Alija Behram : Mostar nije i neće biti “stolni hrvatski grad”!

Zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlaštenja u slučaju izgradnje “Hrvatskog narodnog kazališta” (HNK) u Mostaru, predstavnici nevladine organizacije Mostarski krug predali su Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Mostara Marija Kordića i građevinskog inspektora Marina Muse.

Kako navode iz “Mostarskog kriga”, prijava je podnesena zbog sumnje da su Kordić i Musa počinili krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. Krivičnog zakona Federacije BiH, za koje je zapriječena kazna od najmanje tri godine zatvora.

Uz krivičnu prijavu priloženi su brojni dokazi, među kojima su i dopisi međunarodnih i domaćih institucija koji potvrđuju da izgradnja zgrade HNK u Mostaru od 1996. godine nije imala pravno valjanu dozvolu.

Alija Behram, predsjednik “Mostarskog kruga”, u intervjuu za Politicki.ba govori o tom potezu, kao i o narednim koracima.

Najavljuje i da Mostar više neće šutjeti i da borba za jedinstveni grad ulazi u novu fazu.

Javna upozorenja

Predstavnici nevladine organizacije Mostarski krug predali su Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Mostara Marija Kordića i građevinskog inspektora Marina Muse. Zašto?

Behram: “Mostarski krug” do sada je u više navrata javno upozoravao da se objekat “Hrvatskog narodnog kazališta” u strogom centru Mostara gradi nelegalno. Održali smo i sesiju Kruga na kojoj je javnosti predočena kompletna pravna analiza koja nedvosmisleno dokazuje da se objekat gradi bez valjane dokumentacije. Da se razumijemo, “Mostarski krug” nema ništa protiv izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Međutim, ne možemo ćutke gledati i odobravati pravno i građevinsko nasilje koje u centralnoj zoni Mostara provodi HDZ politika sa očiglednim ciljem da pokaže i dokaže da je Mostar stolni hrvatski grad i ako to tako odluči HDZ, zakoni i propisi ne moraju da se poštuju. Mi se sa tim, naravno, nikada nećemo pomiriti. I nakon što je proteklo vrijeme u kojem su i sami akteri i njihovi politički oponenti, odnosno nadležne institucije, mogle djelovati, kada je to potpuno izostalo, kao zainteresovani i odgovorni građani morali smo reagovati – podnijeli smo krivičnu prijavu.

Kako je moguće da se “HNK” gradi bez ikakvih važećih građevinskih dozvola?

Behram: Dijelom sam odgovorio na to pitanje. Ali da malo pojasnimo najprije zbog ljudi koji nisu iz Mostara, a čitaju ove redove. Naime, pomenuta zgrada se gradi u strogom centru grada, službeno – centralnoj zoni Grada Mostara, u kojoj je OHR još 1996. godine zabranio izgradnju. Dakle, treba znati da izgradnja tog objekta nije bila moguća jer nisu postojali odgovarajući regulacioni planovi doneseni u Gradskom vijeću Grada Mostara a time su i sva odobrenja i rješenja koja su uslijedila – nevažeća. Osim toga, graditeljskoj bahatosti na tom kompleksu nije bilo kraja jer su se investitori i graditelji, ponovo bez valjanih odorenja, proširili i na susjednu građevinsku parcelu! Time je bezakonje i bahatost u gradnji ovog objekta samo eskalirala i dodatno provocira javnost Mostara. Sesija Mostarskog kruga na ovu temu je na najbolji mogući način upravo i posjedočila takvom raspoloženju građana.

Kao svjedoci u krivičnoj prijavi navedeni su: Amira Trbonja, Jesenka Mahinić, Nenad Ibrulj, Nebojša Šarić, Salem Marić, Ivan Vukoja, Almir Mujkanović, Mijo Brajković, Borislav Puljić i Safet Oručević. Zašto baš ove osobe?

Behram: To je miks osoba koje su, svako na svoj način, u posjedu relevantnih informacija i, generalno rečeno, u toku sa pravnim statusom i tokom izgradnje ovog objekta. Na primjer, Mijo Brajković i Safet Oručević kao gradonačelnici su vodili Mostar u vrijeme kada je OHR zabranio gradnju u centru Mostara, Borislav Puljić je projektant objekta, Ibrulj i Šarić su inspektori koji su postupali u tom predmetu, Vukoja je direktor HNK, Marić je dugo vodio SDA politiku i Gradsko vijeće i za njegovog mandata je zgrada i nikla iz zemlje, dok su gospođe Trbonja i Mahinić aktuelne uposlenice nadležnog odjela Gradske uprave, odnosno inspekcije. Oni su dužni kako Tužilaštvu, tako i građanima dati odgovore na sva sporna pitanja u vezi sa ovim slučajem.

Prva od tri prijave

Zašto je krivična prijava predata Tužilaštvu HNK? Vi znate da je ono pod čvrstom kontrolom Dragana Čovića?

Behram: Ovo je prva od tri prijave koje namjeravamo podnijeti. Ova prijava odnosi se na moguće učinjenje krivičnog djela koje je u nadležnosti ovog Tužilaštva. Moguće je da, kako kažete, politika kontrolira rad Tužilaštva, ali pritisak i fokus javnosti i međunarodnih faktora su dovoljno jaki da se ta kontrola neutrališe. Mi bar tako mislimo.

I Vi rekoste – ovo je prva od tri krivične prijave koje je Mostarski krug najavio. Koje su ostale dvije?

Behram: Za sada ne bismo odavali previše detalja, ali Vam možemo kazati da naš advokatski tim završava jednu prijavu koja govori o organiziranom kriminalu a i jednu koja ima međudržavni karakter. One će biti predate nadležnim tužilaštvima, a to nije Tužilaštvo HNK.

Zašto je “zvanični” ili “politički” Mostar odjednom utihnuo. Ljetos smo imali cijeli niz reakcija, saopćenja, aktivnosti… u vezi nelegalne gradnje “HNK”. Sada, čini se, samo Mostarski krug nešto govori i radi?

Behram: Nekada ni nama nije jasno zašto je tako, ali i sami primjetimo da se ti glasovi, s vremena na vrijeme, utišaju. I Koalicija za Mostar, odnosno SDA i SDP BiH i Koalicija “Grade moj”, odnosno vijećnici ovih političkih opcija u Gradskom vijeću Mostara – nakon propitkivanja na Mostarskom krugu, službeno su zatražili da im se dostave dokumenti i pojasni pravni status izgradnje zgrade HNK. Gradonačelnik Mario Kordić i HDZ to nisu učinili do dana današnjeg. Zašto nisu, oni najbolje znaju, Međutim, sada očekujemo da će ih neko i upitati – zašto?

Nismo zabrinuti, niti nas je strah

Šta ako Tužilaštvo HNK odbije prijavu? Ili, što me ne bi iznenadilo, procesuira Vas i Mostarski krug što upozoravate na nezakonitosti?

Behram: Kao što smo u više navrata i rekli, to je jedna od tri prijave na kojima naš pravni i advokatski tim radi. Nismo zabrinuti, niti nas je strah, imamo jasno razrađene poteze i u tom slučaju. Svi moraju znati da Mostar za nas nema alternativu. Naravno, naša ideja i naša glasna borba se odnosi na dostizanje konačnog cilja – uistinu jedinstvenog Mostara, grada svih njegovih ravnopravnih građana. Svi koji se bore za drugačiji Mostar, u nama će imati protivnike.

Sead Numanović (Politički)