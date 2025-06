Akademik Esad Duraković : Šta radi Schmidt?! To sigurno vodi ka stvaranju bošnjačke Gazze, ovdje u Evropi, a to je najgora moguća sudbina!

Aktivnosti i izjave Christiana Schmidta (pogotovu ove u posljednje vrijeme) svjedoče o konzistentnosti njegove misije koja – prema planu – treba da najzad dovede do etno-teritorijalne podjele BiH zbog koje i zbog kakve je započela internacionalna agresija na nju 1992. godine. To je ostvarivanje ratnih ciljeva političkim sredstvima.

Otkako je dospio na ovu poziciju moći, on marljivo radi na realizaciji Čović-HDZ-ovih ciljeva (a ni Dodika nije udaljio iz politike iako je to morao, radi vlastite vjerodostojnosti, davno učiniti). Stvaranje tzv. trećeg entiteta (čedo Herceg Bosne) bjelodano je u njegovoj agendi. To znači konačnu razgradnju BiH i pripajanje njenih teritorija susjednim državama koje su upravo zbog teritorija izvršile agresiju na hiljadugodišnju zemlju Bosnu.

Piše : Esad Duraković (Depo)

Konzistentnost te destrukcijske politike – zaista fatalne – ogleda se između ostaloga u sljedećem.

On je ovdje postavljen (na tako visoke pozicije ne postavljaju se ljudi slučajno ni nasumično) iako je u dubokom, u suštinskom „sukobu interesa“: stigao je ovamo kao laureat HDZ (primio je odlikovanje „Ante Starčević“) a agresija na BiH izvršena je pod vođstvom HDZ-a susjedne države. Već to bila je očita naznaka smjera njegova političkog djelovanja. Pri tome je nužno imati u vidu da je politički vrh susjedne države, a koju je vodio upravo HDZ, sudjelovao u Udruženom zločinačkom poduhvatu u BiH – po presudi najviše međunarodne pravne instance. (Naglašavam da nikada i nijedan narod u cjelini ne poistovjećujem s njegovom političkom partijom/partijama!)

Realizirajući ciljeve HDZ-a, kao njegov laureat, Schmidt zapravo dovršava njegove ratne ciljeve o etničkoj podjeli BiH, ali mu ne smeta što se takvom saradnjom istovremeno sukobljava s međunarodnom pravnom institucijom najvišega reda – ignorira presudu o UZP. To je politička bahatost nedostojna civiliziranog svijeta. Nadalje, njegova intervencija na dan izbora – što je na nivou političkog barbarstva – također je dokaz njegove destrukcijske političke konzistentnosti da bi instalirao vlast čiji zadatak je ostvarenje HDZ-ovih etno-teritorijalnih osvajačkih ciljeva.

Najzad, on hoće da tako zapečati sudbinu BiH i da na taj način bude posljednji visoki predstavnik u njoj. Nisam siguran da je političkim subjektima ovdje, akademskoj javnosti, javnosti općenito, jasno koliko negativiteta ta osoba unosi u političku realnost BiH i kako tešku sudbinu joj priprema.

Stoga se obraćam svim nivoima javnosti, osviještenim pojedincima i ustavnim patriotama ove zemlje:

Budite svjesni da taj cilj o stvaranja tri entiteta, ili federalne jedinice, vodi ka ukinuću BiH! Stvaranje trećeg „etno-entiteta“ (bošnjačkog) sigurno vodi ka stvaranju bošnjačke Gazze, ovdje u Evropi, a to je najgora moguća sudbina. U Evropi ubrzano jačaju islamofobni elementi, nažalost, a imajte u vidu da su obje susjedne zemlje u nedavnoj agresiji koristile religijski faktor kao najefektniji motivacijski faktor za uništenje države i Bošnjaka.

Schmidtovom politikom bio bi stvoren, najprije, bošnjački geto, a potom bi, u tome getu, bili izloženi onome čemu su danas izloženi Palestinci u Gazzi. U dubokoj ste zabludi ako mislite da bi neko u ovome moralno unakaženom svijetu brinuo zbog toga. Devedesete godine ovdje (sjetite sa samo sarajevskog safarija!) i Gazza danas neporecivo svjedoče o tome! Stoga morate znati i u skladu s tim djelovati:Nipokoju cijenu ne smije se prihvatiti podjela države na tri „etno-entiteta“ jer to uključuje stvaranje bošnjačkog geta, „etno-entiteta“, kome je, u tom slučaju, namijenjena patnja do iščeznuća.

Pristanete li na to i budete li šutjeli – niste ni zaslužili bolju sudbinu!

Za vlastitu sudbinu se valja izboriti!