Akademik Slavo Kukić : Da Dodiku ponude samostalnost RS-a – odbio bi! Građanstvo postoji samo kod Bošnjaka (Video)

Akademik Slavo Kukić gostovao je u Bosanskom vjestniku Face TV , a u razgovoru sa urednikom i voditeljem Admirom Salihoviće je između ostalog ustvrdio da će Bosna i Hercegovina će preživjeti!

-Preživjela je i gora vremena, preživjet će i ove budale!, istakao je profesor Kukić uz dodatak da će te budale mnogima unesrećiti život!

Salihović: “Akademiče, kako ste? Kakve su doktorske prognoze?”

Kukić: “Ljekarske prognoze su dobre. Limfoma više nema. Svi koji su mislili da ću brzo izdahnuti, prevarili su se! Neće me se dugo riješiti! Ja sam sve bliže tome da budem u punom pogonu!”

Salihović: “Kada će izdahnuti, politički, svi oni što nam život uništavaju već trideset godina?”

Kukić: “Tako mi svega, mislim da nikada nisu bili jači! Krajem devedesetih godina, kod mene je radila gospođa koja je rođena Trebinjka. Trebao mi je neko ko može normalno komunicati s ljudima. Kada su prošli izbori, počistili su i mene i moju sekretericu Anicu, jer joj nisu bila dobra krvna zrnca! Možete raditi što hoćete, ali ne i dokle hoćete!

Znaci razuma se pokazuju tamo gdje su Bošnjaci u većini! Građanski duh je jedino prisutan u tom dijelu BiH! U RS-u je jedina razlika ko je veći Srbin! Dragan Čović je vješt manipulator! Ako se sve uzme u obzir, bojim se da ćemo ovo trpjeti još desetak godina! Ja bih volio kazati kako su građani BiH Evropljani, ali nažalost nisu! Dobar dio bh. građana iz različitih razloga danas aplaudira za nacionalizam! Dio toga stoji u strahovima, koji oni pred svake izbore aktiviraju! Na taj način homogeniziraju biračko tijelo! U prethodnih trideset godina su zaposlili samo sebi lojalne građane! Ti ljudi, glasajući za SDA, SNSD i HDZ, čuvaju svoja radna mjesta! Mislim da današnja Trojka, koja jeste simbol promjene iako je promjena još daleko, morala bi biti puno transparentnija u komunikaciji s javnošću!

Mi operiramo pojmovima historijsko! Ja već nekoliko mjeseci ponavljam da sam optimista što se tiče otvaranje pregovora sa EU! Ako to učini EU ili EU komisija, neće to učiniti jer je BiH napravila historijske iskorake, niti zbog ljubavi prema BIH, već zbog vlastitih geopolitičkih interesa! Mekani trbuh je prostor bivše Jugoslavije, izuzev Hrvatske i Slovenije! Mekani trbuh postaje sve problematičniji! Evropskoj komisiji je došlo iz dupeta u glavu! Istina jeste da je Evropska komisija napravila solunsko rješenje između mojih očekivanja i objektivno što je trebala učiniti. U nekoliko mjeseci ove godine usvojeno je nekoliko zakona ! Nešto je pokrenuto! To je poslužilo komisiji EU! Pitanje je šta će biti 2024. godine! Ljudi Trojke koriste puno više mudrosti nego do sada! Ono što radi Nermin Nikšić je jedino što se može uraditi! On može poput Milorada Dodika, ali bolje bi bilo da to ne radi ni Denis Bećirović! Neka koristi mudrost kao Nermin Nikšić!

Milorad zna gdje je crvena linija preko koje ne smije prijeći! Na tome je vrlo tvrd! Siguran sam da će on istrajati ukoliko sud BiH ne bude onemogućio! On zna da na taj način zadržava status quo! Ako mu bude ponuđeno da odvoji RS, on će odmah to odbiti! Njemu je jasno da na slobodi može opstati; svako drugo rješenje njega vodi s druge strane brave! Daleko od te pameti nisu ni Izetbegović ni Čović! U zadnjih par godina je pokrenuto toliko procesa protiv ljudi sa čela SDA!

Ja mislim da je Milorad Dodik imao problem s tim ko će zamijeniti Bakira, jer mu je on bio odličan sagovornik za holcanje biračkog tijela! Ta logika je odgovarala i Bakiru Izetbegoviću kako bi homogenizirao biračko tijelo! Denis Bećirović nastavlja istom logikom, ubacio je i u veću brzinu nego Bakir! Koristi priliku da nastavi da drži otvorene ratne sjekire s Dodikom! To neće pomoći ni njemu ni SDP-u! Ja sam siguran da on ne djeluje sa aspekta socijaldemokratije ili on jednostavno funkcionira kao trojanski konj! Po mom uvjerenju, on je light verzija bošnjačke nacionalističke retorike! On mora djelovati kao član Predsjedništva iz reda Bošnjaka!

Ne možeš svake sedmice na kafu s reisom, a ne posjetiti niti vladiku ni nadbiskupa! Mada ja mislim da ne treba posjećivati niti jednog! Dođe u Mostar i posjeti muftiju, a ne posjeti kolege iz SDP-a!

U ovom momentu Dodik ne može završiti iza brave! Nadam se da griješim; volio bih misliti suprotno! Ljudi koji umjesto da sude po zakonu, sude po brku. Vrlo često ne vode račune ni o zakonu ni o državi! Vode samo računa o lojanosti svom nacionalnom šefu! Kao što se Novalić ponaša danas prema američkom ambasadoru, tako se Čović ponašao prema meni prije par sedmica! Rekao je koji je napravio kriminal, ali nije sankcioniran, jer ima kontrolu nad pravosuđem! Zamislite to! Kada čovjek izgubi kompas, traži bilo šta kako bi na izvjestan način nekome parirao! To je danas uradio Fadil Novalić! Bojim se da je to bio mač s dvije oštrice!

Pregledao sam intervju sa Schmidtom na RTRS-u! Moram priznati da se gospodin Schmidt ponašao gospodski! Čitav svijet zna da je RTRS pod kontrolom Milorada Dodika. Onda je jasno da je tim pozivom na tu televiziju priznat visoki predstavnik! Novinar nije koristio termin visoki predstavnik, već gospodin Schmidt! Na taj način je indirektno priznat visoki predstavnik! Taj intervju je dobrodošao građanima RS-a!

Bosna i Hercegovina će preživjeti! Preživjela je i gora vremena, preživjet će i ove budale! Ali te budale će mnogima unesrećiti život! Danas je veliki broj onih koji pakiraju kofere i kupuju kartu u jednom smjeru! Sve će to biti još radikalnije ako nama svima zajedno ne udari iz dupeta u glavu! Ako tim što nam uskraćuju život već trideset godina, oni koji nas tjeraju iz ove zemlje kako bi njima bilo bolje, onda nismo ništa bolje ni zaslužili!

U Bosni i Hercegovini su oduvijek svi živjeli zajedno! Uvijek su jedni druge pomagali i išli na slave! Rade i danas! Radit će opet! Da li će to vrijeme biti duže ili kraće – zavisi o nama! Da me sada možete vratiti u 1996., prije bih otišao, nego što ne bih! Danas ne bih otišao! Svojoj djeci kažem: ‘Vaš dom je gdje je vama dobro!’ Za mene, jedino mjesto u kojem bih živio osim mog Posušja je moje Sarajevo!”

(Face TV)