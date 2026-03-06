Akademik Esad Duraković: Izrael pravi ARMAGEDON, uništit će Iran i Tursku da dođe MESIJA! (Video)

U intervjuu za FACE TV tvrdi da sukobi na Bliskom istoku imaju duboku religijsku pozadinu: „Biblija kaže da su cionisti dužni da stvore izraelsko carstvo i da dovedu do Armagedona, kataklizme! Kataklizma je uslov za pojavljivanje Mesije! Mesija će povesti ljude u hiljadugodišnju sreću!“

Govoreći o Bliskom istoku, navodi da se ne radi samo o jednoj vojnoj operaciji.