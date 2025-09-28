Ambasador BiH pri UN-u odgovorio na kritike iz Ministarstva inostranih poslova Srbije

Nakon što je Ministarstvo inostranih poslova Srbije saopštilo da izražava zabrinutost zbog postupaka ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, Zlatka Lagumdžije, on je na društvenoj mreži X odgovorio:

“Ne radi se to tako – “MVP Srbije”! Laž ne prepravlja prošlosti. Još manje pomaże u pravljenju bolje budućnosti. Iskren dijalog, respekt, učenje i razumijevanje je put ka istini i pravdi, pomirenju i zajedničkoj budućnosti! Znate vi bolje od ovoga što radite – “MVP Srbije”!…”

Takođe, saopštenjem se u nedelju 28. septembra oglasilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koje “najoštrije osuđuje saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije kojim se komentira rad Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora BiH dr. Zlatka Lagumdžije”.

“Takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo miješanje u unutrašnje poslove suverene države, što je suprotno temeljnim principima međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa, stoji u saopštenju.

Naglašava se da “posebno odbacujemo pravno neutemeljene i politički motivisane izraze poput “kolektivne institucije BiH” i “zajedničke institucije BiH”. Ustav Bosne i Hercegovine jasno definiše državne institucije kao institucije Bosne i Hercegovine, i nijedan drugi termin nema ustavni legitimitet. Korištenje ovakvih izraza predstavlja svjestan pokušaj umanjivanja i derogiranja državnih institucija u pravnom i političkom smislu”.

U saopštenju se takođe podsjeća da “gospođa Željka Cvijanović, na čiju se izjavu poziva Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, nije jedini član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo trenutno čine tri ravnopravna člana – predsjedavajući Predsjedništva gospodin Željko Komšić, član Predsjedništva dr. Denis Bećirović i članica Predsjedništva gospođa Željka Cvijanović. Svako ignorisanje ove činjenice predstavlja direktno negiranje ustavne strukture Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da, u slučajevima kada Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne može donijeti odluke konsenzusom o pitanjima vanjske politike, odgovornost preuzima Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u skladu s Ustavom i svojim ovlaštenjima”.

Prethodno je, u subotu, 27. septembra, Ministarstvo inostranih poslova Srbije objavilo da “jednostrani pristup (Lagumdžije) ne odražava stavove kolektivnih institucija BiH” te da “narušava duh saradnje i dijaloga u regionu”.

U saopštenju piše da su potrebni poštovanje zajedničkih institucija i ravnoteža utvrđenih Dejtonskim sporazumom, dokumentom kojim je 1995. okončan rat u Bosni i Hercegovini i kojim je ta država podijeljena na dva entiteta Federaciju BiH i Republiku Srpsku.

Ministarstvo je naglasilo da Srbija ostaje posvećena dobrosusjedskim odnosima.

“Pozivamo nadređene ambasadora Lagumdžije da svoje diplomatsko delovanje vrate u okvire bazičnog uzajamnog poštovanja i saradnje u interesu stabilnosti regiona”, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo inostranih poslova Republike Srbije oglasio se službenim saopštenjem, nakon istupa Željke Cvijanović, članice Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Cvijanović je istakla da je riječ o samovolji Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i kršenju ustavnih procedura. Ovaj primjer jasno pokazuje potrebu za poštovanjem zajedničkih institucija i

Ministarstvo inostranih poslova Srbije podsjetilo je na stav članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović koja je kritikovala izlazak delegacije BiH iz sale Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u petak u New Yorku tokom govora premijera Izraela Benjamina Netanjahua.

“Riječ je o samovolji Stalne misije BiH pri UN i kršenju ustavnih procedura. Bio je to jednostran potez misije na čijem je čelu Zlatko Lagmudžija”, navela je Cvijanović.

Ona je ocijenila da Lagumdžija nije postupio po instrukcijama Predsedništva BiH koje je nadležno za vođenje inostrane politike.

Ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija izjavio je da je napuštanje sale tokom govora Netanjahua bio logičan potez i da su to učinile i delegacije država većine sveta.

Lagumdžija je istovremeno kritikovao sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN.

(Kliker.info-RSE)