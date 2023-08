Akademik Esad Duraković : Vučić spašava Dodika!Ima Bošnjaka koji bi pristali na podjelu BiH! (VIDEO)

Akademik Esad Duraković: gostovao je u specijalnom “Vjestniku” Face TV . Dotakao se i obilježavanja godišnjice Oluje u Prijedoru, kojoj su prisustvovali predsjednik RS-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Obilježavanjem Oluje u Prijedoru Dodik i Vučić se bahatili i sprovodili silu! Srbija vrši političku agresiju nad BiH! Srpske žrtve se mogle obilježiti na nekom drugom mjestu! Isto to rade i u Srebrenici! Vučić glavni faktor nestabilnosti na Balkanu! Moćni međunarodni faktori ga smatraju faktorom stabilnosti! On je Vučić, ali je i Vučina! Vučić spašava Dodika! Oni su tim! Ovdje se radi o zaštiti kriminala! Srbija se i dalje bori za teritorij u BiH! Srbi uspijevaju u razradi svoje strategije! Šmit uspavan! BiH podijeljena! RS je u velikoj mjeri postigla svoju nezavisnost, rade šta hoće! Najviše je kriva međunarodna zajednica!

BiH ne prijeti opasnost od Dodika, koliko od neiskrenosti branitelja BiH! Nismo dovoljno organizovani! Kad bismo se svi dovoljno akivirali na planu ostanka BiH mogli bismo promjeniti namjere i moćnih međunarodnih faktora! Sankcije koje je Amerika nametnula nisu adekvatne greškama koje su učinili! Logično je očekivati da se razarači BiH smijenu sa pozicija! Usred pripreme secesije, Vučić upao u BiH! To se moralo na vrijeme nanjušit! Niko nije reagovao od međunarodne zajednice! Da su to uradili imao bih povjerena u njih! Dodik godinama zategne malo, pa se povuče, onda napravi naredna dva koraka”, smatra Duraković.

Među Bošnjacima ima onih koji bi voljeli da se osnuje Bošnjakistan

Akademik upozorava i da je Dodikova retorika prevršila svaku mjeru, te da ne treba biit lakovjeran i vjerovati da se on promijenio. Naglasio je i da se sankcijama koje je SAD uveo zvaničnicima RS-a ne kažnjava srpski narod već režim:

“Neće niko riješiti državnost BiH, ako mi sami ne dignemo glas! Ne kažnjava se sankcijama srpski narod, nego režim! RS ne ide u izolaciju! RS je bliže državi nego entitetu! Među Bošnjacima imamo onih koji bi voljeli da se osnuje neki Bošnjakistan! Ne treba pristati na to; daj da se raziđemo! SDA pod vodstvom Izetbegovića uradila sve što se moglo učiniti da se devastira BiH! Radovao sam se da dođe do neke promjene! Djelovanjem Trojke imamo “dritanizaciju BiH”, idu korak dalje od onoga što je radio Izetbegović! Konaković ide u Laktaše Dodiku! Tapšu se po ramenima, kažu, Dodik se promijenio, a on kasnije ruši Dejton! Dodik im je opsovao genocid, oni su šutili! Sramotno!

Trebali su napustiti sastanak! Mora se pokazati dostojanstvo! Trebamo se ugledati na Kurtija! Kad se izgubi dostojanstvo onda se bankrotiralo! Kad se opsuje genocid tu više nema razgovora! Sastanci koji traju jako dugo po provincijama, u krčmama to nije uredu! To je ignorisanje važnosti institucija! Gospodine Dodik, dođite u Sarajevo na Marijin Dvor, u Predsjedništvo da razgovaramo! Ne smijemo dopustiti da se devastira ugled institucija! Trojka treba postavljati uslove i crvenu liniju! BiH i Bošnjaci su žrtve! Preživjeli su genocid! Od žrtava se stalno traži kompromis! Bošnjaci se pokušavaju otjerati u ugao! Trebalo je odavno postaviti crvene linije”, poručuje Duraković.

Živimo u stanju šoka i stresa već 30 godina…

Na kraju se dotakao i trenutno političkog i socijalnog stanja u kojem živimo,, odlaska mladih te upozorio da se Bosna i Hercegovina postepeno i polako “razvaljuje” kao država. Okrivio je međunarodnu zajednicu za to što je dopustila da dio teritorije na kojoj je izvršen genocid bude dodijeljen upravo onima koji su izvršili genocid.

“Ljudi nam masovno odlaze! Trideset godina živimo u stanju šoka i stresa! Ljudi su umorni od svega! Postepeno i polako se razvaljuje država! Ljudi su onesviješćeni! Olujni su oblaci nad BiH! Visoki predstavnik nema kvalitet, radi ono što mu se nalaže! Ne znam zašto se pravi zabuna oko Bošnjaštva i Bosanstva! Jedino u Bosni ne možeš biti Bosanac! Bosanac je oznaka pripadnosti državi, Bošnjak je oznaka pripadnosti narodu! Oni koji hoće da ospore mogućnost da budemo Bosanci radi na Dodikovoj i Čovićevoj teritorizaciji!

Bosanstvo je garant opstanka BiH! Radi se o državnosti BiH! Oni koji spominju Aliju Izetbegovića, neka se prisjeti rečenice:” Doći će vrijeme kada ćemo svi malo više biti Bosanci, nego Bošnjaci, Srbi i Hrvati!” Apelujem naše građane da se osjećaju kao Bosanci! Pokušavaju unijeti zabunu da nemamo naciju! Genocid negiraju zato što nemaju ni svijesti, savjesti, etičnosti i humanosti! Negatori su zvijeri! I tu je kriva međunarodna zajednica! Međunarodna zajednica je dopustila da teritorija na kojoj je izvršen genocid bude dodijeljena onima koji su izvršili genocid! Načelnik Srebrenice negator genocida! Sramotno”, zaključuje Duraković.

(Face TV)