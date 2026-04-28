– Moskva i Teheran imaju svoje razloge za sastanke ovog tipa, iako njihovi interesi nisu u potpunosti kompatibilni. Još su manje kompatibilni s Trumpovim – barem za sada. Evo šta se trenutno nudi.

Jučer smo izvijestili da je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi stigao u Sankt Peterburg, gdje ga je lično primio ruski predsjednik Vladimir Putin. Araghchi je, po dolasku u Sankt Peterburg u ponedjeljak, rekao da je pristup Washingtona doveo do neuspjeha prve runde pregovora u Islamabadu, iako je postignut napredak u pregovorima o rješavanju iranske krize.

Sastanak dvije delegacije, koji je održan u Predsjedničkoj biblioteci Borisa Jeljcina, trajao je oko dva sata. Rusku stranu predstavljali su ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov i načelnik Glavne obavještajne uprave Generalštaba ruske vojske – zamjenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Igor Kostjukov. Iransku stranu predstavljali su iranski ambasador u Rusiji Kazem Jalali i zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi.

Sastanak se poklapa s najnovijim iranskim prijedlogom Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s otvaranjem Hormuškog moreuza i odgađanjem razgovora o nuklearnom programu za kasniji datum.

„Hrabra borba“

Od protokolarnih izjava koje su mediji prenijeli, naravno, mnogo nas više zanima sadržaj dvosatnih razgovora, jer se oni sigurno nisu svodili na ugodno ćaskanje uz čaj i kafu, razmjenu ugodnih riječi i naknadni turistički obilazak prekrasne ruske „sjeverne prijestolnice“ – kako Rusi često nazivaju Sankt Peterburg, sjećajući se vremena kada je on nekada bio centar političke i društvene moći velikog Ruskog carstva.

Naime, svima je jasno da je šef iranske diplomatije stigao u Sankt Peterburg s određenim ciljem i da se on nesumnjivo odnosi na pronalaženje načina za okončanje rata koji su SAD i Izrael zajednički pokrenuli protiv te zemlje 28. februara. Nakon mjesec dana borbi, odnosno međusobnog granatiranja, u kojem je Iran nesumnjivo izašao kao pobjednik, trenutno nije na snazi ​​period ni rata ni mira, s obzirom na to da je prethodno dogovoreno dvonedeljno primirje završilo prošle sedmice bez zvaničnog produženja. Međutim, postoji svojevrsni neformalni “zavjet” između dvije strane da neće nastaviti borbu, već da će dati prioritet diplomatiji.

Ali ipak, reda radi – evo prvo protokolarnih izjava tokom spomenutog sastanka, a zatim pokušajmo shvatiti šta se zapravo na njemu dogodilo.

Putin je prvo obavijestio Araghchija da je prošle sedmice primio poruku od iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija i zamolio svog sagovornika da mu prenese “riječi zahvalnosti za ovu poruku i najbolje želje za zdravlje i blagostanje”. Ruski lider je naglasio da se iranski narod “herojski” bori za svoj suverenitet, te da se Rusija nada da će iranski narod prebroditi “ovaj teški period iskušenja i da će doći mir”. Putin je dodao da je Moskva spremna učiniti sve kako bi se mir na Bliskom istoku “postigao što je prije moguće” i naglasio da Rusija “namjerava nastaviti” svoje strateške odnose s Iranom.

S druge strane, Araghchi je rekao da mu je veoma drago što se sastao s Putinom u Sankt Peterburgu, te da su Mojtaba Khamenei i predsjednik Masoud Pezeshkian prenijeli svoje “najbolje želje” Putinu. Naglasio je da je iranski narod, zahvaljujući svojoj hrabrosti, uspio odoljeti američkoj agresiji i da će “nastaviti istrajati”.

Rusija se ponudila kao posrednik SAD-u i Iranu mnogo prije rata

Mjesecima prije rata s Iranom, Putin je ponudio američkom lideru Donaldu Trumpu svoje posredničke usluge prema Teheranu s ciljem rješavanja svih opterećujućih pitanja dvije strane putem sporazuma. Isto je učinio i tokom Trumpovog telefonskog poziva tokom samog rata, gdje je, prema nekim američkim medijima (Axios) – Trump odbio Putinov ponovljeni prijedlog da se iranski uranij odloži na ruskoj teritoriji.

Riječ je o obogaćenom uraniju, čija se količina procjenjuje na oko 470 kilograma, koji je Teheran sakrio na tajnoj lokaciji tokom prošlogodišnjeg 12-dnevnog izraelsko-iranskog rata i konačnog američkog noćnog bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja.

Upravo je to ključno pitanje i glavna tačka sporenja između Washingtona i Teherana. Rusija sada nudi da se time zbrine, ne više samo na verbalnom nivou, već je objema stranama ponudila konkretna tehnička rješenja za transfer uranijuma, koji se može izvršiti odmah.