Medij Al Arabiya English objavio je dokument za koji tvrdi da predstavlja nacrt sporazuma od 14 tačaka, a koji bi Washington i Teheran trebali potpisati u petak.

Dokument, čiju autentičnost Al Arabiya nije dodatno potvrdila, predviđa prekid sukoba, ukidanje sankcija Iranu i okvir za postizanje konačnog sporazuma između dvije strane.

Prema tekstu koji je objavila Al Arabiya English, sporazum sadrži sljedeće odredbe: