Akademik Esad Duraković: Izrael pravi ARMAGEDON, uništit će Iran i Tursku da dođe MESIJA! (Video)
06 Marta
22:38 2026
U intervjuu za FACE TV tvrdi da sukobi na Bliskom istoku imaju duboku religijsku pozadinu: „Biblija kaže da su cionisti dužni da stvore izraelsko carstvo i da dovedu do Armagedona, kataklizme! Kataklizma je uslov za pojavljivanje Mesije! Mesija će povesti ljude u hiljadugodišnju sreću!“
Govoreći o Bliskom istoku, navodi da se ne radi samo o jednoj vojnoj operaciji.
–Duraković: „Ovdje se ne radi samo o napadu na Iran! Cilj je da se Iran potpuno devastira kako bi Izrael mogao da radi šta hoće! Ako Izrael vidi da gubi, mogao bi upotrijebiti nuklearno oružje! Iranci su tvrd orah! Iranci nisu isto što i Arapi! Gorko iskustvo će imati Izrael s Irancima! Ovo je replika krstaških ratova u 21. vijeku! Arapski režimi su američki podanici! Arapi, običan narod kojih ima 450 miliona imaju izraženu empatiju i ne pristaju na ovo!“ Američka imperija je u silaznoj putanji! Izgubili su moralni kompas! Amerika je pokopala demokratiju i međunarodno pravo! Amerika je u fazi propadanja!“
(Face TV)
