Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama, Sven Alkalaj, prisustvovao je velikom okupljanju bh. navijača u Seattleu uoči večerašnjeg ključnog susreta s reprezentacijom Katara na Svjetskom prvenstvu. U emotivnom razgovoru za N1, Alkalaj nije krio oduševljenje atmosferom među našim građanima u dijaspori, istakavši da upravo ova mladost i zajedništvo šalju pravu, pozitivnu sliku BiH u svijet.

“Nisam mogao ostati hladan”

Vidno ponesen sjajnom atmosferom na ulicama Seattlea, ambasador je naglasio kako je čitavu svoju karijeru posvetio upravo izgradnji i očuvanju zajedništva.

“Kako čovjek da ne bude emotivan kad vidi ovu mladost, ljepotu, zajedništvo… Čitavu svoju diplomatsku karijeru radim na tome da imamo zajedništvo i da zajednički poštujemo i volimo ovu jednu jedinu Bosnu i Hercegovinu. Kada vidite ovo oduševljenje što nam je naša reprezentacija priredila, ne može čovjek da ostane hladan”, izjavio je Alkalaj. Svijet vidi pravu sliku BiH

Prema njegovim riječima, ovakvi događaji su najbolji način da se razbiju predrasude o našoj zemlji kao dežurnom problemu na Balkanu.

“To je ono što se trudimo da uvijek pokažemo – da Bosna i Hercegovina nije zemlja problema, da je to zemlja zajedništva i mladosti koja želi da ima isto što i sva mladost u cijelom svijetu. To je Bosna i Hercegovina”, poručio je ambasador, izrazivši veliku zahvalnost aktivistima iz dijaspore koji su omogućili organizaciju ovog jedinstvenog događaja. Optimistična prognoza: U snovima pao Katar sa 3:0

Iako je na skup stigao u diplomatskom svojstvu, Alkalaj se brzo prebacio u navijački mod te je otkrio da je optimističan pred večerašnji okršaj, podijelivši i jednu zanimljivost.

“Prije dvije noći sam sanjao da smo pobijedili 3:0. E sad, hoće li se snovi ostvariti… Ja sam duboko ubijeđen. Rezultat je najvažniji, da prođemo dalje”, rekao je Alkalaj, dodavši kroz smijeh da su strijelci u njegovom snu bili Džeko i Ibišević.

Utakmica ima ogroman značaj, što potvrđuje i informacija koju je ambasador prenio – da će meču prisustvovati i sam emir od Katara. Ipak, Alkalaj vjeruje da će presuditi motivacija naših momaka.

“Srce naših reprezentativaca će ponijeti sve i mislim da će oni u talasima napredovati i dovesti nas do konačne pobjede i plasmana u sljedeću rundu takmičenja”, zaključio je Alkalaj.

(Kliker.info-N1)