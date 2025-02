Aleksandar Vučić u Banjoj Luci : Jedva sam preživio u Srebrenici, ali nisam htio spustiti glavu! Pobijedio bih i u Sarajevu!

Aleksandar Vučić i Milorad Dodik danas su održali konferenciju za medije nakon sastanka održanog u Banjoj Luci. Naime, Vučić se osvrnuo na političku situaciju u našoj zemlji, ali i na kako on kaže “napad” na njega u Srebrenici.

Odgovarajući na pitanje novinara Milorad Dodik je kazao kako je Srbija garant Dejtonskog sporazuma.

“Srbija je potpisnik Dejtonskog sporazuma i ona je garant Dejtonskog sporazuma. Srbija koju sada znamo pod vodstvom Vučića na objektivan način prezentuje situaciju i to nam znači. Na međunarodnim forumima vrlo je važno da Srbija bude prisutna i da na objektivan način prezentuje situaciju. Nikada nisam od Vučića dobio ohrabrenje za destabilizaciju BiH. Čak i kada iz Sarajeva političari urušavaju teritorijalni integritet u BiH”, kazao je Dodik.

Potom je dodao:

“Srbi, Bošnjaci koji žive u BiH, ali i u Srbiji moraju da naprave politički dogovor. RS je Srbiji zahvalna na svemu što je uradila na međunarodnom planu”.

Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje novinara kazao kako su veze RS i Srbije snažnije nego ikada.

“Naše veze su sve snažnije, nikog ne ugrožavamo. Trudio sam se i jučer i danas da ni na koji način ne govorim o ugrožavanju teritorijalnog integriteta. Mnogi su lagano, što se narodno kaže ‘ko s poslom’ riješili da prihvate ocijepljenje dijela Srbije i rekli nemamo problem sa tim. Nemoj da govorimo o svim stvarima koje sebi svaki dan dopuštaju. Neko je od njih sebi dopustio da drži lekcije o Srbiji, čitaju bukvice, a ne da održe poštovanje”, kazao je Vučić, a zatim dodao:

“Nije problem da budemo fer, da poštujemo žrtve, ali da nas natjerate da klečimo i molimo… Taj film nećete gledati. Deset godina je prošlo otkako se ono u Srebrenici desilo. Malo im je što su milion puta slagali. Kažem im pokažite snimak ili sliku sa snajperom. Kažu nije nosio kišobran ili stalak. Ne, nego sam nosio snjaper, idioti lažljivi. Pokažite sada dokaz, evo nisam predsjednik. Znam da lažu. Deset godina me ubjeđuju da sam sam sebe napao u Srebrenici. Jeste li vi svi normalni zajedno? Svaki kamen, flašu, sve to sam ja organizovao. To sam jedva preživio tamo u Srebrenici, ali nisam htio da spustim glavu. Jer sam se pomirio sa tim da me nema. Predsjednik Srbije ne spušta glavu kada neko hoće, nego kada on hoće. O čemu se priča ovdje. Meni je ostalo godinu i po do kraja mandata, vladao kao niko nikada u regionu. Pobijedio bih i u Sarajevu. Toliko su sposobni i toliko su dobar život obezbjedili svom narodu”, kazao je Vučić.

Milorad Dodik je potom iznio svoj stav da u BiH moraju biti uključena mišljenja sva tri konstutivna naroda.

“BiH je propala zemlja. Stavovi BiH moraju da uključe sva tri konstutitivna naroda. To nije u ime BiH. Oni se lažno predstavljaju. Ponekada bih ohrabrio da nastave. Ovim uvredama prema Vučiću, neće se ćutati. Privatiziraju na međunarodnoj sceni. Ništa od ove zemlje nema. Sarajevska čaršija mislila da dominira. Da im je stalo do BiH ne bi zastupali samo svoje stavovoe. BiH nikada nije bilo”, kaže Dodik.

