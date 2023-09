Ambasador Lagumdžija u Pressingu : Bošnjaci ne smiju upasti u zamku kao Srbi, sukob sa Zapadom bi bio poguban (VIDEO)

Zlatko Lagumdžija, aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i nekadašnji šef bh. diplomatije, kazao je u Pressingu kako je antizapadni narativ, nekih bošnjačkih političara, poguban za Bošnjake. Dodao je da “Bošnjaci imaju razloga da budu frustrirani jer sa Zapada dolaze i potezi koji su islamofobni, ali to nije razlog za frontalni napad na Zapad”.

Lagumdžija je u razgovoru za N1 poručio da bošnjački narod ne smije upasti u zamku kao Srbi što su devedesetih povjerovali u riječi Slobodana Miloševića da ih mrzi cijeli svijet jer je “ta politika završila na smetljištu historije i u Haagu”.

Govorite stalno o diplomatskoj ofanzivi na Zapadu. Dodik nije jedini kojem se to ne sviđa. Izetbegović govori da islamske zemlje trebaju pojačati prisustvo u BiH, a optužuje i Zapad?

Jako je opasno kreirati antizapadni narativ koji dolazi ne samo iz bošnjačkih krugova. Jako je važno da imamo jasnu politiku – da za opstojnost BiH i naroda, među kojima i Bošnjaka kao najzapadnijeg muslimanskog naroda, ne postoji alternativa NATO-u i EU putu. To ne znači da ne trebamo imati dobre odnose sa islamskim zemljam. Konaković je u New Yorku imao sastanke sa diplomatama iz Kuvajta, Saudijske Arabije, Emirata, Turske itd. Ali nije se samo sastajao s njima. I na tim sastancima sa diplomatama iz islamskih zemlja nije pozivano da nas brane od Zapada.

I ja sam, dok sam bio šef bh. diplomatije, imao mnogo sastanaka sa diplomatima iz islamskog svijeta i stalno sam govorio da su Bošnjaci evropski, muslimanski narod i da oni mogu biti primjer kako muslimani žive u demokratiji. U svim tim razgovorima govorili su da je njihov interes da mi budemo upravo to – most između Istoka i Zapada. Svako sukobljavanje sa Zapadom je pogubno za Bošnjake, ali i za interese umeta. Kreira se narativ, i nije Izetbegović jedini koji to radi, jedan antizapadni narativ koji je opasan za nas. Ovo što vam govorim, isto tako govorim i reisu Kavazović, a i on isto govori meni. Ovo je interes Bošnjaka.

Ne znam zašto Izetbegović to sad govori, ali Bošnjaci imaju razloga da budu frustrirani jer sa Zapada dolaze i potezi koji su islamofobni, ali to nije razlog za frontalni napad na Zapad. Evropa je jedna zajednica u kojoj postoji crna internacionala, ali i svjetla – ona demokratska kojoj težimo. U EU dominira svjetlija internacionala, a nas plaše sa crnom ko da je ona dominantna. “Samo što nas nisu pokrstili kao muslimane” – govore, a nije to tako. Mi imamo toliko prijatelja u svjetloj internacionali i s njima trebamo praviti evropsku budućnost.

Da li je današnji govor Komšića u UN-u antizapadni?

To je govor koji je Komšić iznio u ličnom kapacitetu i on ima pravo na to.

Orban kaže da je za Evropu problem dva miliona muslimana iz BiH?

Pazite paradoksa, ako nas nije strah da živimo u jednom moru od 500 miliona koji nisu kao mi i da nas “majoriziraju”, zašto bi njih trebao biti strah od dva miliona muslimana? Bošnjaci su se vjekovima zalagali za vrijednosti koje su evropske. Čelnicima “crne Evrope” to ne odgovara, ali nemojte da mi kao Bošnjaci upadnemo u njihove zamke. Nemojte da kao Srbi upadnemo u zamku iz devedesetih kada im je Slobodan Milošević govorio kako ih “mrzi ceo svet”. Ta politika je završila na smetljištu historije i u Haagu. Sada treba neko 2020. i 2030. da nam govori da cijeli svijet mrzi Bošnjake, gdje ćemo onda završiti? Tamo gdje niko ne želi. I zato je jako važno da reis Kavazović, Bećirović, Konaković, Nikšić pa i Izetbegović kažu da smo mi evropski muslimani, te da je naša budućnsot u EU i NATO-u i da nemamo druge domovine osim Bosne i Hercegovine.

Čemu to onda plašenje Zapadom?

Iz dva razloga. Jedni jadnici to rade jer ne znaju šta time postižu, a drugi jer se bore za vlast. Hoće da istraumiziraju ljude kako bi dobili više glasova. I jedni i drugi su pogubni za Bošnjake.

Trump obećava da će, ako ponovo postane predsjednik SAD-a, okončati rat u Ukrajini?

Evidentno je da nije moguće ozbiljnije uplitanje Amerike u okončavanje rata u Ukrajini jer su izbori ove godine. SAD će i dalje pomagati Ukrajinu, kao što će to činiti NATO i EU. S druge strane ne vjerujem da je moguć neki ozbiljniji pomak u pregovaranju, osim ako se dese neke dramatične promjene na bojnom polju. Iskreno mislim da vojno poraziti nuklearnu velesilu graniči sa malom vjerovatnoćom.

Zelenski danas upozorava da ako se dopusti podjela Ukrajine onda više niti jedna zemlja neće biti sigurna?

Slažem se sa tim. Ukrajina se danas bori i za našu budućnost. Da je Putin uspio u svojim namjerama belaj bi se prenio i na Zapadni Balkan. Jedan od razloga zašto sam ja ovdje je i da spriječim to. Vrlo intenzivno se razgovara sa predstavnicima NATO-a, da ne dođe do prelijevanja iz Ukrajine na Balkan.

Lagumdžija je potom istakao da se ne slaže sa navodima Željka Komšića o tome da je Andrej Plenković isti kao Vladimir Putin.

Šta su glavne stvari koje su rečene u UN-u?

“Ovo je najviši skup politički koji se dešava svake godine. Samo ovdje se obraća negdje oko 200 lidera iz cijelog svijeta i jedan veliki broj čelnika međunaronih organizacija. Ovdje ćete imati obraćanja praktično cijelog svijeta. S druge strane, imate još doslovno stotine događaja koji će se dešavati i okupiti ljude iz cijelog svijeta. Također, dešava se veliki broj susreta na marginama održavanja Generalne skupštine UN-a. Također, veliki skup o izazovima pred kojima se svijet nalazi. Tu je sve veći problem nejednakosti, između država koje su blizu jedna drugoj a ipak podijeljene. Trenutno se održava štrajk radnika automobilske industrije, dakle jedna nejednakost koja postaje rak rana svjetske ekonomije“, kazao je Lagumdžija.

Dodaje da je pored Joe Bidena, Volodimir Zelenski imao zapaženo izlaganje.

“Zelenski je imao jedno zapaženo izlaganje. Imali smo jedno impresivno izlaganje predsjednika Brazila, dok se Biden osvrnuo na rusku agresiju na Ukrajinu. Govor Zelenskog je bio posvećen važnom pitanju agresije Rusije na Ukrajinu, što je prirodno. Ja sam jučer imao razgovor sa bivšim predsjednikom Slovenije Pahorom, potom Tadićem. Bilo je najviše riječi šta znači za budućnost Evrope taj rat u Ukrajini“.

“Razgovarali smo i o tome, međutim, normalno on je čovjek koji smatra da je to jedna drugačija interpretacija onog što on govori. On kaže da je teško računati da se jedna nuklearna sila može poraziti. Onog trenutka kada su zemlje postale nuklearne supersile one su spremne da se brane do posljednjeg atoma snage. Nemojmo imati iluzija da se jedna sila može poraziti izvana vojno. Ne vjerujem da se rat u Ukrajini može završiti nuklearnom katatklizmom. Ovo je jedna geopolitika u kojoj su svakakve stvari moguće, ali smatram da će se nuklearni rat izbjeći. Nisam optimista da će se završiti brzo. Imajte u vidu da uskoro ulazimo u zimski period, teško je očekivati neke veće vojne operacije. Do proljeća će se stvari malo usporiti“.

“To je bio razgovor “bez svjedoka”. I Milanović i ja imamo različite stavove po bitnim pitanjima, kada je u pitanju Dodik i BiH. Nije red da pričam šta govori, ali je pokušao da mi da do znanja da je čovjek koji ne želi da ruši BiH, da su njegovi ciljevi slični našim. Ali način na koji on to radi, očigledno se ne slaže sa našim”, kazao je Lagumdžija.

Lagumdžija se i osvrnuo na reakcije na govor predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića.

“Reakcije su sasvim prirodno bile više u našim medijima. U svakoj zemlji je najveće interesovanje za ono što neko iz vaše države kaže. Bio sam sa našom delegacijom kada je imao izlaganje, i mi smo to izlaganje čuli prvi put. Prošla su vremena, odavno, čini mi se da je Radmanović kada je bio u Predjsedništvu imao izlaganje.. Komšić danas nije rekao ništa novo što nije govorio posljednjih mjeseci. Samo želim da kažem da je bitno da se neke stvari interpretiraju na prirodan način. I ja imam kritike prema određenim potezima Schmidta, ali se plašim da te kritike ne budu kritike institucija. Imao sam vrlo teške razgovore sa nekoliko kolega u posljednje vrijeme, da li BiH treba visoki predstavnik“.

Plenkovića uporedio sa Putinom?

“Evidentno je da Konaković i Komšić nisu usaglašavali izlaganje Komšića, njegov govor je njegovo autorsko djelo. Ne vjerujem da je to izlaganje koje su potpisala i druga dva člana Predsjedništva.

Osim toga, poznato je i vama kao i meni da je gospodin Bećirović imao vrlo ozbiljne sastanke u Zagrebu sa Plenkovićem i Milanovićem. Konaković je također na tom tragu. Komšić očigledno misli nešto drugo. Ponavljam još jednom to je stav Komšića koji će izazvati još dosta rasprave“, kazao je Lagumdžija.

“Moj stav je jasan. Ja da sam se obraćao ne bih rekao nešto tako”.

Je li vama Plenković kao Putin?

“Ne znam da je Komšić tako rekao, koristio neke alegorije. Ja zastupam politiku koju je usaglasilo Predsjedništvo, ta politika se nije promijenila. Ja zastupam ono u izlaganjima gospodina Bećirovića. Ne, ja ne mislim da je Plenković isti kao Putin i to nije moj stav. Naprotiv. Mislim da postoje ogromne razlike i takvo nešto ne može dobiti moju podršku“.

Aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija večeras je u Pressingu na N1 ispričao pojedinosti iz razgovora kojeg je imao u New Yorku sa ruskim ambasadorom. Kako je kazao, svjestan je da ne dijele iste stavove ali da će i Rusija vremenom uvidjeti koje je jedino rješenje.

“Rusija ne priznaje Schmidta. Mogu vam reći šta sam ja kazao, a vi možete zaključiti šta je rečeno sa druge strane. Vrlo jasno sam rekao da sam svjestan da se ne slažemo, ali da će vremenom i oni uvidjeti da je ovo jedino rješenje. Institucija visokog predstavnika zajedno sa Ustavnim sudom su dvije institucije zamišljene Dejtonskim sporazumom zamišljene da postoje dok se BiH ne integrira u euroatlanske tekovine. Austrija je 45 godina poslije rata ušla u EU i dan prije nego su ušli u EU, četiri velike sile su donijele odluku da Austrija više nije njihov protektorat. Trebalo je 45 godina da se Austrija stabilizuje u modernu državu i uđe u EU”, kazao je Lagumdžija.

Dodaje da su institucije visokog predstavnika i Ustavnog suda potrebne dok BiH ne postane u punom kapacitetu članica EU.

“Institucija visokog predstavnika i Ustavnog suda su neophodne dok BiH ne bude u punom kapacitetu članica EU. Tog dana, prije nego to postanemo ćemo se i formalno riješiti, kao što se i Austrija riješila protektorata. Do tada zaboravite. Ukoliko neko misli da je moguće da se to uradi ranije, to samo PIC može ukinuti kada prestane postojati PIC jer smo postali normalna zemlja koja ulazi u EU. Ukoliko bi neko odlučio uraditi nešto na silu, visoki predstavnik ima ovlaštenje da pozove onog ko je vojni garant mira. To je NATO. Istovremeno, ako neko u Savjetu bezbjednosti stavi veto na dolazak EU, što se mene tiče, stvar je savršeno jasna. Ukoliko žele i Dodik i Rusi da ovdje dobije NATO brže nego je mislio..”

Da li će Rusija glasati za produženje misije ALTHEA?

“Ne mogu vam to reći, detaljni su razgovori bili. Ja vjerujem da će se desiti da se misija produži. Stav koji imam u dogovoru sa predsjednikom Bećirovićem, tu je stav savršeno jasan. Mi smo za to da ALTHEA dođe. Ne smije se dozvoliti da se kreira vakuum. U tom slučaju se vraćamo na početne postavke, to je NATO kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Smatram da je važno da sačuvamo kredibilitet i instituciju visokog predstavnika, a da ovom visokom predstavniku skrećemo pažnju da neke stvari treba uraditi drugačije nego što je uradio npr. Schmidt. Ne smijemo dozvoliti da kritikujući Schmidta ostanemo bez institucije visokog predstavnika. To je institucija koja može pokrenuti vojnu silu. Nema raspada zemlje. U krajnjem slučaju on ima mandat, kada bi došlo do bilo kakve nestabilnosti, mogao bi da pokrenuti snage koje ne bi dozvolile da dođe do eskalacije rata na Zapadnom Balkanu”, pojasnio je Lagumdžija.

“Visoki predstavnik dvaput godišnje šalje izvještaj Savjetu sigurnosti. Nije važno ko će se obratiti nego da taj izvještaj ide ka Vijeću bezbjednosti. Već duže vrijeme iz RS također šalju svoj izvještaj, a on je završio nigdje. To ne služi ničemu nego za domaću propagandu onog ko ga šalje”, dodao je Lagumdžija.

(N1)