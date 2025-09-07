Alcaraz u spektakularnom meču isprašio Sinnera : Osvojio US Open i preuzeo vrh ATP liste!

Ovi su momci s drugog planeta, ustvrdio je komentator Eurosporta kad je Sinner izjednačio na 40:40 dok je Alcaraz servirao i imao dvije meč lopte. U još jednoj epskoj bitki, spektakularnom meču, Španac je pobijedio 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 i osvojio US Open. A njihov je okršaj doista bio s drugog planeta…

Treći puta uzastopno Jannik Sinner (24, prvi na ATP listi) i Carlos Alcaraz (22, drugi na ATP listi) odlučivali su o pobjedniku Grand Slama, nakon što su to učinili u Roland Garrosu i Wimbledonu. Meč je trebao početi u 14 sati po lokalnom odnosno 20 po srednjoeuropskom vremenu, ali je početak odgođen za pola sata kako bi svi navijači mogli stići na svoja mjesta, zbog sigurnosti, odnosno pojačanog protokola zbog dolaska Donalda Trumpa na meč.

Protegnulo se to i na 40-ak minuta pa su tek u 20.40 teniseri izašli na teren, uz ovacije punog gledališta. A početak meča kasnio je više od 45 minuta.

I odmah je prvi gem bio spektakularan, te je nakon deset minuta nadmudrivanja Alcaraz oduzeo servis Talijanu!

Uz nekoliko vrhunskih poena, igrači su držali svoje servise, iako je Alcaraz imao 0:30 za vodstvo 4:1. Pa suvereno, bez izgubljenog poena, dobio svoj servis za 4:2. Španjolac je doista u prvom setu djelovao besprijekorno. I drugi put oduzeo je servis Sinneru za 5:2! Te superiorno osvojio prvi set. Kakva igra Španca!

I u prvom gemu drugog seta Alcaraz je odmah došao do break lopte, Sinner se izvukao… Tek u trećem gemu drugoga seta prvi igrač svijeta bez problema je osvojio svoj servis gem!?

Ali u idućem gemu Sinner je digao sve na noge sjajnim poenom pa oduzeo Alcarazu servis, bez ijednog izgubljenog poena! Meč se posve okrenuo, Talijan je postao puno bolji i izjednačio je na 1:1 u setovima.

No, odmah u drugom gemu trećega seta Alcaraz je opet oduzeo servis Sinneru! I vratio momentum meča na svoju stranu. Čak ni kod 0:30 za Jannikov eventualni povrat breaka nije se uplašio nego je sjajnim poenima poveo 3:0. Pa još jedanput razoružao nemoćnog Talijana i drugi put mu oduzeo servis, za 4:0!

Sinner je barem osvojio gem pa tako ni u 16. međusobnom meču ni jedan set nije završio 6:0. Ali Alcaraz je uvjerljivo poveo 2:1 u finalu US Opena.

Prvi gem četvrtog seta trajao je 13 minuta. I odmah je Alcaraz ‘nanjušio krv‘, bila je strašna bitka, ali Sinner se izvukao i spasio servis. A u petom gemu je ponovno ostvario break i poveo 3:2. Alcaraz je doista igrao nevjerojatno! Kako je samo superiorno osvojio gem za 5:3!

A onda, kada je servirao za meč, poveo je 40:15, Sinner izjednačio, ali iduću meč loptu nije propustio.

Španac je postao kralj New Yorka i ponovno prvi igrač svijeta. Te je osvojio pet miliona dolara…

