijeklo, on je minorna ličnost. Njegovo lobiranje ne predstavlja značaj. Smiješno je da predstavlja američke stavove. Oni nisu impresionirani. Stavovi ne utječu na ukupno razmišljanje”, kazao je Alkalaj.

Odbacio je i spekulacije o zatvaranju Ureda visokog predstavnika (OHR). “Nema govora o tome. Neće biti zatvaranja OHR-a“, potvrdio je.

Komentarišući ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, Alkalaj je izrazio oprez, ali je naglasio da američka administracija pomno prati svaki njegov korak.

“Slažem se sa skidanjem sankcija ako je to odluka administracije. Jedno skidanje bez garancija neće dobro proći. Pokazalo se tačnim. On je dao jedan oštar, očajan govor. Nazivao je Bošnjake muslimanima. Moralo ga se testirati neko vrijeme. Sankcije su prerano ukinute. Motri se svaki njegov korak. Nije nemoguće da se sankcije iskažu na neki drugi način“, upozorio je Alkalaj. Ambasador je potvrdio da senator Rubio, s kojim se susreo, “poznaje sve izuzetno dobro” i “ima informacije iz prve ruke”.

