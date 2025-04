Aleksandra Pandurević: “ Milorad Dodik je tajni agent Hrvatske službe! ” (Video)

Članica Predsjedništva SDS-a, Aleksandra Pandurević, bila je gošća „Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem”.

„Milorad Dodik je bolestan, ima traumu! On je u ratu proveo par dana u zatvoru zbog šverca. Bio u Doboju u pritvoru. Ima PTSP od toga. Imamo njegove iskaze; objavili smo to javno. On je ozbiljan teret Srbiji! Dodik je otišao na veliki skup kod Vučića iako nije bio pozvan! Međunarodna zajednica govori Vučiću da smiri Dodika! Stevandić se iz Beograda vratio skelom. U Bijeljini je sjeo u helikopter. Dodik je najveći problem RS; on ju je urušio i pozavidio bi mu Alija Izetbegović! Schmidt nije mogao donijeti odluku bez saglasnosti Amerike! Dodik je oživio Bonska ovlaštenja! Dodik ima bratskije odnose sa Zagrebom nego sa Beogradom! Neka me dematuje ako smije, a evo i dokaza: Ivan Čermak, jedan od učesnika ‘Oluje’, dobijao je novac od Dodika i RS-a! To su te veze! Vjerovatno Plenkovića i Milanovića nazovu i kažu: ‘Pomozite Miletu!’ Dodik je agent Hrvatske obavještajne službe!“, istakla je tokom intervjua Pandurević.

Aleksandra Pandurević: „Kada je bilo pitanje hoće li doći do incidenta ili ne, mi smo preuzeli odgovornost i molili ljude iz Sarajeva da spuste tenzije! Miličević i Konaković su odigrali ključnu ulogu! Ne slažem se sa presudom Dodiku! Umjesto da uloži žalbu, on uvlači cijelu RS u problem! Trebao se dostojanstveno nositi kao Šarović, Čović, Radončić! Neprihvatljivo je da istjerate njemačku ministricu Annu Luhrmann, da se svađate, da vrijeđate! Dino Konaković otvara vrata svugdje u svijetu, a Dodik je sva vrata za RS zatvorio! Nisu Bošnjaci krivi nego vlast u RS! Čović je jedan od najinteligentnijih političara u BiH. Možda je dobio poziv iz Zagreba!”

Hadžifejzović : „Šta radi Dodik?”

Pandurević: „Ide putem sopstvenog uništenja! On radi sam protiv sebe! Uspijevamo da to narod u RS vidi! Dodik nema onu podršku koju je imao! Ljudi su me pitali hoće li biti rata! Trebamo li ginuti zbog Dodika?! Došla sam na pijacu da kupim salatu i ostala sat i po, u Bijeljini! Svi su pitali hoće li biti rata! Ljudi biraju sebe i svoju sigurnost, ne Dodika! Oni što su ga čuvali ispred SIPA-e su djeca! Zar neko hoće ratovati?! Što se Dodik plaši zatvora gdje ima televizor, sportske aktivnosti?! Ono što se desilo u Istočnom Sarajevu je razumno! Imate jedan dio onih koji huškaju! Niko ne želi da padne mrtva glava! SIPA je obezglavljena! Šta da je pala mrtva glava?! Oni koji su ometali će dobiti krivične prijave! Oni će na kraju biti u zatvoru! Ljudi su svjesni sistema! Sve je manje onih iz SNSD-a koji se oglašavaju! Srela sam ozbiljnog čovjeka iz SNSD-a! Drugi čovjek se požalio i rekao da ne podržava ovo što Dodik radi! Oni koji su ga savjetovali… nigdje nikog nema! On postaje usamljen čovjek! Tih sto miliona nije problem koji nije rješiv! EP Hrvatske traži sto miliona za ‘Gacko’! Imate i predarbitražu ‘Trusina’! Doći ćete do iznosa tri milijarde maraka! Imate minuse u svim javnim preduzećima! Ne postoji zdravo preduzeće! To je sve jedna rupa bez dna! Treba jedan budžet da se izmire dugovi!”

Hadžifejzović: “Ivo Komšić je rekao: ‘Ja ne znam kako da nazovem Dodika u ovoj situaciji!’”

Pandurević: “Zatvorili su sva vrata! Vučić nema pozitivna mišljenja, ali svima kaže: ‘Dragi prijatelji! Dodik je izolovan! RS je izolovana; to je problem!’ I Milošević vodio politiku zategni-potegni! Nekada su Dodika slušali svi, sad niko! Schmidtova odluka nije nikakvo rješenje! To je nedemokratski! Dodik treba biti eliminisan na izborima, odnosno SNSD! Dodik manipuliše javnošću! Mi nemamo račun, on ima! Iz SNSD niko nije smijenjen! Dodik je uvijek želio da je on problem! Promjene se mogu napraviti! I bez fotelja možete napraviti reset političkih odnosa! Gospodin Čović je bio jako korektan! Njegove prve izjave su bile da ne podržava Dodikovo ponašanje! Sastanak na Kupresu je bio više nego korektan! Nešto se u međuvremenu desilo! Dodik ima iz tog ratnog perioda jako dobre veze s nekim hrvatskim generalima koje su i danas sive eminencije u Hrvatskoj! Omogućavali su mu da njegova roba ulazi preko Bosanske Gradiške! To su bile nafta, cigarete!

(FACE TV)