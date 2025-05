Akademik Rešid Hafizović: Kainova žrtva Azazelu

Kada zao i grešan čovjek, bilo gdje na planeti, pomisli da može prisiliti Boga da primi njegovu bogohulnu, kainovsku žrtvu, onda on postupa baš onako kako to čini zločinac Natanjahu danas u Gazi. Kako god su biblijski Kain i kur'anski Kabil bili uvjereni kako svoju žrtvu prinose na pladanj stvarnome Bogu, svaki put su morali biti razočarani saznanjem da tu žrtvu, zapravo, prinose svome dijaboličnom egu.

Piše: Akademik Rešid Hafizović, za Kliker.info

Analogno rečenom, i zločinac Natanjahu svako jutro u Gazu kreće po nove nedužne palestinske žrtve, misleći da ih prinosi na slavu Jahvi, ali ga suton svakoga dana posve razočara, jer ga uvjeri da žrtvu nije prinio Jahvi, već Azazelu, jedinom ‘božanstvu’ koje on priznaje i kome se klanja, baš kao i njegovi starozavjetni preci na koje se danonoćno poziva.

No, međutim, ono što njegovu zlotvornu dušu pomalo razgaljuje i u krvi ogrezlu mu savjest tješi je njegova vlastita pomisao kako on ovu kainovsku žrtvu ipak prinosi i u ime svojih ‘muslimanskih’ prijatelja iz Jordana i Katara, iz Emirata, Saudijske Arabije i Maroka, u ime tog karunovskog i hamanovskog sjemena u arapskome svijetu koje svojim prešutnim odobravanjem svega što krvolok Natanjahu radi u Gazi u podjednakoj mjeri sudjeluje u prinošenju kainovske žrtve u Gazi. Ali i to sjeme zla u arapskom svijetu na podjednak način se tješi, kao i krvolok Natanjahu, vjerujući kako će svojom uskoro nadolazećom kurbanskom žrtvom oprati vlastitu savjest i nekako uvjeriti Allaha kako su oni uvijek i dosljedno bili samo na strani Habilove/Aveljeve žrtve i onoga šta ona znači.

Osobno vjerujem da bi im Allah radije oprostio da kurbansku žrtvu nikako ne prinose u ovim nadolazećim danima hadžijskog Bajrama, i da ne idu u posjet Njegovoj Kući u Mekki, jer tako samo dodatno povređuju dostojanstvo Bajrama, Kurbana i Hadža, i još više izazivaju Allahov bijes protiv sebe. Oni bi to i sami trebali znati ukoliko još pamte riječi pečatnog Poslanika islama a.s. koji je prije toliko stoljeća kazao kako nikakva dobra nema u obredima ljudskim ukoliko u njima nema svjetla istine i sjaja ljubavi, samilosti i dobrote.

Ali ne, ne pamte oni te riječi odavno, jer je to karunovsko i hamanovsko sjeme zla u arapskome svijetu davno zaboravilo šta su to Kur'an i Islam, šta je to Hadis i Sunnet, šta je to bratstvo i muslimansko zajedništvo. Zarobljeno u svome predislamskom nacionalizmu, neznanju i modernoj paganštini to karunovsko i hamanovsko sjeme zla u Muhammedovoj a.s. Ummi odavna je bilo zrelo da ga se iznova u islam zove i podsjeti šta su to izvori islamske vjere i kakvog istinskog Boga treba slaviti, hvaliti i ničice mu se klanjati. Ali, avaj, stanje njihove svijesti im se nikako ne da popraviti, jer njih više nema ko zvati u islam kojega su zaboravili, jer nema više glasonoša Božijih koji bi mogli doći nakon pečatnog Poslanika islama a.s.. Ni njihove im religijske elite ne mogu biti od pomoći, jer su zauzete svojim lagodnim životom i služenjem svojim političkim karunima i hamanima.

Kad bi im kojim slučajem i došao novi glasonoša islama, uzaludno bi bilo, jer karunovsko i hamanovsko sjeme zla u arapskom svijetu i tada bi se radije okrenulo krvoloku Natanjahuu, bjelosvjetskom prevarantu Trampu i neuhavizanoj i veoma glupoj gospođi Ursuli von der Leyen koja, samo prije koji dan, blagoslovi Europu vrijednostima Talmuda, knjige o kojoj ništa ne zna i čijih užasnih riječi uopće nije svjesna. Evo samo nekih od njih:

„Talmudisti se slažu da kršćanske knjige treba spaljivati“ (Schabbath, 116a); „Onaj ko nije obrezan i ne drži šabat ne naziva se čovjekom“ (Talmud, Jalkut Rubeni 39); „Židove zvati ljudima, kršćane ne zvati ljudima“ (Kerithut, 6b); „Da Židova nema na svijetu, ne bi ni Sunce sjalo, ni kiša padala, niti bi ikakva blagoslova bilo na Zemlji“ (Talmud, Jebamot 101b); „Bogu su miliji Židovi od Anđela“ (Talmud, Hlin 91b); „Kao što je čovjek nad životinjama, tako su i Židovi nad svim narodima od Boga postavljeni.“ Talmud, Berah 102b); „Ko Židova ošamari toliko je učinio grijeha kao da je samog Boga udario.“ (Talmud, Sanhedrin 58b); „Nežidovu ne treba milost i pomoć ukazivati.“ (Talmud, Jebamot 12a); „Dopušteno je nežidovu učiniti sve i nanijeti mu svaku nepravdu“ (Talmud, Geneba 40a).

To su samo neki izrijeci židovskih rabina. Ima ih i strašnijih od ovih. Stoga, ako su ovo temeljne vrijednosti Europe, kako se izreče netom predsjednica Europske komisije, onda nije ni čudo što je ovaj kontinent kolijevka najvećih zala u ljudskoj povijesti, zala nalik onima koja danas čini cionistički Izrael u Gazi.

No na sreću, nisu talmudske ‘vrijednosti’ u temeljima Europe, jer je od davnina znano da se zapadno-europska kultura i civilizacija temelje na grčkom mitu, Bibliji i rimskom pravu. Stoga nemalo začuđuje zašto se predsjednica Europske komisije ipak odlučila izabrati za Europu ‘vrijednosti’ toliko opasne i pogibeljne za cijeli ljudski rod. Žalosnija od toga je samo činjenica da se za ove ‘vrijednosti“ odlučilo i karunovsko i hamanovsko sjeme zla u arapskom svijetu, dok im nominalne vrijednosti islama služe tek kao krinka kojom skrivaju svoj nečasni savez prijateljevanja sa sjemenom Azazelovim u cionističkom Izraelu i diljem Europe i Zapada.

