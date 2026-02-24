Ambasador Alkalaj u Washington Timesu upozorio Amerikance na Dodika i Primorca: “Šire poruke ‘Balkanskog kasapina’ Slobodana Miloševića”

Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj, reagovao je na tekstove objavljene u američkom listu “The Washington Times”, ocijenivši da se Bosna i Hercegovina u njima neutemeljeno prikazuje kao ekstremistička i nestabilna država.

Alkalaj je 23. februara u autorskom komentaru naveo da su nedavno objavljena dva teksta na Washington Timesu – intervju sa Miloradom Dodikom, predsjednikom SNSD-a pod naslovom “Republika Srpska zaslužuje nezavisnost” te komentar Maxa Primorca pod naslovom “Islamistička država na granici NATO-a?”, sadržavala tvrdnje u kojima je Bosna i Hercegovina predstavljena kao sve radikalnija i nestabilnija. Sinhronizovani ksenofobični napadi

Alkalaj je istakao da “smo nedavno svjedočili sinhronizovanim ksenofobičnim napadima na bosanskohercegovačko društvo, koje je ne tako davno pretrpjelo masovna ubistva, protjerivanja, masovna silovanja i zatvaranja u koncentracione logore”.

“Zlonamjerne i zapaljive poruke koje šire gospoda Dodik i Primorac identične su porukama Slobodana Miloševića, poznatog kao ‘Balkanski kasapin’, koji je orkestrirao agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Prije tri decenije, to je rezultiralo sa više od dva miliona izbjeglica i više od 100.000 ubijenih, a kulminiralo je genocidom koji su počinili Srbi. Stoga je od suštinske važnosti da se takve javne izjave ispitaju uz historijsku tačnost i moralnu jasnost. Također je važno znati ko su Milorad Dodik i Max Primorac”, naveo je Alkalaj. Ko su Milorad Dodik i Max Primorac?

Ambasador Alkalaj u tekstu navodi da je gospodin Dodik negator genocida koji je lično dodjeljivao odlikovanja osuđenim ratnim zločincima odgovornim za genocid u Srebrenici.

“On se identifikuje kao četnik, predstavljajući paravojnu organizaciju koja je tokom Drugog svjetskog rata stala na stranu onih koji su odgovorni za Holokaust. Četnici su poslali hiljade Jevreja, mnoge iz Bosne i Hercegovine, u koncentracione logore Banjica i Staro Sajmište kod Beograda, gdje su pogubljeni”, piše Alkalaj.

On se poziva na izraelski Yad Vashem koji je četnike opisao kao saradnike Nijemaca koji su Jevreje poistovjećivali s mraženim komunistima i predavali ih nacistima. Alkalaj dalje postavlja pitanje:

“Jeste li znali da se Jevrej ne može kandidovati za predsjednika Bosne i Hercegovine? Ustavne amandmane koji bi to omogućili podržali su bošnjački (muslimanski) politički predstavnici, dok su gospodin Dodik i njegovi politički partneri iz Republike Srpske glasali protiv njih.”

Također, demantovao je Dodikove tvrdnje o pretvaranju crkava u džamije, iznoseći podatak da je vojska Republike Srpske uništila 534 džamije, dok su Bošnjaci muslimani štitili crkve i sinagoge, pa nijedna nije uništena na teritorijama pod kontrolom legitimnih bosanskih snaga.

Za Maxa Primorca Alkalaj navodi da “prihvata ideologiju ustaškog pokreta, hrvatske fašističke i ultranacionalističke organizacije odgovorne za genocidnu Nezavisnu Državu Hrvatsku tokom Drugog svjetskog rata”. Alkalaj tvrdi da Primorac promoviše viziju “trećeg entiteta” nazvanog po Maksu Luburiću, ozloglašenom nacističkom saradniku.

Ambasador BiH u SAD-u iznosi i informaciju o ocu Maxa Primorca:

“Njegov otac, Miško Primorac, bio je aktivni član Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, koji je nastavio ustaško nasljeđe u egzilu i pomogao u osnivanju HDZ-a 1990-ih. Iako grijesi oca ne diktiraju automatski stavove sina, savremena retorika koja stigmatizira čitave zajednice i selektivno uokviruje historijsku odgovornost neizbježno zahtijeva ispitivanje.” Odbrana Sarajevske Hagade i historijske istine

Alkalaj je oštro odbacio Primorčev podnaslov “Sarajevo je sve ekstremnije”, nazvavši to pogrešnim predstavljanjem multietničke stvarnosti. Naglasio je da su mnogi Bošnjaci rizikovali živote da zaštite Jevreje od fašista, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i u posljednjem ratu.

Posebno sramotnom laži nazvao je Primorčevu tvrdnju da su bosanske vlasti odlučile prodati Sarajevsku Hagadu.

“Zapravo, Bosna je sačuvala Hagadu kroz rat, okupaciju i genocid, čuvajući simbol međuvjerske baštine”, ističe Alkalaj dalje u tekstu. Odgovornost medija i moralni neuspjeh

Alkalaj zaključuje da “gospoda Dodik i Primorac iskrivljuju razumijevanje javnosti, raspiruju etničke tenzije i pružaju platformu za legitimisanje diskriminacije”.

“U svijetu koji se još bori s nasljeđem Holokausta i jugoslovenskih ratova, davanje glasa onima koji se svrstavaju uz genocidne ideologije predstavlja moralni neuspjeh. Prije objavljivanja ili citiranja figura poput gospode Dodika ili Primorca, njihove historijske povezanosti, ideološke pozicije i činjenični zapis njihovih javnih izjava moraju se kritički ispitati. Bosna i Hercegovina zaslužuje da se njena priča ispriča precizno i uz moralnu strogost. Onima koji tu priču pokušavaju iskriviti u političke svrhe ne bi trebalo davati legitimitet u štampi ili u političkom diskursu”, poručio je Alkalaj, dodajući da mediji ne smiju žrtvovati historijsku istinu opskurnim političkim agendama.

