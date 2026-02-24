Ahmed Burić bez zadrške: Sistem je truo, akademska zajednica je korumpirana bara, a vlasti ne žele stručne ljude (Video)

Novinar i književnik Ahmed Burić gostovao je u emisiji Dan uživo na N1, gdje je bez zadrške govorio o protestima, odgovornosti vlasti, stanju u GRAS-u, ostavkama u Kantonu Sarajevo i ulozi političkih stranaka.

“Ovo je bolesno društvo, mora ljekaru”

“Ovo je društvo puno rupa, puno tempiranih bombi. Ono je bolesno i mora ljekaru”, poručio je Burić.

Govoreći o protestima, istakao je da su oni “više nego potrebni jer ovako više ne može”, ali upozorava da postoji opasnost njihove političke zloupotrebe.

“Vidim da iz toga hoće da kapitalizira bivša vlast, bivša uprava, ne volim riječ vlast. Jedino gore što se može dogoditi u ovoj zemlji je da dođu

Direktor GRAS-a podnio je ostavku, dok se istovremeno najavljuju novi protesti drugih kategorija zaposlenih.

Aktuelnoj strukturi zamjera “značajan nivo neodgovornosti, bahatosti, egotriperaštva i postavljanje podkapacitiranih ljudi na odgovorna mjesta”, uz izostanak sankcija.

Podsjetio je i na dug GRAS-a od 300 miliona KM.

“Ja razumijem da je njima u GRAS-u ostavljeno 300 miliona duga. Ko je odgovarao za to?”, upitao je.

Posebno je problematizirao način vođenja istraga:

“Kako je moguće da policija saslušava čovjeka koji je u tom trenutku mogući optuženik za ubistvo u prisustvu direktora? Koje je to tužilaštvo, koja je to država i na šta smo mi sve pristali?” “Ako je cilj protesta da institucije rade svoj posao – propali ste”

Govoreći o alternativama, Burić je kazao da građani moraju sami procijeniti kome vjeruju.

“Da se okrenu sebi i da gledaju kome vjeruju, kome ne.”

Podsjetio je i na poruku koju je ranije iznio u Srbiji:

“Ljudi, sve je u redu, ali ako je cilj vaših protesta da institucije rade svoj posao, vi ste propali. I propali su, nažalost.” “Država je napravljena da ne radi”

Komentirajući najave novih protesta policije, boraca i državnih službenika, Burić je rekao da je očigledno kako je sistem postavljen da ne funkcioniše.

“Izgleda da je stvar došla dotle da je jasno da je ova država napravljena da ne radi. Stranci se tu neće puno miješati, njima je dovoljno da ne puca.”

Dodao je da je domaća politika svedena na interesnu raspodjelu javnog novca.

“To je jedna piljara u kojoj ja uzmem iz javnih fondova onoliko koliko mogu, obezbijedim dvije generacije i ne odgovaram za to.”

Oštro je kritikovao i nevladin sektor i akademsku zajednicu:

“Ne znam gdje su te vajne nevladine organizacije koje postoje desetljećima ovdje. Akademska zajednica je jedna korumpirana bara.” “Mediji su ušutkani, ljudi kupljeni za malo”

Govoreći o izostanku javne podrške mladima na prvim protestima, Burić je rekao:

“Zato što su kupljeni za malo. Ovdje se izašlo u susret tim svim malim. Prvo su praktično ušutkali medije.”

Tvrdi da su pojedini glavni urednici i njihovi partneri dobili ambasadorske pozicije, navodeći da je “DF odigrao jednu vrlo sramnu ulogu”.

“Kada sjedite negdje i dobivate plaću za vrlo malo rada, gledate da to sačuvate. A niko vam nije objasnio da će taj kontingent iz kojeg se plaće isplaćuju vraćati vaša djeca i unuci. Sad oni dolaze jer su izgleda shvatili da će oni vraćati.” Ostavke i odgovornost: “Moraju imati tužilaštvo iza sebe”

Komentirajući ostavku premijera Kantona Sarajevo, pad Vlade KS i ostavku direktora GRAS-a, Burić smatra da suštinska promjena zahtijeva pravni okvir.

“Oni moraju imati tužilaštvo koje ih prati. Moraju imati pravni stub koji stoji iza njih.”

Podsjetio je da problemi u GRAS-u nisu od jučer.

“Moj rahmetli otac radio je u GRAS-u 70-ih. Problem počinje 1978. godine kad Hilmo Jusufranić postaje direktor. Nije to od juče.”

Dodao je i simboličnu opasku:

“Stariji tramvaji voze i po Zagrebu i po Pragu. Oni nisu propustili da ga ofarbaju u reklamu kladionice. To je istina o nama.” “SDA i SDP su strateški partneri, jedni kaskaderi drugih”

Govoreći o političkoj odgovornosti, Burić je naveo izjavu visokog dužnosnika SDA da su ostavili dug od 300 miliona KM “nadajući se da će SDP to ispraviti”.

“Šta to znači? To znači da su SDA i SDP strateški partneri, u kojem SDP ulazi kao kaskader da ih mijenja u opasnim scenama. Oni se ne razlikuju po metodologiji vladanja.”

Smatra da je ostavka premijera u ovom trenutku kontraproduktivna, iako, kako kaže, “ne misli ništa puno dobro o njemu”.

“Kratko je do izbora. On je izabran konjukturom egomanijaštva svoje stranke kao jedino rješenje oko kojeg neće biti frke.”

Za ministra saobraćaja Adnana Štetu kaže da je “od ministara napravio najviše”, ali problem vidi u klijentelizmu.

“Zašto se u javnim poslovima koristi toliki klijentelizam da oni moraju biti sve? Moraš biti i predsjednik kantonalnog odbora stranke i poduzetnik i ministar. To je za jednog čovjeka previše.” “Vlada će raditi kozmetiku, suštinski ne može puno”

Očekivanja od nove vlade su, smatra, minimalna.

“Ona će raditi u tehničkom mandatu. Mogu poduzeti nekakvu kozmetiku. Suštinski ne mogu puno. Njima je sada da spašavaju žive glave.”

Postavlja i pitanje ko bi u ovom trenutku preuzeo odgovornost.

“Ko bi sad uzeo vruć krompir u trenutku kad se sve ruši?” “Stručni ljudi ih ne zanimaju”

Na zahtjeve mladih da se imenuju stručni ljudi, Burić odgovara:

“Mladi ljudi su malo naivni. Njih stručni ljudi ne zanimaju. Stručan čovjek želi istinu i neće da učestvuje u falsifikovanju tendera.”

Dodaje da političke strukture funkcionišu kao “reality show”.