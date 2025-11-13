Aleksander Čeferin (UEFA) i Vico Zeljković (FNSBiH)

Ne zna se tačno zašto je uvedena zabrana ulaska Milorada Dodika u državu Sloveniju. Iz medija se moglo pročitati da su to neki poslovi, da li njegovi ili poslovi njegove familije i njemu bliskih ljudi, koji su u koliziji sa ustavno-pravnim poretkom države Slovenije? Prije nekoliko godina se igrala vrlo teškka „utakmica“ za instaliranje Vice Zeljkovića, sestrića Milorada Dodika, s pozicije predsjednika fudbalskog kluba Borac na poziciju predsjednika fudbalskog saveza Republike srpske. To je za Vicu Zeljkovića bila žešća „utakmica“ u preuzimanju te fotelje nego bilo koja kantonalna ili Federalna „utakmica“ za fotelje.

Čak je u nekim segmentima i utakmica za predsjednika Sarajevskog kantonalnog fudbalskog saveza bila „prijateljska“ u odnosu na tu banjalučku utakmicu kad je smjenjivan Mile Kovačević dotadašnji predsjednik FSRS. Može se naći i sad u medijima da je Kovačević smjenjen a imenovan Zeljković, negdje pred „koronu“ 2019., ili nešto kasnije. Bilo je tu i nekog sudskog odlučivanja na sudu u Laktašima, kako su mediji pisali.

Kad se ukazala šansa da će se s predsjednika FSRS ići na predsjednika krovne kuće fudbala u BiH, Vico Zeljković je ekspresno s pozicije predsjednika FSRS izabran za predsjednika F/NSBiH. I već je izabran na još jedan mandat 2025. i traje mu do 2029. godine.

Novinar Senad Avdić je u posljednjoj kolumni u Slobodnoj Bosni objasnio genezu u F/N savezu Bosne i Hercegovine, dovoljno za površinsko podsjećanje čitalaca. Da li se tu moglo dubinski objasniti mnogo čega još? Vico Zeljkovic već „troši“ drugi mandat na čelu krovne kuće fudbala/nogometa u Bosni i Hercegovini a da fudbalska/nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije održala ni trening, niti je odigrala ni prijateljsku ni zvaničnu urakmicu na stadionu Borca u Banjoj Luci.

Zašto?

Uobičajeno je, i lijepo je, vidjeti predsjednika UEFE Čeferina na mnogim evropskim utakmicama. Nekako ga doživljavamo kao svog, našeg Slovenca na najvećoj fudbalskoj poziciji u Evropi. Sasvim je normalno, i komšijski, da svi fudbalski savezi država s prostora bivše Jugoslavije uvijek glasaju za Čeferina u svim slučajevima izbora gdje Predsjednici državnih saveza odlučuju/glasaju. Mininum šta sportska/fudbalska javnost traži od Čeferina je da utiče na Predsjednika Fudbalskog/Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, ma ko to bio, da fudbalska/nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine svoje treninge i utakmice igra na svim stadionima u Bosni i Hercegovini, a najprije u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu. Utakmice se igraju radi navijača. Grijeh je, veliki je grijeh i pogrešna odluka sprečavati navijače BH Fanatikose da na stadionima ne gledaju utakmice Reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovo je top tema ovih dana.

Šta god ko o ovom mislio, pred dvije najvažnije utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Rumunije i Austrije za odlazak na Svjetsko prvenstvo, postavlja se pitanje da li ovo otvara sumnju da su odluke namjerno urađenje da se oslabi Reprerezentacija BiH?

Postavlja se i pitanje ko to može utvrditi?