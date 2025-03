Ambasador Lagumdžija o raspravi u Vijeću sigurnosti: Ruski ambasador u UN-u bio usamljen, niko nije podržao Dodika

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija večeras je održao neformalne konsultacije iza zatvorenih vrata o situaciji u Bosni i Hercegovini. Zlatko Lagumdžija, ambasador Bosne i Hercegovine za N1 je iznio je detalje sa sastanka.

Inače, ove konsultacije su uslijedile nakon nastojanja Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i Željke Cvijanović, predsjedavajuće Predsjedništva BiH da uz podršku ruskih diplomata iniciraju formalnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini. Međutim, ta nastojanja nisu rezultirala očekivanim ishodom pa je tako održan drugačiji format sastanka _ neformalne konsultacije.

“Na kraju se od te ruske sjednice Vijeća sigurnosti UN-a završilo sa internim konsultacijama koje su upravo okončane. Vidim da je i ruski ambasador dao neke izjave. Na sastanku se nije dobilo ono što su njegovi inicijatori željeli. Mogu vam reći da smo imali jako velike pripreme s našim prijateljima, radilo se jako puno u Sarajevu. Javnost je upoznata i s tim da su bile veoma intenzivne komunikacije u Predsjedništvu BiH, član Predsjedništva Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković su vodili važne razgovore s najvažnijim svjetskim adresama i vidite već po današnjim saopćenjima Evropske unije, SAD-a i OSCE-a da je neupitna podrška BiH i opća osuda Milorada Dodika. Ovaj današnji sastanak je završio tako da je ruski ambasador bio dosta usamljen, barem bih se ja tako osjećao da sam bio na njegovom mjestu. Bilo je ponekih zajedljivih tonova, ali niko nije problematizirao suverenitet i integritet BiH i niko osim ruskog ambasadora nije podržao praktično što radi Milorad Dodik”, naveo je Lagumdžija.

Bilo je nekoliko ljudi koji su pokušavali biti mirovna misija između Rusa i ostatka Vijeća sigurnosti BiH, nastavlja dalje Lagumdžija.

“Na tom sastanku niko nije govorio suprotno saopćenjima koje su već njihove vlade i ambasade njihovijh zemalja rekle i od onog što sam čuo u razgovoru koji je posljednjih dana imao u Predsjedništvu BiH Denis Bećirović sa predstavnicima međunarodne zajednice. Moram reći da je ovo utakmica koju su Rusi izgubili na trenutke jer ovo nije bila utakmica u kojoj se ispada i u kojoj su mislili da će BiH ispasti pa su odmah krenuli ambiciozno, mislili su da odmah nokautiraju BiH. Njihov cilj je bio prije svega bilo rušenje OHR-a tako da se na tom sastanku moglo čuti od najozbiljnih igrača da kažu da ovo nisu konsultacije o OHR-u već o Miloradu Dodiku i njegovom rušenju Dejtonu”, istakao je.

Ovim porukama, dodaje Lagumdžija, utvrđene su dvije jasne stvari.

“Ovdje je odmah bilo jasno onima koji zagovaraju secesiju da imaju jasan plan. Prvo riješiti se OHR-a i međunarodnog prava i obaveze koje proizilaze iz njega, a koje su definisane vrlo preciznim i jasnim Dejtonskiom sporazumom. Drugo – od današnjih izvođača radova Dodikove velikosrpske mašinerije bio je pokušaj da se otpočne otkidati i štemati visoki predstavnik kao da je ovo pitanje visokog predstavnika, a ne Dodikovog rušenja ustava, pravnog sistema i vladavine prava u BiH i zatim da se krene u rušenje Ustavnog suda BiH kako bi se fino mogli povući iz institucija BiH i praktički napraviti jedan puzajući i u konačnici stvarni državni udar i to se danas nije desilo. Ovo nije kup utakmica na ispadanje već je pred nama jedno duže prvenstvo u kojem smo dobro startali. Vrlo je važno da se institucije nastave ponašati ovako kako je to urađeno zadnjih dana, bitno je da se nije nasjelo na Dodikove provokacije i njegove pristalice. Vidimo šta se dešava u BiH, u RS-u, čujemo izjave pravnika i zvaničnika koji nisu ništa manji ni veći Srbi od Dodika, ali koji vide da ovo što se dešava samo služi njemu i očuvanju njegove imperije”, rekao je Lagumdžija.

Petritsch je danas za N1 rekao da mu je Dodik pomogao da izgradi institucije koje on sada želi rušiti navodeći da je tada vrlo pozitivno radio na tadašnjim reformama koje su kako kaže jačale državu i državnost Bosne i Hercegovine. Lagumdžija je rekao da je to tačno i da je on bio svjedok tog vremena.

“Dodik je bio najveći borac za jačanje institucija BiH. U vrijeme famoznog Aprilskog paketa bio je uslov da uz svu tu propast se ide dalje da on bude jedan od prvih predsjednika Vlade BiH, nije mu palo na pamet da se zaustavlja u RS. To je bilo vrijeme kada je Joe Biden dolazio u BiH i on (Dodik) tada je s praznim papirom bio i rekao dajte da se sada odmah ovdje potpišem jer nas optužuju da nećemo u NATO pakt, a želim da krenemo dalje. Ta su vremena prošla i to je nekadašnji Milorad Dodik, sada imamo novog, ali institucije su ostale. Priča o izvornom Dejtonu je kao da pričamo da se moramo vratiti deklaraciji nezavisnosti SAD-a od prije 250 godina pa poništiti sve one institucije koje su napravljene poslije američkog ustava uključujući i njihove amandmane. Dakle, institucije koje mi imamo su kao američke i njemačke koje su proizašle jačanjem zemalja koje su ih godinama gradile. Ovdje je svakom jasno da je riječ o očajničkom pokušaju Milorada Dodika da uruši institucije koje je sam pravio. Te institucije se sada ne uklapaju u njegovu politiku jer je on sada u poziciji u kojoj su bili političari iz RS-a s kojima se on tada obračunavao. Nažalost po Dodika došao je u situaciju da će mu te institucije doći glave”, stava je Lagumdžija.

Imao je pohvalu za bh. političare.

“Prijatno mi je kada sam u posljednjih sedam dana bio u intenzivnoj komunikaciji sa čelnicima institucija BiH i sa ljudima u Americi, sa stranim ambasadorima i mnogim drugim ljudima, ali mi je posebno bitno istaći da u ovom vremenu krkih institucija BiH postoji dovoljno zrelosti i mudrosti koji sjede u tim institucijama koji su Srbi, Hrvati i Bošnjaci i koji su pokazali da te institucije ipak mogu biti čvrste i ono što je posebno bitno da su ljudi koji su u njima pokazali odgovornost i smirenost. Bećirović, Komšić i Konaković s kojima sam bio u komunikaciji sam primijetio da su tako uigrani timski shvatio sam da u ovoj utakmici nema tog Ronalda koji će vas pobijediti sa nekim seoskim timom. Pokazali smo da znamo biti tika-taka Barcelona i vidim da se i Evropa pojavljuje u tom duhu”, naglasio je.

Na kraju je poručio da trenutna američka administracija neće mijenjati politiku prema BiH i Srbiji.

“Dodik i Aleksandar Vučić malo junače sebe u ovoj situaciji i nadaju se onoj ‘što je babi milo to joj se i snilo’. Ovo je junačenje ljudi oko njih koji se nadaju da će se nešto promijeniti. S druge strane, bh. snage i institucije moraju raditi na tome da širimo istinu o tome. Nijednoj američkoj administraciji ne može biti u interesu da usred EU i NATO pakta imate ostrvo i rusku ekpozituru koji bi pravio ‘balkansku Bjelorusiju'”, zaključio je, između ostalog, Lagumdžija u razgovoru za N1.

