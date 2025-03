Aleksandar Vučić: Ovo je dobar dan za Srbiju i veliki dan za RS uprkos pritiscima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom današnjeg protesta, rekao je da je bio veliki protest i da je ogroman broj ljudi došao iz unutrašnjosti.

Dodao je da je protest održan uz ogromnu negativnu energiju, „i gnijev i bijes koji je iskazivan prema vlastima u Srbiji, da nije bilo ni stradalih ni teško povrijeđenih“.

Kazao je i da je ukupno 56 osoba povrijeđeno, ali niko teško.

„To je dobra i velika vest; 22 osobe su uhapšene zbog krivičnih dela protiv imovine, zbog napada na policajce i drugih osoba“, kazao je.

„1.500 ljudi u alkoholisanom stanju“

Prema njegovim riječima, vojna služba je procijenila da je na ulicama bilo 88.000 ljudi, policija je procijenila na 107.000, a BIA je objavila nešto između.

Kazao je i da je gnusna laž da je korišten zvučni top.

Rekao je i da je bilo „1.500 ljudi u alkoholisanom stanju“.

„Nismo hteli ni njih da sklanjamo, da bismo mogli da kažemo da ni palicu nismo izvukli. Mi nismo ni vodene topove izveli. Trudimo se da budemo demokratičniji od onih koji nam često sole pamet na tu temu“, rekao je Vučić.

Naveo je da će odgovarati i nadoknaditi štetu svi oni koji su je pričinjavali nad privatnom imovinom.

Političke akcije

Kazao je i da je direktoru policije on ranije danas, „negde oko 2.30 rekao očekujte napade između 7.00 i 8.30. Kada se spusti mrak i kada budu shvatili da se ništa veliko o čemu su maštali i sanjali nije dogodilo“. I baš se tako to, čini mi se, i dogodilo, dodao je.

„Ponosan sam na činjenicu da studenti-blokaderi, njih 99% nije želelo incidente. Ništa posebno dobro ne mislim o onima koji krše ustavom garantovanu slobodu kretanja. Ništa posebno dobro ne mislim o svim njihovim političkim akcijama i o svemu, ali sam zadovoljan jer sam shvatio da ti mladi ljudi, gotovo svi, nisu želeli da učestvuju ni u sprovođenju mera nasilja, sile ili bilo čega drugog. Oni su i večeras, posle prvih incidenta, naravno i posle međusobnih svađa i posle svađa sa opozicionim aktivistima koji su bili tu, napustili skup i rekli ovo više nije naše, kada su shvatili da nemaju kontrolu nad skupom“, rekao je.

On je ponovio da opozicija pokušava da zloupotrebi građane i da „nisu mnogo marili za tragediju“. Vučić je rekao da opozicionari dolaze na proteste tako što stave fantomku, da ih ne bi prepoznali.

On navodi da nisu otkrili oružje u Aberdarevoj, Bog zna kako bi se sve ovo završilo. „Ne možemo ni da vam kažemo koliko smo još različitih stvari otkrivali. I ne zaboravite da još imamo problem sa tim što nismo sigurni da smo sve otkrili, jer mislimo da postoji jedan tzv. štek stan, gde su pripadnici jedne kriminalne grupe koja nema veze ni sa političarima, ni sa studentima… Sakrivali svoje oružje. A znamo i na tragu smo bili preko informativne agencije i preko službe da to postoji i da se to nalazi tu u centru grada, u vrlo malom perimetru oko Pionirskog parka i Skupštine Srbije“, rekao je.

Ponovo o obojenoj revoluciji

Vučić je rekao da svi ljudi koji su u vlasti moraju da razumeju poruku kada im se okupi toliki broj ljudi. „I moraćemo sebe da menjamo i moraćemo da naučimo mnogo toga. Sa druge strane, nadam se da su neki drugi dobro razumeli poruku većinske Srbije – da građani Srbije ne žele obojene revolucije. Da građani Srbije ne žele nasilje. I da građani Srbije hoće na izborima da menjaju svoju vlast“, naveo je.

Press konferenciju je zaključio riječima: “Ovo je dobar dan za Srbiju jer smo sačuvali mir i stabilnost i veliki dan za ljude u Republici Srpskoj koji se nalaze pod ogromnim pritiscima”.

Iako je predsjednik Srbije najavio obraćanje javnosti u 22.00, ono je kasnilo.

Danas je održan najveći protest u historiji Srbije, prema procijenama Arhiva javnih skupova.

U centru grada se okupilo više stotina hiljada ljudi, mada je MUP procijenio da ih je u zenitu bilo 107.000 ljudi.

Snimci iz drona: Protest u Beogradu Skup je proticao mirno, sve do dva minuta pred kraj tišine na Slaviji za 15 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je došlo do incidenata na Terazijama i kod Pionirskog parka.

Studenti su nakon toga skinuli prsluke i objavili da ovo više nije njihov protest.

Uprkos tome, mnogi građani su ostali na ulicama.

(Kliker.info-N1)