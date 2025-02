Ambasador Damir Arnaut nakon Minhenske konferencije: “Postupamo uporno i mudro, bilo je i vrijeme”

Ambasador Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj Damir Arnaut objavio je osvrt o tek okončanoj Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, u kom se fokusira na sastanke od interesa za Bosnu i Hercegovinu.

“Minhenska sigurnosna konferencija (MSC) je bez sumnje najsveobuhvatniji redovni diplomatski događaj na evropskom tlu. Na ovom kontinentu, naime, niti jedan drugi ne okupi tako široku lepezu najviših zvaničnika tako velikog broja zemalja. Šta više, na svjetskom nivou to uspije samo Generalnoj skupštini UN-a,” navodi ambasador Arnaut.

Arnaut dodaje da MSC to radi već duže od 60 godina i fokus stavlja na aktuelne događaje, trenutna žarišta ili pak potencijalna. Bosna i Hercegovina nije prestala biti u fokusu od svoje nezavisnosti.

To je s jedne strane loše jer uprkos želji velike većine naših ljudi da konačno postanemo “dosadna” srednjoevropska zemlja o kojoi se u svjetskim medijima piše samo kada osvojimo Oscara ili Zlatnog medvjeda, bili smo jedna od tema na više od pola godišnjih zasjedanja ove konferencije. S druge strane, s obzirom da toliko dugo traju nasrtaji iz našeg susjedstva na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, dobro je biti na radaru najmoćnijih svjetskih aktera. Ali nije dovoljno.

Neophodno je s tim akterima – što više njih i na najvišem mogućem nivou – intenzivno razgovarati, predočavati im najnovija dešavanja, upoznavati ih sa prilikama koje nam se pružaju i onim koji te prilike opstruiraju, prezentirati prijetnje s kojim smo suočeni i istovremeno nuditi rješenja. Na MSC-u to do prošle godine, nažalost, nismo vidjeli prethodnih petnaest. To ne začuđuje jer je za takvo djelovanje na ovom nivou neophodno vrhunsko obrazovanje, dugo političko djelovanje na državnom nivou, bogato međunarodno iskustvo, te vrhunsko diplomatsko umijeće, kako glavnog sagovornika tako i cijelog tima.

I povrh svega je potreban kontinuiran i fokusiran rad na međunarodnoj sceni tokom ostatka godine jer se najsadržajniji sastanci na MSC-u naslanjaju na ranije ostvarene kontakte i već uspostavljeno povjerenje. Istovremeno, neophodne su pažljive pripreme i projiciranje promjena koje predstoje kako bi se sa situacijom u Bosni i Hercegovini upoznali ljudi koji će u budućem periodu odlučivati o pitanjima od interesa za našu zemlju.

Upravo iz svih tih razloga je član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović na upravo okončanoj MSC uspio u nepuna tri dana obaviti intenzivne razgovore sa preko 20 najviših zvaničnika najuticajnijih država, institucija i međunarodnih organizacija. Brojne usputne susrete i kratke razmjene informacija dok sa jednog sastanka žurimo na drugi tu ni ne ubrajam.

Kada je u pitanju SR Njemačka, kao svojevrsni domaćin MSC-a, Bećirovićevi razgovori sa kancelarom Scholzom i ministricom Baerbock su predstavljali konkretan nastavak sa čak sedam susreta koje je Bećirović u proteklih 14 mjeseci imao sa Scholzom, odnosno tri sa Baerbock. Podsjećam da su ti susreti bili ključni kako za usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a, ali i za činjenicu da je SR Njemačka bila prva velika sila koja je zvanično osudila usvajanje Deklaracije tzv. svesrpskog sabora, jedva sedam dana od njenog usvajanja.

Nastavljeni su raniji razgovori sa članom Bundestaga iz trećeg koalicionog partnera vladajuće koalicije, velikim prijateljem Bosne i Hercegovine i članom Bundestaga Ulrichom Lechteom, sa fokusom na neke već pokrenute projekte u tom zakonodavnom tijelu. No, Bećirović je tokom ovog MSC-a obavio i svoje prve razgovore sa čelnicima sada opozicionih stranaka, liderom CDU Friedrichom Merzom i premijerom Bavarske i predsjednikom CSU Markusom Soderom.

Osim političke, trenutna situacija u Bosni i Hercegovini nalaže i fokus na vojnu podršku i čelnici NATO saveza su u tom smislu nezaobilazni. Sastanci sa prvim čovjekom NATO-a Markom Rutteom, te glavnokomandujućim tog saveza američkim generalom Christopherom Cavoliem potvrdili su čvrstu opredijeljenost NATO-a da ne dozvoli destabilizaciju Bosne i Hercegovine i konkretne planove da to postigne. Šta više, naglašena je puna podrška naporima Bosne i Hercegovine da ispuni svoje preuzete međunarodne obaveze i zakonom propisane ciljeve da ostvari punopravno članstvo u NATO savezu.

Kada su u pitanju naše aspiracije ka članstvu u Evropskoj uniji, Bećirovićevi sastanaci sa najvišim EU zvaničnikom Antoniom Costom, predsjednikom Evropskog vijeća, kao i sa Martom Kos, evropskom komesarkom za proširenje, fokus su stavili ne samo na ono što je ostvareno, već na potrebne političke korake koji bi osigurali usvajanje što većeg broja evropskih zakona i odluka u institucijama Bosne i Hercegovine, prepreke koje na tom putu stoje i načine da se zaobiđu. Pomoć i podrška ovih evropskih zvaničnika u tom smislu će nakon ovih sastanaka biti neupitna.

Arnaut smatra da “ne smijemo zanemariti odnose sa Republikom Turskom,” te u tom svjetlu posebno ističe Bećirovićev susret sa ministrom vanjskih poslova te zemlje Hakanom Fidanom. “Dogovoreni su konkretni potezi i usaglašeno djelovanje od strateškog interesa za BiH,” kaže Arnaut.

Konačno, Arnaut podcrtava da “evropska i euroatlanska budućnost Bosne i Hercegovine nije moguća bez naših američkih prijatelja. Iako sam kao advokat u Washingtonu, prvo u prestižnom Uredu pravnog savjetnika američkog State Departmenta, a potom u međunarodnoj advokatskoj kući, upoznao brojne senatore i kongresmene, rijetke su bile situacije u kojoj je čak pet njih, pri tom izuzetno uticajnih, slušalo izlaganje jedne delegacije.

Sada se to desilo u Minhenu kada je Bećirović upoznao tri republikanca i dvoje demokrata, uključujući čelnika Komiteta za vanjske poslove Senata i predsjedavajućeg Komiteta za obavještajne poslove Zastupničkog doma sa svim detaljima malignog ruskog i kineskog uticaja u Bosni i Hercegovini, potpomognutog čelnicima Srbije i RS entiteta. Ovi kontakti su, šta više, uspostavili temelj za naše dalje strateško djelovanje sa našim ključnim partnerom – Sjedinjenim Američkim Državama”, potencira ambasador Arnaut.

“Kao ambasador Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, našim drugim ključnim saveznikom – ponosan sam što u ovoj zemlji konačno nastupamo ovako organizovano, uporno i mudro. Bilo je vrijeme, zaključuje ambasador naše zemlje u Berlinu Damir Arnaut.

(Kliker.info-agencije)