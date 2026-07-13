Ambasada Države Katar u Bosni i Hercegovini danas je otvorila Knjigu žalosti povodom smrti katarskog Oca Emira, Njegovog Visočanstva šejha Hamada bin Khalife al-Thanija, koji je umro 12. jula 2026. godine u 74. godini života.

Knjiga žalosti otvorena je u rezidencijalnom kompleksu Ambasade Države Katar u Sarajevu danas, 13. jula, a upis u Knjigu žalosti moći se se izvršti i u utorak i srijedu, 14. i 15. jula, u terminu od 11.00 do 14.00 sati.

Prvog dana u Knjigu žalosti upisali su se ambasadori i diplomate akreditirani u Bosni i Hercegovini, kao i sadašnji i bivši zvaničnici Bosne i Hercegovine.

Ambasada Države Katar u Sarajevu ovom prilikom upućuje izraze poštovanja Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, diplomatskim misijama i međunarodnim organizacijama akreditiranim u Bosni i Hercegovini, kao i građanima Bosne i Hercegovine.

Istovremeno, Ambasada izražava iskrenu zahvalnost na brojnim porukama saučešća te izrazima solidarnosti i podrške koje je primila u Bosni i Hercegovini povodom smrti Oca Emira, Njegovog Visočanstva šejha Hamada bin Khalife al-Thanija, oca aktuelnog katarskog suverena, Njegovog Visočanstva šejha Tamima bin Hamada al-Thanija

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazović danas je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu predvodio dženazu-namaz u odsustvu šejhu Hamadu bin Khalifi al- Thaniju. Dženaza je klanjana u prisustvu brojnih zvaničnika i vjernika.

„Smrću Emira Oca svijet je izgubio velikog lidera, a muslimani iskusnog i mudrog vođu. Iza sebe je ostavio Katar u sigurnim rukama, ali i bolji svijet. Ako nije mogao spriječiti svako zlo, jeste u svijetu ostavio državu koja gdje god može posreduje i zagovara mir, služi čovječanstvu i onome što je istina i pravda“, kazao je Muhamed Jusić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Šejh Hamad bin Khalifa al-Thani smatra se arhitektom moderne transformacije Katara.

Njegova smrt označava odlazak jednog od najutjecajnijih lidera Bliskog istoka, čija je osamnaestogodišnja vladavina pretvorila Katar u globalnu diplomatsku, ekonomsku i medijsku silu.