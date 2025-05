Ambasador Lagumdžija nakon sjednice Vijeća sigurnosti: Poraz Moskve i Banja Luke u UN-u, da sam Cvijanović zabrinuo bih se (Video)

Zlatko Lagumdžija, ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama za N1 je govorio nakon današnje održane sjednice Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj se raspravljalo o situaciji u BiH. Procijenio je da su Moskva i Banjaluka danas doživjele poraz na ovoj sjednici navodeći da bi bio zabrinut da je trenutno na mjestu Željke Cvijanović, predsjedavajuće Predsjedništva BiH koja je, iako na toj funkciji, danas rekla da u UN-u predstavlja bh. entitet Republiku Srpsku.

Lagumdžija je istakao da je ovo četvrta sjednica Vijeća sigurnosti BiH na kojem se donosi odluka o Althei (Misija EUFOR-a u BiH op.a.), a koja je, prema njegovom mišljenju, dosad bila najuspješnija sa stanovišta interesa BiH.

“Nakon obraćanja Christiana Schmidta koji je dao jedan izvještaj u kojem odavno nije bio tako precizan i u kojem je detektirao mnoge događaje koji nas danas brinu. On se u tom izvještaju fokusirao na neke detalje koje nisu toliko uočljive javnosti i on se okrenuo s pravom na secesiju Republike Srpske Milorada Dodika. Govorio je i o neprihvatljivim radnjama u Mostaru koje se tiču izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Međutim, prirodno, najviše je pažnje posvetio tom dijelu koji se tiče secesije RS-a. Mislim da je gospođi Željki Cvijanović trebalo vremena do zraka da dođe kako su odmicale diskusije. Počelo je nakon Schmidtovog nastupa, ruski ambasador je jasno pokazao šta misli o tome i tu je Ruska Federacija ostala usamljena u svom nastojanju da se delegitimizira Schmidt i da mu se zabrani izlaganje i da se ne tretira kao visoki predstavnik. Tako da je ruski ambasador napustio sjednicu i kasnije se vratio, a Schmidt je imao normalno izlaganje”, naveo je Lagumdžija.

Spomenuo je predstavnika Pakistana u UN-u navodeći da je imao izlaganje koje bi i on sam potpisao.

“Govorim o Pakistanu jer je u zadnja dva mjeseca puno toga rađeno na domaćem i međunarodnom planu i na razjašnjavanju onoga šta se dešava pa i kroz apelacije Ustavnom sudu BiH pa se tako na današnjoj sjednici pokazalo da institucije BiH funkcionišu iako su pod napadom. Vijeće sigurnosti UN-a nije baš upoznato sa detaljima, imajte na umu da ono odlučuje o kriznim žarištima cijelog svijeta i da im mi nismo baš na prvim tačkama dnevnog reda tako da je nama trebalo dobrih mjesec-dva dana da ih upoznamo sa svime šta se dešava. Pakistan je danas započeo tu seriju izjava koju su kasnije slijedile Panama, Siera Leone i mnoge druge države. Dakle, sve zemlje osim Rusije su dale podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH kao multietničke države. To je uradila i Kina koja je imala i primjedbe na visokog predstavnika u BiH”, dodao je.

Lagumdžija je spomenuo da je predstavnik Paname osudio secesiju u BiH.

“I on nije jedini. Veliki broj njih je govorio da se bližimo 30. godišnjici genocida u Srebrenici i upravo je predstavnik Paname rekao da danas imamo negatore genocida pa su spomenuli i ratne zločine pa su, vjerovali ili ne, kao primjer uzeli i gradonačelnika Vlasenice. Ako vam jedan član Vijeća sigurnosti iz Paname govori o gradonačelniku Vlasenice koji je primjer necivilizovanog ponašanja u 21. vijeku onda vam je jasno do kojeg se detalja išlo”, rekao je Lagumdžija.

Stalne članice predstavništva u UN-u – SAD, Velika Britanija i Francuska su, kako kaže, detaljno secirale i istakle sve ono što se dešava u BiH.

“I jasno postavljanje na svoje mjesto Milorada Dodika i secesije kojom je on krenuo. Čak je Francuska direktno pozvao da se RS vrati sa puta kojim je krenula, SAD je bez dileme poručila da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH, zaustavljanje secesije i potpunu podršku visokom predstavniku. Potpuni poraz Moskve i Banjaluke je bio danas”, istakao je Lagumdžija.

Odao je počast i Cvijanović jer je, kako kaže, odmah rekla da u Vijeću sigurnosti UN-a ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu već RS. Na to isto je ukazao i Denis Bećirović koji je poslao upozorenje UN-u.

“Njegovo pismo je došlo do članica Vijeća sigurnosti UN-a. Vama je poznato da se misija BiH obraća Vijeću sigurnosti na zakonom propisan način preko ministarstvo vanjskih poslova BiH i na to je Bećirović ukazao. Cvijanović je danas rekla da predstavlja RS i očigledno je da je izabrala jedan takav put. Ona kao predsjedavajuća Predsjedništva BiH ima pravo predstavljati BiH, ali njena je stvar što to ona radi na svoj neki drugi način, međutim, mi smo to već odavno razjasnili. Moram vam reći da sam na njenom mjestu ja bih bio mnogo više zabrinut nakon sjednice nego što sam ja bio zabrinut kada sam došao tamo pred njen početak. Ona ima razloga za zabrinutost kao i njen šef Milorad Dodik”, stava je Lagumdžija.

Pohvalio je predstavnika Srbije jer je rekao da je Srbija potpisnik, a ne garant Dejtonskog sporazuma.

“Često se dešava da iz Srbije kažu da je ona garant Dejtonskog sporazuma, ali nije. Ona je potpisnik kao i predstavnici BiH i Hrvatske koji su ga potpisali i obavezali se da neće narušavati teritorijalni integritet tih zemalja međusobno. Tako da želim pohvaliti predstavnika Srbije za to što je rekao danas. Došlo je do toga da pohvalim čovjeka što je rekao da su ono što jesu”, naveo je.

Imao je komentar i na istup predstavnika Hrvatske.

“Imam osjećaj da je isti govor otkako sam u UN-u. Govori se o izbornom zakonu i statusu Hrvata u BiH i mislim da je to sve malo izlizana priča”, konstatovao je Lagumdžija.

Na kraju razgovora za N1 je rekao da su u toku pripreme u New Yorku za organizaciju obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

“Tome će prethoditi jedna izložba koja će biti otvorena prije datuma obilježavanja, a druga izložba će biti otvorena u drugom dijelu UN-a i nju će javnost moći posjećivati. Govorit će generalno o porukama za budućnost i priučama ljudi koji su preživjeli genocid i kako se danas bore da budu uspješni ljudi”, zaključio je Lagumdžija.