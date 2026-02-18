Akt upućen VSTV-u: Zašto je Dodik još predsjednik SNSD-a?

Kao što je najavljeno prilikom podnošenja krivične prijave protiv Milorada Dodika, danas su delegati Kluba bošnjačkog naroda uputili akt VSTV-u sa zahtjevom za utvrđivanje razloga zbog kojih još uvijek nije izvršena pravna posljedica osude koja se odnosi na zabranu navedenom licu obavljanja dužnosti predsjednika političke stranke.

“Presudom Suda Bosne i Hercegovine navedeno lice je oglašeno krivim zbog krivičnog djela iz člana 203a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a jedna od pravnih posljedica te osude je zabrana obavljanja funkcije predsjednika političke stranke koja se trenutno ne poštuje“ , naveli su iz Kluba Bošnjaka.

Podsjetimo, Osnovni sud u Banjoj Luci nije zaprimio žalbu na odluku kojom je odbačen zahtjev Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) da se Milorad Dodik briše iz registra kao predsjednik SNSD-a.

Prethodno je Osnovni sud u Banjoj Luci 27. novembra odbacio prijedlog CIK-a BiH kojim se tražilo da Dodik bude uklonjen iz registra kao predsjednik SNSD-a.

(Kliker.info-Vijesti)