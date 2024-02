Akademik Kukić o Čoviću : Ne možeš biti istovremeno Evropejac i Dodikova desna ruka

Učestale su kritike na račun predsjednika HDZ-a BIH Dragana Čovića. Nakon južne interkonekcije, izbornog zakona, posljednja, dolazi zbog podrške haškom osuđeniku Valentinu Ćoriću. Dragan Čović na optužbe odgovara, da nema HDZ-a ne bi bilo ni evropskog puta. Amerikanci nisu baš takvog stava.

Još jedna direktna kritika na račun Dragan Čovića stigla je iz Američke ambasade u Sarajevu. Ovaj put zbog promocije knjige presuđenog ratnog zločinca Valentina Ćorića kojoj je predsjednik HDZ-a prisustvovao u petak.

“Čovićeva podrška osuđenom ratnom zločincu suprotna je evropskim vrijednostima za koje se zalaže. Dragan Čović je na promociji knjige u Mostaru odlučio javno odati počast osuđenom ratnom zločincu Valentinu Ćoriću, jednom od zloglasne “hercegbosanske šestorke” koje je ICTY osudio za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Čovićevo javno iskazivanje podrške osuđenom ratnom zločincu je anatema za evropske vrijednosti koje on navodno predstavlja i tvrdi da podržava. Javnoj podršci i veličanju osuđenih ratnih zločinaca sasvim sigurno nema mjesta u “europskoj BiH za sve””, navedeno je u saopštenju Američke ambasade u BiH.

Dodatnu uvredu žrtvama daje činjenica da je događaj održan u jednoj od navodno zajedničkih kuturnih ustanova Grada Mostara. Čelnici koji ispovijedaju predanost europskim vrijednostima ne bi trebali odavati počasti ratnim zločincima i ponovno otvarati stare rane, navedeno je u saopštenju.

I ranije se Dragan Čović sastajao sa haškim osuđenima poput Daria Kordića, no ovakvih, direktnih kritika nije bilo. Podsjetimo da je prilikom nedavne posjete BiH, James o Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara osim za Južnu interkonekciju, Čovića prozvao upravo za stanje u Mostaru koji je i dalje u mnogim segmentima podjeljen grad.

“Kao podsjetnik na činjenicu da neke stvari jesu popravljene, ali Grad Mostar je i dalje podijeljen, zaglavljen u podijeljenoj prošlosti. Lider koji je istinski posvećen evropskoj perspektivi BiH poduzimao bi korake da zacijeli rane iz prošlosti i promoviše pomirenje. Dragan Čović se tako ne ponaša, a mladi ljudi napuštaju Hercegovinu tražeći bolje šanse drugdje”, rekao je O’Brien.

Akademik, politički analitičar Slavo Kukić komentira došlo je vrijeme da ne možete više sjediti na dvije stolice.

“Biti Evropejac i desna ruka Milorada Dodika. Da li će kritike natjerati Čovića da aterira, vidjećemo, no pitanje je da li stoji i dalje ona Čovićeva, Amerikanci su naši najbliži saveznici. Postoji i ta mogućnost da se uskoro nađe na američkoj crnoj listi i mislim da je to realno.Bilo je nekoliko ozbiljnih kritika prethodnih sedmica”, kaže Kukić.

Kako je Dragan Čović od poželjnog partnera međunarodne zajednice stigao do osobe koja je sve bliže američkoj crnoj listi. Projekat Južne interkonekcije kojim se BiH rješava ovisnosti od ruskog gasa, od američkog je interesa u BiH; kompanija s kojom su radili BH GAS, označena je u tom kontekstu strateškom, zbog čega su Čovićevi pokušaji da se napravi nova sa sjedištem u Mostaru, jednostvano neprihvatljiva. A tu je i Izborni zakon. Paket integriteta i tehničke izmjene da, no za nova pravila za izbor članova Predsjedništva na čemu instistira HDZ neopohodne su izmjene ustava, za to nema vremena, jedinstven je stav američkih ali i evropskih partnera. Čović tvrdi riječ je o neznatnoj izmjeni, međunarodni predstavnici “da ne provode presude Evropkog suda u Strazburu”.

Da li će blokirati evropski put ukoliko se ne dogovore izmjene koje HDZ traži, u stranci odgovaraju – HDZ nikada nije ucjenjivao.

Uz sve navedeno ne treba zaboraviti da je značajan broj članova napustio ovu stranku, da je osnovan Hrvatski demokratski savez u ZDK da je HDZ ponovo izgubio vladu Livanjskog kantona, i smanjio broj zastupnika u tamnošnoj skupštini. Izgubio načelnika u općini Vareš. Ne baš dobar početak za lidera HDZ-a u izbornoj godini. I sve navedeno u očekivanju američkih sankcija.

Tina Jelin-Dizdar (N1)