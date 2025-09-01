Alem Hadžić iz Chicaga prikupio preko 13.000 KM za građane Prozor-Rame

Više od 28.000 trkača uzelo je učešće u RBC polumaratonu koji se 17. maja 2025. godine održao u Brooklynu, u američkoj saveznoj državi New York. Među njima je, sa zastavom Bosne i Hercegovine, trčao i Alem Hadžić, 21-godišnji mladić rođen u Skokieu, predgrađu Chicaga, inače porijeklom iz Prozor-Rame.

O Alemu ste na našem portalu mogli čitati i ranije, s obzirom na to da je, u saradnji sa Crvenim križom Federacije BiH, pokrenuo kampanju za prikupljanje sredstava s ciljem pomoći bosanskohercegovačkim građanima u potrebi. U tu svrhu organizovao je fudbalski turnir na koledžu Middlebury, gdje studira molekularnu biologiju i biohemiju, te istrčao bruklinski polumaraton.

Sve to učinio je da bi zemlji porijekla, kako je ranije kazao za Oslobođenje, “vratio šta može”.

Zahvaljujući podršci porodice, ali i brojnih prijatelja, kolega s koledža i drugih dobrih ljudi, u okviru GoFundMe kampanje prikupljeno je preko 13.000 KM, zbog čega je Alem vrlo sretan i ponosan. Prethodna dva mjeseca proveo je u Bosni i Hercegovini – jedan u Prozor-Rami, drugi u Sarajevu – u sklopu ljetne prakse na svom koledžu, kako bi volontirao sa Crvenim križom FBiH. Škola mu je u tome mnogo pomogla.

Inače, prikupljeni novac je namijenio građanima Prozor-Rame, koji su poslužili za pripremu paketa hrane i pomoći svakom korisniku Crvenog križa u ovoj općini.

– Odabrao sam Prozor-Ramu jer je to grad mojih roditelja, i manji je grad, treba podršku. Nevjerovatan je osjećaj pomoći makar jednoj osobi, porodici, majci koja nema nikoga…, rekao nam je tokom boravka u glavnom gradu BiH, gdje je volontirao – u sklopu javne kuhinje Crvenog križa, sa drugim volonterima dijelio vodu građanima Novog Sarajeva tokom najtoplijih dana, posjetio je i migrantski centar, boravio u kampu Crvenog križa na Igmanu…

S obzirom na uspješnu kampanju i pozitivno iskustvo koje je stekao, odlučio je pokrenuti još jednu kampanju s humanitarnom organizacijom u Bosni i Hercegovini, na proljeće 2026. godine. Detalji za sada nisu poznati, ali ćemo ih blagovremeno podijeliti s vama.

(Oslobođenje)