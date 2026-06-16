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Al Arabiya objavila tekst sporazuma SAD-a i Irana: Ima 14 tačaka, ovo su detalji

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Al Arabiya objavila tekst sporazuma SAD-a i Irana: Ima 14 tačaka, ovo su detalji

16 Juna
23:30 2026
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Medij Al Arabiya English objavio je dokument za koji tvrdi da predstavlja nacrt sporazuma od 14 tačaka, a koji bi Washington i Teheran trebali potpisati u petak.

Dokument, čiju autentičnost Al Arabiya nije dodatno potvrdila, predviđa prekid sukoba, ukidanje sankcija Iranu i okvir za postizanje konačnog sporazuma između dvije strane.

Prema tekstu koji je objavila Al Arabiya English, sporazum sadrži sljedeće odredbe:

  1. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima u aktuelnom ratu, proglašavaju trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju. Obje strane se obavezuju da neće pokretati neprijateljske akcije jedna protiv druge niti prijetiti upotrebom sile ili je koristiti. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog i preostalih članova.
  2. Iran i Sjedinjene Američke Države obavezuju se na poštivanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta te na uzdržavanje od miješanja u unutrašnje poslove druge strane.
  3. Iran i Sjedinjene Američke Države obavezuju se da će pregovarati i postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produženja uz obostranu saglasnost.
  4. Odmah po potpisivanju Memoranduma o razumijevanju, Sjedinjene Američke Države ukinut će pomorsku blokadu i spriječiti svako ometanje Islamske Republike Iran te u roku od najviše 30 dana obnoviti pomorski saobraćaj na nivo prije rata. SAD se također obavezuju da će povući svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon postizanja konačnog sporazuma.
  5. Po potpisivanju Memoranduma, Iran će odmah poduzeti korake kako bi se promet trgovačkih brodova između Perzijskog zaljeva i Omanskog mora, i obrnuto, u roku od 30 dana vratio na nivo prije rata, uz uklanjanje tehničkih prepreka i neutralizaciju mina od strane Irana.
  6. Sjedinjene Američke Države obavezuju se, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, da izrade sveobuhvatan plan obnove i ekonomskog razvoja Islamske Republike Iran, uz osigurano finansiranje od najmanje 300 milijardi dolara. Mehanizam provedbe ovog plana bit će definisan u roku od 60 dana kao dio konačnog sporazuma.
  7. SAD se obavezuju da će, prema rasporedu koji će biti dogovoren u konačnom sporazumu, ukinuti sve vrste sankcija protiv Irana, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, odluke Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) te sve jednostrane američke sankcije, primarne i sekundarne.
  8. Iran ponavlja da nikada neće proizvesti nuklearno oružje. Iran i SAD saglasni su da će sudbina obogaćenog nuklearnog materijala i sva druga dogovorena pitanja vezana za nuklearni program, uključujući iranske nuklearne potrebe, biti adekvatno riješena konačnim sporazumom.
  9. Iran i SAD saglasni su da će, do postizanja konačnog sporazuma, zadržati postojeće stanje: Iran neće mijenjati svoj nuklearni program, a SAD neće uvoditi nove sankcije niti jačati vojno prisustvo u regiji.
  10. Sjedinjene Američke Države obavezuju se da će odmah nakon potpisivanja Memoranduma, pa sve do ukidanja sankcija, Ministarstvo finansija SAD-a izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata, kao i za povezane usluge, uključujući bankarske, osiguravajuće i transportne aktivnosti.
  11. SAD se obavezuju da će, u skladu s napretkom pregovora o konačnom sporazumu, osloboditi zamrznuta ili ograničena sredstva i imovinu Islamske Republike Iran te ih staviti na potpuno raspolaganje. Ta sredstva moći će se koristiti prema odlukama Centralne banke Irana, a SAD će izdati sve potrebne dozvole i licence za njihovo korištenje.
  12. Iran i Sjedinjene Američke Države saglasni su da će biti uspostavljen mehanizam za nadzor provedbe i budućeg poštivanja konačnog sporazuma.
  13. Nakon potpisivanja Memoranduma i dobijanja garancija o početku provedbe članova 4, 5, 10 i 11, kao i nastavku njihove provedbe, Iran i SAD će započeti pregovore o konačnom sporazumu koji će se odnositi na preostale članove.
  14. Konačni sporazum bit će potvrđen obavezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
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