Aktuelno pitanje : Priprema li ‘trojka’ teren za ‘novu ljubav’ s Dodikom?

Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik ponovno je politički prodisao. Nakon značajnog udara na njega osobno, kao i na bliske mu ljude, njegovih katastrofalnih poteza i ustavnog udara, sada stvari za njega opet izgledaju mnogo bolje.

Oporba iz RS-a se (ponovno) bavi sama sobom, HDZ BiH mu je uvijek držao stranu, a i opskurna sarajevska ‘trojka’ (SDP, NiP, NS), prema svemu sudeći, u pozadini pripremaju teren za ‘novu ljubav’ s Dodikom. Naravno, svo ovo vrijeme u pozadini idu milijarde i milijarde sumnjivim kanalima od kojih Dodik zahvaća značajan dio.

Podkapacitirana foteljaška ‘trojka’

Nakon što se Dodik tajno pojavio pred Sudom Bosne i Hercegovine, koji još uvijek ne želi dati niti snimku s ročišta, nakon toga mu je i ukinut pritvor svima koji iole poznaju političke prigode u BiH jasno je kako je u svemu ključnu ulogu morao imati netko iz tzv. političkog Sarajeva.

A iz dana u dan postaje jasno kako je taj netko upravo podkapacitirana foteljaška ‘trojka’ koja na taj način ponovno spašava Dodika, ali i sebe. Naime, u javnosti se sve više šuška kako su pojedinci iz ‘trojke’ itekako kumovali da se Dodiku izađe u susret, ali ne samo to.

Prema svemu sudeći, drugostupanjska presuda je već donijeta i ona ide Dodiku u korist. Naravno, to je još uvijek u sferi špekulacija, ali sve je veći i veći broj onih koji su itekako involvirani u bh. politički i pravosudni život koji tvrde upravo to. Ukoliko se to dogodi, Dodik je s vrata skinuo pravosudne probleme i bez ikakvih utega kreće u nove pobjede.

Naravno, fotelja željnim ‘trojkašima’ niti je jasno niti ih zanima što Dodikove pobjede znače više RS-a, a manje BiH. Oni su se, po svemu sudeći, i ovaj put odlučili za fotelje. Naime, od Općih izbora 2022. godine ‘trojkaši’ su cjelogodišnji Djed Božićnjak Dodiku i lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću koji su zbog toga nikada politički moćniji.

Poklopili su sve najvažnije pozicije moći, premrežili sve u zemlji svojim kadrovima, a od ‘trojke’ dobivali i nevjerojatne financijske ustupke. Zauzvrat, do bola nesposobni ‘trojkaši’ su dobili ono što im je jedino sveto – ostanak u foteljama. I nebrojene beneficije, plaće i naknade, touarege, luksuzna putovanja… Jasno je kako oni nikada ne bi ni vidjeli vlasti da to Dodik i Čović nisu željeli, a sada je i jednom i drugom od krucijalne važnosti da oni u vlasti i ostanu.

Važnije im je da ‘trojka’ poluči kakav-takav izborni rezultat, pa da opet uz makinacijama oko zakona i Ustava Federacije od stranke visokog predstavnika u BiH ostanu u vlasti. I upravo na tome ‘trojka’ i radi – svjesni kako im je rejting u vlastitom biračkom tijelu mizerniji no ikada (a nikada nije ni bio velik) oni bi i nakon 2026. u vlast zaobilaznim putom. Uopće ne treba sumnjati kako će ‘izvođači radova’ za Dodika i Čovića i u njima dvojici imati snažan vjetar u leđa.

Dodik se igra s infantilnom ‘trojkom’

Nadalje, u javnosti se pojavila priča kako je ‘trojka’ uistinu dogovorila da epilog pravosudnih problema bude pozitivan za Dodika, a da se on nakon toga povuče iz političkog života. Neizravno i između redova čak i pojedini ‘trojkaši’ daju naslutiti kako je tome tako, a ukoliko je, onda su pokazali kako su podkapacitiraniji, nesposobniji i opskurniji nego se do sada mislilo.

Dodik ih je preveslao apsolutno svaki put do sada, a to će čini i svaki put u budućnosti jer je jednostavno za njih politički, intelektualni i poslovni gigant. Ukoliko se i dogodi čudo pa se Dodik formalno povuče sa svih pozicija jasno je kako će i dalje vući sve konce iz sjene.

Naravno, to je jasno svima osim infantilnim ‘trojkašima’. Koji se, kada o tome govorimo, u biti dive Dodiku i žele ga kopirati u svemu – diktatorskom načinu vođenja stranke, brutalnom urušavanju oporbe, financijskoj uništavanju entiteta zarad vlasti interesa…. Nekada ozbiljna stranka, danas polupropali SDP to zorno pokazuje preko svojih kongresa, bjesomučnog zaduživanja žitelja na domaćem tržištu, a sada i 700 milijuna maraka na Londonskoj burzi, sijaseta sumnjivih natječaja, povećanja vlastitih plaća i naknada…

(Dragan Bradvica (Dnevni list)