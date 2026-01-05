Ambasador Lagumdžija: Aria i Maduro, dvije Venecuele i dva međunarodna prava – paradigma genocida u Srebrenici

Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija oglasio se na Facebooku nakon hapšenja venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Diego Aria i Nikolas Maduro su simboli dvije različite Venecuele i dva dijametralno suprotstavljena odnosa prema međunarodnom pravu. Aria je jedan od miliona ljudi koji je našao utočište u SAD, u Njujorku, od političkog progona i ekonomskog propadanja Venecuele. Maduro je čovjek koji je svoju zemlju i građane doveo do prosjačkog štapa a međunarodno pravo koristio po “crnom udžbeniku dvostrukih standarda” da bi sada “čekao” suđenje u Njujorku zbog upravljanja narko kartelom koristeći mehanizme države kojom je upravljao.

U svojoj zemlji i u međunarodnim diplomatskim krugovima ambasador Aria je simbol prosperitetne i visoko cijenjene zemlje u kojoj danas u siromaštvu živi 9 od 10 stanovnika – zemlje u kojoj je društveni proizvod manji nego prije tri decenije, kada je Aria predstavljao Venecuelu u Ujedinjenim Nacijama, dok je u istom period planetarni društveni proizvod, bogatstvo, povećan za četiri puta.

Maduro je simbol propadanja bogate i prosperitetne države u sukobu sa svojim građanima i progresivnim dijelom svijeta kojem pripada i Bosna i Hercegovina. Poštivanje i jačanje međunarodnog prava na primjeru genocida u Srebrenici oslikava dva svijeta, dvije Venecuele, gdje se u konačnici pokazuje da je “Aria međunarodno pravo” okvir za bolji i pravedniji svijet. Aria je čovjek koji je pravio Venecuelu i svijet u kojem živimo boljim za sve ljude. Maduro je čovjek koji je “krao” zemlju i njenu budućnost od svojih građana, a prema ostatku svijeta primjenjivao međunarodno pravo i pravdu kroz prizmu duplih standarda i obračuna sa “kolektivnim zapadom”.

Diego Aria, stalni predstavnik Venecuele u Ujedinjenim nacijama, predsjedavajući Vijećem sigurnosti u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, je prije mjesec dana bio naš počasni gost na otvaranju spomenika cvijet Srebrenice u dvorištu UN-a u Njujorku.

Specijalna zasjedanja Vijeća sigurnosti UN-a u tzv. Aria format, su dobila ime po čovjeku koji je nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu uspostavio novu formu rada Vijeća sigurnosti koja je omogućavala slobodan i suštinski dijalog o gorućim pitanjima mira i sigurnosti. Njegov boravak u Srebrenici 1993. godine je otkrio svijetu šta se dešava i šta se sprema Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Vijeće sigurnosti UN-a, kao i vodeće svjetske medije, Aria je upozorio da moramo zaustaviti “usporeni genocid u Srebrenici” (slow-motion genocide) koji se dešava pred našim očima.

Prošle su decenije da bi UN čelnici konstatovali da je Srebrenica najveća mrlja na savjesti čovječanstva i u konačnici da bi Generalna skupština UN-a usvojila Rezoluciju o uspostavljanju dana sjećanja na genocid u Srebrenici i postavili spomenik cvijet Srebrenice. U orkestriranoj kampanji protiv Rezolucije predsjednik Srbije se posebno zahvalio svom prijatelju Maduru za podršku koja je okončala sa njihovih manje od 10% glasova protiv Rezolucije država članica UN.

U svom oprobanom maniru, predsjednik Srbije je to proglasio pobjedomn koju smo mi, nakon toga, ovjekovječili postavljanjem spomenika cvijet Srebrenice ispred UN-a. Kao što su tada “pobijedili”, te pokazali svoje pravo lice i podršku međunarodnom pravu, tako su i danas Vučić i Maduro pobjednici i promotori istog “međunarodnog prava”. Za kraj, za sada, niko ne spori da budućnost Venecuele mora što prije preći u ruke njenih građana.

Međunarodno pravo i sukladno djelovanje ključnih aktera, uz uvažavanje i naučenih lekcija na greškama iz novije istorije, kada su uspješno uklonjeni razni diktatori, ali je uslijedila neuspješna i u konačnici dugotrajna tranzicija, predstavljaju neophodan bazni okvir “Postmadurovskog” vremena.

Zato danas ne čudi da žal za Madurom upakovan u “brigu” za međunarodno pravo dolazi od velike većine onih koji su pokazali šta misle o međunarodnom pravu kada su činili sve da zaustave usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici i postavljanje Spomenika ispred zgrade UN-a u Njujorku.

Nakon današnje sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije, ponovljene javne izjave zahvalnosti predsjednika Srbije za sve ono što je Madurova Venecuela učinila na negiranju genocida u Srebrenici nam daje za pravo da podržimo Aria međunarodno pravo i njegovu Venecuelu.

Na primjeru genocida u Srebrenici, pred međunarodnim sudom pravosnazno presuđenom djelu, današnja VM (Vučić Maduro) Srbija i Venecuela su jasno pokazale kako izgleda VM međunarodno pravo – naveo je Lagumdžija u svojoj objavi na Facebooku.

(Kliker.info-FTV)