Aleksandar Vulin “ošamario” Dodika i Narodnu skupštinu RS, u Republici Srpskoj muk. Zašto?

Senator Republike Srpske i bivši direktor Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da je sjednica Narodne skupštine RS, na kojoj su poništene pojedine odluke i zaključci donijeti u prethodnom periodu, označila „težak poraz politike očuvanja dejtonskog položaja Republike Srpske“.

Vulin: “Ukidanje sankcija nije pobjeda”

„Narodna skupština RS može da odluči o svemu, pa i o tome da su odluke koje je sama donijela prije nekoliko mjeseci pogrešne i štetne. Ne sporim legitimitet, ali moram da kažem da ukus jučerašnjeg poraza dugo neće nestati“, izjavio je Vulin nakon usvojenih odluka NSRS.

Podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske je u subotu na Dvadeset sedmoj posebnoj sjednici usvojila Odluku o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Narodna skupština usvojila je i Zakon o prestanku važenja zakona, po hitnom postupku.

“Ovim zakonom prestali su da važe Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, Zakon o neprimjenjivanju Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine , Izborni zakon Republike Srpske, Zakon o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpskei Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

Pored toga, usvojen je i Zaključak o stavljanju van snage Zaključaka u vezi sa Informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, broj: 02/1-021-1564/24 od 25. decembra 2024. godine.

Vulin je rekao kako očekuje da „vlast u Republici Srpskoj Srbima pošteno prizna da je politika borbe za očuvanje Dejtonskog položaja RS doživjela težak poraz“.

„Ukidanje ličnih sankcija funkcionerima Republike Srpske nije dovoljan dobitak za odricanje od pozicije dosljedne odbrane RS. Najave da će se BiH urediti po kantonalnom modelu plaše i uznemiravaju. Zato ne smije biti odustajanja od referenduma – ako ga nije moguće održati u predviđenom roku, mora u prvom mogućem terminu“, naglasio je Vulin.

Vulin, koji je od decembra 2023. godine član Senata Republike Srpske, poručio je da „ovo jeste težak dan, ali ne i najteži u našoj istoriji“.

Ovako jaka i direktna poruka nekoga ko je veoma odan Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, prošla je u javnosti Republike Srpske poprilično nezapaženo. Zašto?

Stanivuković: „Ako i senator vidi poraz, vrijeme je da ga vidi i Dodik“

Danas se o njima oglasio Predsjednik PDP-a.

Draško Stanivuković poručio je da su Vulinove riječi izgovorene „onako kako mnogi misle, ali se malo ko usuđuje da ih javno kaže“.

„Umjesto da se zapitaju zašto je rekao da su odluke Narodne skupštine poraz, rukovodioci Republike Srpske odlučili su da ga ignorišu“, naveo je Stanivuković.

On je upitao vlast u RS kako komentariše Vulinovu izjavu da ‘ukidanje ličnih sankcija nije dovoljan dobitak za odricanje od odbrane RS’. „Nije to rekao opozicionar, ni strani diplomata, već senator Republike Srpske, čovjek koji zna kako sistem diše“, poručio je Stanivuković, dodajući:

„Ako čak i senator vidi poraz, možda je krajnje vrijeme da ga vidi i onaj koji se svakodnevno proglašava nepogrešivim.“

Topić: „Poruka koja otkriva razmimoilaženja sa Beogradom“

Politička analitičarka Tanja Topić ocijenila je da Vulinove riječi imaju dublju političku pozadinu i predstavljaju signal o neslaganju u dijelu struktura u Srbiji.

„To je vrlo jasna i znakovita poruka da postoji neslaganje u dijelu struktura iz Srbije, što korespondira sa šutnjom političkog vrha Beograda, gdje reakcija izostaje“, istakla je Topić.

Podsjetila je i na raniju izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je, kako kaže, još prije nekoliko mjeseci poručio: ‘Neka oni rješavaju’.

„Već tada je bilo jasno da se pogledi na izlaz iz ove eskalirane situacije razlikuju – da postoji izvjesno razmimoilaženje između Vučićeve politike i načina na koji ovdašnja vlast vodi stvari“, zaključila je Topić

Vulinove izjave nisu izazvale su nikakve reakcije unutar političkog prostora Republike Srpske, ali su dodatno otvorile pitanje odnosa Banjaluke i Beograda. Dok Stanivuković poziva na političku iskrenost i priznanje poraza, Tanja Topić upozorava da iza Vulinove retorike stoji ozbiljan signal o padu jedinstva između vlasti u RS i Srbiji.

