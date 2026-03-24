Ambasador Bosne i Hercegovine ističe da je cilj događaja predstavljanje vrijednosti i historije BiH kroz religijsku večer.

Za početak moram pojasniti da se ne radi o izložbi Sarajevske hagade u Washingtonu, dakle nije to nikakva izložba o kojoj bi se diskutovalo, a radi se sederu, odnosno religioznoj večeri koja se održava u glavnom gradu SAD-a, a održati će se i u Sarajevu kada bude Pesah, kazao je za Oslobodjenje.ba ambasador BiH u SAD-u Sven Alkalaj.

Saopćenje Zemaljskog muzeja BiH

Podsjećamo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine oglasio se saopćenjem za javnost povodom informacijama o predstavljanju Sarajevske hagade u Washingtonu. Istakli su da su sa cijelim događajem upoznati iz medija, te da nisu čak ni formalno, uključeni u organizaciju predstavljanja Sarajevske hagade. Naglasili su kako je riječ o neoubičajenoj praksi zaobilaženja neposrednog vlasnika Sarajevske hagade u organizaciji predstavljanja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ambasador Alkalaj ipak objašnjava da se radi o večeri na koju će biti pozvani kongresmeni, senatori i drugi značajni ljudi iz Washingtona.

“Sa strane Bosne i Hercegovine pozvani su i Bećirović (Denis op.a.) i Konaković (Elmedin op.a.). Bit će i jedan rabin koji će voditi tu religioznu večer i kroz molitvu objašnjavati njenu svrhu. Također će biti predstavnici State Departmenta i Muslim World League. To je, dakle, više događaj koji objašnjava religioznu večer nego ulogu muzeja ili bilo koga ko trenutno čuva original Sarajevske hagade”, pojasnio je Alkalaj.

Dodao je da će se u svom govoru posebno zahvaliti muzeju što čuva Hagadu.

Kompleksna geopolitička situacija

“Međutim, Sarajevska Hagada je povod da u ovako kompleksnoj geopolitičkoj situaciji Bosna i Hercegovina pošalje jednu pozitivnu poruku. Riječ je o dokumentu koji je stigao iz Španije i koji se stoljećima čuva, a tokom svoje historije spašavan je, između ostalog, u Drugom svjetskom ratu od Bošnjaka, odnosno muslimana, konkretno od kustosa Derviša Korkuta. Na taj način šaljemo poruku o suživotu i egzistenciji različitih kultura i vjera u Bosni i Hercegovini koje su doprinijele očuvanju Hagade. To je suština i poruka koju želimo prenijeti”, naglasio je ambasador.

Prema njegovim riječima, organizacija ovog događaja je počela još prije šest mjeseci.

“Organizacija je počela kada uopšte nije bilo pomena o ovoj geopolitičkoj situaciji, odnosno ratu s Iranom. Želim naglasiti da ovo nema nikakvu političku konotaciju koju neki možda pokušavaju da mu pripišu, nego da prikaže Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu, kroz ono najvrijednije što ima, i da to predstavi svijetu kroz cijelu njenu historiju. Prema tome, svi oni koji su zlonamjerni nemaju argumente, jer je ovakva poruka, mislim, veoma potrebna, posebno u ovom trenutku globalne geopolitičke situacije”, naveo je Alkalaj.

Posebno je naglasio da pod zlonamjernim komentarima ne misli na Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.