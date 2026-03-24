Ambasador Sven Alkalaj : Hagada u SAD-u poruka je zajedništva, a ne izložba
Ambasador Bosne i Hercegovine ističe da je cilj događaja predstavljanje vrijednosti i historije BiH kroz religijsku večer.
Za početak moram pojasniti da se ne radi o izložbi Sarajevske hagade u Washingtonu, dakle nije to nikakva izložba o kojoj bi se diskutovalo, a radi se sederu, odnosno religioznoj večeri koja se održava u glavnom gradu SAD-a, a održati će se i u Sarajevu kada bude Pesah, kazao je za Oslobodjenje.ba ambasador BiH u SAD-u Sven Alkalaj.
Saopćenje Zemaljskog muzeja BiH
Podsjećamo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine oglasio se saopćenjem za javnost povodom informacijama o predstavljanju Sarajevske hagade u Washingtonu. Istakli su da su sa cijelim događajem upoznati iz medija, te da nisu čak ni formalno, uključeni u organizaciju predstavljanja Sarajevske hagade. Naglasili su kako je riječ o neoubičajenoj praksi zaobilaženja neposrednog vlasnika Sarajevske hagade u organizaciji predstavljanja u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ambasador Alkalaj ipak objašnjava da se radi o večeri na koju će biti pozvani kongresmeni, senatori i drugi značajni ljudi iz Washingtona.
Dodao je da će se u svom govoru posebno zahvaliti muzeju što čuva Hagadu.
Kompleksna geopolitička situacija
“Međutim, Sarajevska Hagada je povod da u ovako kompleksnoj geopolitičkoj situaciji Bosna i Hercegovina pošalje jednu pozitivnu poruku. Riječ je o dokumentu koji je stigao iz Španije i koji se stoljećima čuva, a tokom svoje historije spašavan je, između ostalog, u Drugom svjetskom ratu od Bošnjaka, odnosno muslimana, konkretno od kustosa Derviša Korkuta. Na taj način šaljemo poruku o suživotu i egzistenciji različitih kultura i vjera u Bosni i Hercegovini koje su doprinijele očuvanju Hagade. To je suština i poruka koju želimo prenijeti”, naglasio je ambasador.
“Organizacija je počela kada uopšte nije bilo pomena o ovoj geopolitičkoj situaciji, odnosno ratu s Iranom. Želim naglasiti da ovo nema nikakvu političku konotaciju koju neki možda pokušavaju da mu pripišu, nego da prikaže Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu, kroz ono najvrijednije što ima, i da to predstavi svijetu kroz cijelu njenu historiju. Prema tome, svi oni koji su zlonamjerni nemaju argumente, jer je ovakva poruka, mislim, veoma potrebna, posebno u ovom trenutku globalne geopolitičke situacije”, naveo je Alkalaj.
Posebno je naglasio da pod zlonamjernim komentarima ne misli na Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.
(Kliker.info-Oslobođenje)
