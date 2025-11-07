Ambasada Države Katar izrazila saučešće narodu BiH povodom velike tragedije u Tuzli

Ambasador Države Katar u Bosni i Hercegovini Nj. E. Meshaal bin Ali al-Attiyah uputio je pisma saučešća nakon velikog požara koji je u utorak navečer, 4. novembra, odnio 12 života u Domu penzionera u Tuzli.

Pisma saučešća upućena su Nj. E. Željku Komšiću, predsjedavajućem Predsjendištva BiH, te Nj. E. Irfanu Halilagiću, premijeru Tuzlanskog kantona, prenosi Bosnian News Service.

„U ime Ambasade Države Katar u Bosni i Hercegovini, kao i u svoje lično ime, izražavam duboko žaljenje i tugu povodom tragičnog događaja koji se desio 4. novembra u domu za starije osobe u Tuzli, a koji je, prema dostupnim informacijama, rezultirao smrću dvanaest osoba i velikim brojem povrijeđenih građana“, naveo je ambasador Al-Attiyah.

U ime svoje zemlje, šef Misije Države Katar u Sarajevu izrazio je poruke podrške i solidarnosti.

„U ovim teškim trenucima, upućujem Vama lično, porodicama žrtava, kao i cijelom narodu Bosne i Hercegovine, iskreno saučešće, saosjećanje i solidarnost. Molimo Svevišnjeg da podari milost i oprost preminulima, te snagu i strpljenje njihovim najbližima da prebrode ovu bolnu tragediju. Povrijeđenima želimo brz i potpun oporavak. Ujedno potvrđujem stalnu posvećenost Ambasade Države Katar jačanju prijateljskih odnosa između naših zemalja, na dobrobit oba naroda. Molimo Vas, Ekselencijo, da primite izraze našeg najdubljeg poštovanja i uvažavanja. S iskrenim osjećajem saučešća“, naveo je ambasador Al-Attiyah u pismu saučešća predsjedavajućem Komšiću.