Aleksandar Vučić za Jerusalem Post: Srbija je pomogla u snabdijevanju Izraela oružjem

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za izraelski list “The Jerusalem Post” otkrio je da je Srbija isporučivala vojnu pomoć Izraelu odmah nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, te kazao “jedini sam u Evropi koji trguje vojnom municijom s Izraelom”.

Navodeći da je Srbija jedina evropska zemlja koja trenutno izvozi municiju Izraelu, te da ga to stavlja na udar kritika, ali da ostaje “dosljedan u podršci izraelskom narodu i državi.”

Vučić je u intervjuu ispričao kako je 24 sata nakon napada Hamasa 7. oktobra primio poruku od predsjednika Izraela Isaaca Herzoga. U roku od četiri dana, uprkos složenoj mreži međunarodnih odbrambenih protokola, Srbija je bila spremna da odgovori, prenosi Anadolija.

“Osmi uveče stigla nam je poruka iz Izraela: ‘Trebaju nam ove i one stvari. Nismo potpuno spremni, potrebne su nam što prije’,” prisjetio se Vučić u razgovoru za Jerusalem Post i dodao;

“Bio sam ministar odbrane i znam kako to ide – dozvole iz različitih ministarstava, sigurnosno-obavještajne agencije, razna državna i nevladina tijela… I sve smo to prikupili u roku od četiri dana – i uspjeli smo. To nikada prije nije postignuto u ovoj zemlji.”

Od tog trenutka, odbrambene veze između Beograda i Jeruzalema ubrzano su se produbile. Srpski izvoz oružja u Izrael dosegao je 42,3 miliona eura u 2024. godini, prema zajedničkom izvještaju Balkan Insighta i Haaretza (na osnovu carinskih podataka) – što je trideset puta više nego prethodne godine. Srbija je postala ključna karika u izraelskom odbrambenom lancu snabdijevanja, navodi se u tekstu.

“Ja sam danas jedini u Evropi koji trguje vojnim municijama s Izraelom”, rekao je Vučić.

“I zato me često kritikuju kolege”, dodao je.

Expo mijenja lice Srbije

Govoreći o EXPO 2027, koji će biti održan u Beogradu, Vučić je najavio velike infrastrukturne projekte koji će, prema njegovim riječima, „promijeniti lice Srbije”.

Pripreme Srbije za EXPO 2027 su u punom jeku, a prema riječima Vučića, ovaj međunarodni događaj neće samo prikazati kulturna i tehnološka dostignuća zemlje, već će u suštinski promijeniti njenu ekonomsku i infrastrukturnu sliku.

„Ljudi su danas zasićeni velikim projektima“, rekao je Vučić prošle sedmice za Jerusalem Post u Beogradu.

“Postali smo površni… bez ikakvog strateškog fokusa. Ali ovaj EXPO je nešto što mijenja našu zemlju”, dodao je.

EXPO 2027 će biti održan u Beogradu pod temom „Igra za čovječanstvo: Sport i muzika za sve“. To će biti prva specijalizovana izložba održana u Evropi u posljednjih nekoliko decenija, i prva ikada u zemljama Zapadnog Balkana.

Organizatori očekuju više od 140 zemalja učesnica, čime bi broj nadmašio 117 država koje su učestvovale na EXPO-u 2017 u Astani, Kazahstan, što bi EXPO 2027 moglo učiniti najvećom specijalizovanom izložbom do sada.

Za Vučića, međutim, značaj EXPO-a 2027 nije u simbolici, već u konkretnim rezultatima.

“EXPO nije samo lokacija, iako je ona nevjerovatno velika”, rekao je on i zaključio:

“Radi se o izgradnji novog nacionalnog stadiona, bloka stanova koji će kasnije služiti zdravstvenim i bezbjednosnim radnicima, ali najvažnije, radi se o izgradnji novih željezničkih linija koje će povezivati lokaciju sa beogradskim aerodromom, centrom grada i prigradskim naseljima.”

(Slobodna Bosna)