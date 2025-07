Akademik Esad Duraković : “Moral našega svijeta je potpuno kolabirao, a to ne može izaći na dobro”

“Za Gazu je prekasno. Ona je temeljito razorena dok se njeni civili i dalje masovno ubijaju, a preostali mučenici u njoj suočeni s pomorom od gladi i bolesti. Naročito se masovno ubijaju djeca i žene, bespomoćni i nenaoružani, dok se jedna od najmoćnijih armija svijeta – ona cionistička – ustremila na njih svim kapacitetima svoga oružja i svoje zlikovačke ostrašćenosti”, rekao je Duraković.

Dodao je da “normalnom čovjeku srce puca, u grču, rida dok gleda tu djecu koja su glađu pretvorena u kosture”.

“Za ‘civiliziranu’ Evropu to je tek pozornica. Cionisti likuju jer su zločin upravo usavršili. Te cionističke nemani nemaju ni srce ni savjest: oni neizmjerno uživaju u mučenju djece, štaviše – za njih je to izuzetan čin pobožnosti i oni upravo pokazuju – kao nikada i nigdje prije njih – kako vjera može biti izopačena do nezamislivih granica”, dodao je on.

Istakao je da “ovakvo zlo svijet ne pamti i nema ga ni u epovima”.

“Zašto? Zato što je na približno dva miliona civila zatvorenih u logor bez hrane i lijekova, bez sanitarija, kidisala jedna od najjačih armija svijeta. I ne samo to: ovo zlo, ovaj zločin nad tim logorom srčano pomaže većina vlada evropskih zemalja i najjača zemlja na svijetu – SAD. Istovremeno njihovi klijenti, arapski režimi, ili šute dostojni neizreciva prezira, ili čak pomažu to zlo na sve načine kidiše na dva miliona civila u logoru. Dakle, po totalitetu – svijet nikada nije učinio ni vidio ovakav zločin”, naglasio je Duraković.

Ustvrdio je da je on “mnogo kompleksniji od genocida, po bezdušnosti i naročito po broju aktera”.

“Upravo ovdje izgubio je svijet pravo da se smatra civiliziranim, humanim ili – ne daj Bože – demokratskim. Inficiran je neopisivom dehumanizacijom i kolektivnim ludilom, s rijetkim izuzecima. Prekasno je za Gazu, vi, premijeri evropskih zemalja koji se sada tobože meškoljite, prekasno je za pranje zauvijek ukaljanih obraza. Ili je ovo sada neka nova vaša finta?”, pita Duraković.

Rekao je da se neki nadaju padu Natanjahuove vlade i u promjene u vezi s time.

“Nužno je imati u vidu da Natanjahu vodi biblijski rat, da su takav rat vodili oni prije njega i vodit će ga oni poslije njega, jer stvaranje biblijskog Izraela je za cioniste dogma od koje neće odustati, a protagonisti će se samo smjenjivati. Ovo traje već sedamdeset godina. Nikada ne zaboravite da je ovo totalno fanatični i po broju aktera je globalni vjerski rat, jer su u njega uključene i zapadne vlade i ‘braća’ Arapi”, tvrdi Duraković.

Zaključio je da je “moral našega svijeta potpuno kolabirao, a to ne može izaći na dobro”.

“Svijet klizi ka nekoj kataklizmi u kojoj će ili nestati ili će se na tragičan način resetovati. Svi ćemo platiti veliku cijenu za to. I zaslužili smo jer nismo prepoznali raspomamljeno zlo i nismo preduzeli ono što je trebalo preduzeti”, zaključuje akademik Duraković.

