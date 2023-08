Alma Čolo Izetbegoviću: ‘Ako voliš ženu više od SDA, daj joj poziciju predsjednika’ (VIDEO)

Alma Čolo, diplomirana pravnica i bivša članica SDA, gostovala je sinoć na Face TV i govorila o problemima u toj stranci, ali i lideru Bakiru Izetbegoviću.

“Potrebno je najmanje godinu dana da vidimo efekte rada. Čini mi se da ova vlast dosta griješi. Pogrešno je procijenila koalicione partnere. Nisu imali iskustva sa Dodikom i Čovićem. SDA je imala puno više iskustva sa njima. Griješe prvenstveno prilikom podjele kadrova i raspodjele pozicija”, kazala je Čolo.

Svaka nova vlast nalazi greške prethodne vlasti. Političke stranke nisu te koje trebaju da sude da li se radi o kriminalu. To je na pravosudnim organima”, rekla je Čolo i dodala: “Znam sve nedostatke SDA, ali kada vidim kako rade druge političke partije SDA je za njih mašina. Neću se vraćati u SDA i politiku, mada teško je biti apolitičan.”

Ističe da je SDA loša kao opozicija.

“Samo govore o izdaji i ne prave nikakve konkretne poteze da djeluju kao konstruktivna opozicija. SDA bi mogla biti bolja i aktivnija opozicija”, smatra Čolo.

Čolo je poslala i poruku lideru SDA, Bakiru Izetbegoviću.

“Izborna borba u SDA počela davno. Osim Šemsudina Mehmedovića ne vidim drugu opasnost za Bakira Izetbegovića. SDA je autokratska stranka. Bakir želi još jedan mandat po svaku cijenu. Svako ko se osmjeli da stane uz Mehmedovića bit će pometen iz stranke i sa funkcija. Ako Bakir voli svoju ženu više od SDA neka joj da poziciju predsjednika. Neka mu daju doživotni mandat. Ljudi oko Bakira nemaju hrabrosti da mu kažu da griješi. Predsjednik SDA će biti Izetbegović. Već odrađuje posao na terenu. Alija Izetbegović nam je govorio da ne biramo one koji po svaku cijenu žele vlast”, kazala je.

Smatra kako SDA i dalje pokušava srušiti Trojku koju je optužila za davanje previše finansijskih pozicija Srbima i Hrvatima.

“To me tjera da sumnjam u njihovo znanje i upućenost u procese u BiH, u patriotizam ne sumnjam. Trojkini kolacioni partneri su jako namazani. Imam sumnju da raspodjela PDV-a može biti ugrožena, jer nemamo kontrolu bošnjačkih predstavnika. Mislim da Konaković i Nikšić vole ovu zemlju i ne bi radili ništa protiv nje. Voljela bih da postoji više opreza kod njih. Forto nije dorastao svojoj poziciji ministra i ne znam kakvo je njegovo znanje kada je u pitanju država”, navela je Čolo.

Za bivšeg stranačkog šefa kazala je kako je “zaokupiran svojim kongresnim uspjehom”.

“Želi da pobjedi na Kongresu i sve aktivnosti su mu usmjerene na to. Bakir je bio dobar predsjednik SDA do momenta kad nije htio da se ogradi od svih koruptivnih afera. Konaković je govorio da će Sebiju prvu smijeniti. Možda su se uvjerili da ima diplomu. Moraju biti dosljedni”, navela je.Smatra kako je “indikativno da je predmet protiv Dodika dodijeljen tužiocu koji nema iskustva”.

“Možda mu je predmet dodjeljen CMS-om, a možda mu je to dodijelio Kajganić svjesno. Imam nadu da će biti procesuiran. Dodik bi mogao biti procesuiran. Može biti kažnjen kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, ali može mu se izreći i uslovna ili novčana kazna. Dodik nema imunitet. Prema mom mišljenju Dodik je izvršio napad na ustavni poredak BiH. Tužilac je trebao da ga tuži i za to krivično djelo”, navela je.

Pozvala je SDA da, ako već ne može da ih smijeni, pomogne Trojci u napredovanju BiH ka EU.

(Depo)