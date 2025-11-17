Albanija otvorila sva poglavlja u pregovorima za ulazak u EU : Žele dovršiti pristupne pregovore do kraja 2027.

Albanija je u ponedjeljak otvorila pregovore u posljednjem od ukupno šest pregovaračkih klastera, koji pokriva poljoprivredu, kohezijsku politiku i proračun, i sada joj preostaje zatvaranje poglavlja.

“Albanija je pokazala da je posvećena europskom putu, da ima jasnu političku opredijeljenost, posebice je pohvaljena zato što je 100 posto usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a”, izjavila je hrvatska državna tajnica u ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko Zgombić.

U 13 mjeseci otvorili sva poglavlja

Albanija je zemlja koja najbrže napreduje u pristupnim pregovorima. U 13 mjeseci otvorila je svih šest pregovaračkih klastera.

Prema novoj metodologiji pristupnih pregovora, 35 pregovaračkih poglavlja podijeljeno je u šest tematskih cjelina, šest klastera. Tako se više ne otvaraju pregovori u pojedinačnim poglavljima, nego u klasterima, što nije slučaj kod zatvaranja, gdje se i dalje zatvara svako pojedinačno poglavlje zasebno.

Žele dovršiti pristupne pregovore do kraja 2027.

Nakon otvaranja svih pregovaračkih klastera, sljedeći je korak ispunjavanje privremenih mjerila u temeljenom klasteru, koji pokriva pravosuđe i unutarnje poslove, što je uvjet za zatvaranje ostalih pregovaračkih poglavlja. Albanska vlada postavila je cilj dovršiti pristupne pregovore do kraja 2027. godine.

