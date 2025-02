Ambasador Murphy jutros napustio BiH : Daniel Koski imenovan za otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH

– Prethodno je Koski bio generalni konzul u Ambasadi SAD-a u Ekvadoru od 2020. do 2023. godine. On je također služio u Ambasadi SAD-a u Albaniji od 2016. do 2020. gdje je bio vršilac dužnosti zamjenika šefa misije posljednje dvije godine. Ostali zadaci Koskog bili su u Washingtonu i u američkim diplomatskim misijama u Meksiku, Kanadi, Boliviji, Mađarskoj i Kubi – navedeno je na stranici Ambasade SAD.