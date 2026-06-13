Nakon utakmice je izjavu dao Amar Dedić.

“Mislim da možemo biti zadovoljni sa ovim bodom, stvarno je teško utakmica bila. Igrali smo na njihovom terenu, veoma intenzivna utakmica. Nije tu bilo puno igre, više je bilo borbe, faulova. Nije ovo bilo jednostavno danas, ali mi smo uspjeli”, započeo je Dedić.

“Sve je u redu. Nikakvih problema”, odgovorio je Dedić na pitanje o povredi.

“Nije bilo lako. Prva utakmica na Svjetskom prvenstvu, bila je sjajna atmosfera. To je najveća fudbalska scena. Najbitnije je da nismo izgubili”, dodao je.

Govorio je i o defanzivnim zadacima protiv Kanade.

“Svi znamo kakva je moja igra. To me malo i nerviralo – nije bilo puno fudbala, više trke, faulova i borbe. Nije sada bitno individualno, tim je ispred svega. Sve u svemu, danas je takva utakmica bila. Trebamo biti sretni i ponosni.”

“Za naše navijače nemam šta da kažem. Gdje god igramo oni su tu, stvarno je bila dobra atmosfera. Veoma dobro”, dodao je.

“Falili su nam Džeko, naš kapiten i Haris (Tabaković) također. Ali, mislim da su igračim koji su igrali umjesto njih odradili jako dobar posao. Borili su se, mislim da smo dobro igrali. Može biti bolje i analizirat ćemo sve. Nadam se da će nam se ovi bitni igrači vratiti što prije”, završio je Dedić.

“Zmajeve“ u nastavku grupnog takmičenja očekuju utakmice sa Švicarskom (18. juna u Los Angelesu) i Katarom (24. juna u Seattleu), dok se druga utakmica 1. kola u grupi B, duel Katar – Švicarska, igra u subotu od 21 sat.

(Kliker.info-Vijesti)