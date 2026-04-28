Aktuelno pitanje : Što Iran želi od Putina?
– Moskva i Teheran imaju svoje razloge za sastanke ovog tipa, iako njihovi interesi nisu u potpunosti kompatibilni. Još su manje kompatibilni s Trumpovim – barem za sada. Evo šta se trenutno nudi.
Jučer smo izvijestili da je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi stigao u Sankt Peterburg, gdje ga je lično primio ruski predsjednik Vladimir Putin. Araghchi je, po dolasku u Sankt Peterburg u ponedjeljak, rekao da je pristup Washingtona doveo do neuspjeha prve runde pregovora u Islamabadu, iako je postignut napredak u pregovorima o rješavanju iranske krize.
Sastanak dvije delegacije, koji je održan u Predsjedničkoj biblioteci Borisa Jeljcina, trajao je oko dva sata. Rusku stranu predstavljali su ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov i načelnik Glavne obavještajne uprave Generalštaba ruske vojske – zamjenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Igor Kostjukov. Iransku stranu predstavljali su iranski ambasador u Rusiji Kazem Jalali i zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi.
Sastanak se poklapa s najnovijim iranskim prijedlogom Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s otvaranjem Hormuškog moreuza i odgađanjem razgovora o nuklearnom programu za kasniji datum.
„Hrabra borba“
Od protokolarnih izjava koje su mediji prenijeli, naravno, mnogo nas više zanima sadržaj dvosatnih razgovora, jer se oni sigurno nisu svodili na ugodno ćaskanje uz čaj i kafu, razmjenu ugodnih riječi i naknadni turistički obilazak prekrasne ruske „sjeverne prijestolnice“ – kako Rusi često nazivaju Sankt Peterburg, sjećajući se vremena kada je on nekada bio centar političke i društvene moći velikog Ruskog carstva.
Naime, svima je jasno da je šef iranske diplomatije stigao u Sankt Peterburg s određenim ciljem i da se on nesumnjivo odnosi na pronalaženje načina za okončanje rata koji su SAD i Izrael zajednički pokrenuli protiv te zemlje 28. februara. Nakon mjesec dana borbi, odnosno međusobnog granatiranja, u kojem je Iran nesumnjivo izašao kao pobjednik, trenutno nije na snazi period ni rata ni mira, s obzirom na to da je prethodno dogovoreno dvonedeljno primirje završilo prošle sedmice bez zvaničnog produženja. Međutim, postoji svojevrsni neformalni “zavjet” između dvije strane da neće nastaviti borbu, već da će dati prioritet diplomatiji.
Ali ipak, reda radi – evo prvo protokolarnih izjava tokom spomenutog sastanka, a zatim pokušajmo shvatiti šta se zapravo na njemu dogodilo.
Putin je prvo obavijestio Araghchija da je prošle sedmice primio poruku od iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija i zamolio svog sagovornika da mu prenese “riječi zahvalnosti za ovu poruku i najbolje želje za zdravlje i blagostanje”. Ruski lider je naglasio da se iranski narod “herojski” bori za svoj suverenitet, te da se Rusija nada da će iranski narod prebroditi “ovaj teški period iskušenja i da će doći mir”. Putin je dodao da je Moskva spremna učiniti sve kako bi se mir na Bliskom istoku “postigao što je prije moguće” i naglasio da Rusija “namjerava nastaviti” svoje strateške odnose s Iranom.
S druge strane, Araghchi je rekao da mu je veoma drago što se sastao s Putinom u Sankt Peterburgu, te da su Mojtaba Khamenei i predsjednik Masoud Pezeshkian prenijeli svoje “najbolje želje” Putinu. Naglasio je da je iranski narod, zahvaljujući svojoj hrabrosti, uspio odoljeti američkoj agresiji i da će “nastaviti istrajati”.
Rusija se ponudila kao posrednik SAD-u i Iranu mnogo prije rata
Mjesecima prije rata s Iranom, Putin je ponudio američkom lideru Donaldu Trumpu svoje posredničke usluge prema Teheranu s ciljem rješavanja svih opterećujućih pitanja dvije strane putem sporazuma. Isto je učinio i tokom Trumpovog telefonskog poziva tokom samog rata, gdje je, prema nekim američkim medijima (Axios) – Trump odbio Putinov ponovljeni prijedlog da se iranski uranij odloži na ruskoj teritoriji.
Riječ je o obogaćenom uraniju, čija se količina procjenjuje na oko 470 kilograma, koji je Teheran sakrio na tajnoj lokaciji tokom prošlogodišnjeg 12-dnevnog izraelsko-iranskog rata i konačnog američkog noćnog bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja.
Upravo je to ključno pitanje i glavna tačka sporenja između Washingtona i Teherana. Rusija sada nudi da se time zbrine, ne više samo na verbalnom nivou, već je objema stranama ponudila konkretna tehnička rješenja za transfer uranijuma, koji se može izvršiti odmah.
Međutim, Trumpa i dalje ne zanima ova ruska usluga, ali, mora se reći, ni Teheran, koji insistira na zadržavanju obogaćenog uranijuma na svojoj teritoriji, iako ta početna pozicija slabi suočena sa stvarnošću. Ako mora da odustane od toga (a moraće, što prije to bolje za sve), sigurno će to htjeti platiti kompenzacijama sa američke strane, poput ukidanja embarga na izvoz nafte ili gotovo pola vijeka sankcija Vijeća sigurnosti UN-a uopšte. Trenutno se, iza kulisa, odvijaju američko-iranski pregovori, gdje se raspravlja o roku za zabranu razvoja iranskog nuklearnog programa: Amerikanci navodno traže rok od 20 godina (neki izvori smatraju da bi mogli popustiti na 10 godina, dok Teheran nudi 5 godina (moguće +5 dodatnih).
Riječ je bila i ostala uglavnom vezana za problem s iranskim obogaćenim uranom, čija se količina procjenjuje na oko 470 kilograma.
Šta Iran želi od Rusije?
Britanski mediji The Tekegraph jučer su objavili da Iran Rusiju vidi kao pouzdanu platformu za razgovor o američkim ustupcima, tj. da Rusija Teheranu pruži siguran prostor za razgovor o mogućim ustupcima za okončanje rata bez straha od curenja informacija na društvenim mrežama.
Ne znam šta britanski mediji tačno impliciraju pod ovim, ali pretpostavljam da u tom smislu Teheran nema potpuno povjerenje u Islamabad kao posrednika. Ne toliko u smislu da on “drži američku stranu” (što nije tačno), već u smislu da nema dovoljno autoriteta. kako bi uticali na sam tok pregovora.
Isti medij navodi kako je „sastanak u Sankt Peterburgu bio jedan od najznačajnijih od kada je 8. aprila proglašeno primirje između SAD-a i Irana“, a Teheran traži ne samo vojnu opremu već i savjetodavnu podršku. Telegraph smatra da je Iranu potreban siguran, zatvoreni forum za raspravu o potencijalnim ustupcima bez rizika od curenja informacija na društvenim mrežama. Iran zaobilazi posrednike, dostavljajući poruke direktno lideru koji ima utjecaj i u Teheranu i u Washingtonu.
Čak je i njemački kancelar Friedrich Merz jučer priznao da je iransko rukovodstvo „vrlo vješto u pregovaranju“ i da je nadmudrilo Amerikance, koji još uvijek nemaju jasnu strategiju izlaska iz rata, iako Trump tvrdi drugačije, da je to taktika odugovlačenja, gdje on „ima svo vrijeme ovog svijeta“.
Iran zahtijeva brzu isporuku svog dugo očekivanog sistema protivvazdušne odbrane S-400 od Rusije. Glavna vrijednost sastanka je, međutim, to što Araghchi može Putinu reći stvari koje ne može otvoreno reći pakistanskim posrednicima, iranskim državnim medijima ili tvrdolinijašima u Teheranu.
Britanski mediji s pravom tvrde da Putin nudi iranskom rukovodstvu zatvoreni kanal za raspravu. mogući ustupci koji bi mogli izazvati politički skandal ako se otkriju prije nego što se predstave kao međusobni kompromisi.
Jedan zvaničnik je identifikovao ključni razlog zašto je Iran izabrao ruskog lidera u odnosu na druge posrednike, rekavši: “Napadnuti smo usred pregovora, kada smo ih vodili s drugim posrednicima – ako možemo postići dogovor preko Putina, to će garantovati implementaciju.”
“Sastanak s Putinom i zahtjev za posredovanje bio je jedan od posljednjih koraka prije slanja odgovora američkoj strani”, dodao je.
Prema iranskom politologu Rahmanu Ghahremanpouru, Araghchi formuliše “širok spektar prijedloga, uslova i crvenih linija” za novu rundu pregovora.
Putin bi mogao Trumpu predstaviti ideje koje bi bile neprihvatljive ili opasne da ih je direktno predstavio sam Teheran.
To uključuje ustupke o nivoima obogaćivanja uranijuma, režimu inspekcija i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, što bi izazvalo trenutnu reakciju tvrdolinijaša da su objavljeni.
Putinovo priznanje [Mojtabe] Hamneija za vrhovnog vođu ima implikacije na unutrašnju političku borbu za moć u Teheranu.
Rubio je govorio gore
Sinoć je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio za Fox News da su nuklearno pitanje i želja Irana da proširi svoj utjecaj na Bliskom istoku glavna pitanja koja brinu Washington.
“Nuklearno pitanje je razlog zašto se uopće bavimo ovim. Da je Iran jednostavno radikalna zemlja kojom upravljaju radikalni ljudi, to bi i dalje bio problem. … U osnovi, oni žele proširiti i provesti svoju revoluciju… – zato su uz Hezbollah u Libanu, zato su podržavali Hamas, zato su podržavali milicije u Iraku. Ne žele samo dominirati Iranom; žele dominirati regijom. … Zamislite da ti isti ljudi imaju pristup nuklearnom oružju. Držali bi cijelu regiju kao taoca.”
Prema Rubiu, Teheran želi učiniti svijetu nuklearnim oružjem ono što trenutno radi s naftom u Hormuškom tjesnacu. “Žele držati svijet kao taoca kako bi mogli raditi što god žele. To je neprihvatljivo”, naglasio je Rubio.
Međutim, barem što se tiče ovog potonjeg, čini se da Rubio ima donekle pomiješane uzroke i posljedice. Naime, Hormuški moreuz je sve ovo vrijeme, godine i decenije (čak i odmah nakon Iranske islamske revolucije 1979. godine) bio potpuno otvoren za prolaz brodova bilo koje zemlje. Prvi put je zatvoren tek nakon što je 28. februara pokrenut rat protiv Irana.
Ali sada smo tu gdje jesmo. Najvažnije je da se gore navedeni problemi riješe sporazumom, jer bi nastavak rata sigurno doveo do još katastrofalnijih posljedica za region i svijet. Ko je bio u pravu i u čemu, a ko nije, bit će razmotreno kasnije.
U svakom slučaju, kao što obično biva u nedovršenim sukobima, obje strane će govoriti o svojim pobjedama nad drugom. Nešto slično se sprema i za ukrajinski rat, barem ako ćemo suditi po jučerašnjoj izjavi Friedricha Merza.
Zoran Meter (Geopolitika)
Komentari