Proslavljeni bh. trener Amar Osim prokomentarisao je historijski plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, istakavši da je riječ o uspjehu koji daleko nadilazi sportske okvire.

U razgovoru za Tportal.hr Osim je, u svom prepoznatljivom stilu, otvoreno govorio o velikom rezultatu reprezentacije, mladim igračima koji su obilježili pobjedu nad Katarom, ali i izazovima koji očekuju Zmajeve u nastavku turnira.

“Ovo je golemo. U svakom pogledu. Golemo je geopolitički, ekonomski, historijski, kako god hoćeš. Mi smo mala zemlja, niko nas na svijetu ne doživljava ozbiljno, a sada smo među 32 reprezentacije na svijetu. To treba slaviti”, rekao je Osim.

Istovremeno je naglasio da uspjeh treba posmatrati u širem kontekstu.

“Realno, i mi i Katar smo profitirali od proširenja Svjetskog prvenstva. Da je ostao stari sistem, pitanje je bismo li bili ovdje. Realno, ni mi ni Katar ne pripadamo ovdje da je ostao stari sistem. Ali to sada nije najvažnije. Jedna Italija nije tu, Turska koja je duplo bolja od nas je ispala. Neke puno jače ekipe od BiH će ispasti, ali idemo dalje. Mi smo prošli. I to je ono što treba apostrofirati.” “Treba biti sretan”

Osim smatra da je najvažnije što je reprezentacija Bosne i Hercegovine iskoristila priliku koja joj se ukazala.

“Uz atmosferu, srčanost, malo sreće i neke poteze koji su se na kraju pokazali ispravnima, iako su možda djelovali hazarderski, došli smo ovdje. I treba biti sretan. To je ono što treba zapamtiti.”

Govoreći o utakmici protiv Katara, priznao je da kvalitet fudbala nije bio na najvišem nivou, ali smatra da je takav razvoj događaja odgovarao bh. reprezentaciji.

“Igrali smo ofanzivnije jer nas je na to natjerao kontekst utakmice. Vidjelo se da to nije nešto što bismo mogli igrati protiv ozbiljnijih reprezentacija, ali protiv Katara se otvorilo. I oni su igrali iz sličnih razloga. Utakmica je bila otvorena, gledljiva, s prilikama na obje strane, ali realno bez nekog visokog nivoa.” Pohvale za Alajbegovića i Mahmića

Osim smatra da su upravo u takvoj utakmici do izražaja došli mladi reprezentativci o kojima se u Bosni i Hercegovini dugo govori.

“Bog im je dao priliku da pokažu šta znaju. Ti igrači koje stalno potenciramo, mladi, novi, s kvalitetom i perspektivom, sada su došli do izražaja. To se nije vidjelo u prva dva kola, ali se pričalo o tome kroz kvalifikacije i baraž. Sada se ta priča zaokružila na najbolji mogući način.”

Posebno se osvrnuo na Kerima Alajbegovića.

“On ima nešto. Ne igra još ni u svom klubu jer je to ipak viši nivo, ne igra ni u reprezentaciji stalno od početka jer se zna da još ne može izdržati utakmicu s puno defanzivnih zadataka, taktike, discipline i ozbiljnosti. Ali ova utakmica bila je otvorena i takva mu je odgovarala. U takvom okruženju mogao je pokazati šta zna.”

Dodao je da ga posebno raduje što je dobra partija Alajbegovića dodatno potvrdila kvalitet nove generacije reprezentativaca.

“Drago mi je zbog njega. To je zaokružilo priču o mladima, o novim igračima, o klincima koji dolaze. Sada se to vidjelo i zato je ovo još ljepše.”

Osvrnuo se i na pogodak Mahmića.

“To su fine stvari. Mladi igrači, nova reprezentacija, nova priča. U prva dva kola najbolji su bili navijači, a ovaj put su pobijedili igrači. I to je velika stvar.” “Protiv SAD-a nemamo šta izgubiti”

Osim nije želio pridavati veliki značaj burnoj reakciji kapitena Edina Džeke nakon izlaska iz igre.

“Ne bih to posebno komentirao. U ovom trenutku to nije važno. Ovo je večer koju treba slaviti. Sve ostalo je sporedno.”

Govoreći o mogućem duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama u narednoj fazi takmičenja, Osim smatra da Bosna i Hercegovina u taj meč ulazi bez pritiska.

“To je situacija u kojoj doslovno nemaš šta izgubiti. Bit će veselje, općenarodno slavlje, naši će ići na njih, pa što bude. Znaš da su bolji, znaš da igraju kući, znaš da će se puno toga okrenuti prema njima. Ali baš zato ćemo igrati lakše.”

Ipak, upozorio je da pristup iz utakmice protiv Katara neće biti dovoljan protiv kvalitetnijeg protivnika.