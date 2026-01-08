Agent američke imigracione službe ubio ženu u Mineapolissu : “Tražimo da ICE odmah napusti grad” (Video)

Agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE) u srijedu je u Minneapolisu ubio ženu, potvrdili su lokalni i savezni zvaničnici. Incident se dogodio u kontekstu povećanih mjera administracije predsjednika Donalda Trumpa protiv ilegalne imigracije u gradovima pod upravom demokrata.

Prema izjavama Tricie McLaughlin, portparola Ministarstva domovinske sigurnosti, agent ICE-a je zapucao nakon što je žena navodno pokušala vozilom pregaziti službenike. Žena je preminula na licu mjesta, dok su povrijeđeni agenti očekivano van životne opasnosti.

Incident je izazvao proteste građana, a demonstrante su dočekali teško naoružani federalni agenti s plinskim maskama, koristeći suzavac kako bi ih rastjerali.

Gradonačelnik Minneapolisa, Jacob Frey, okrivio je Trumpovu administraciju za eskalaciju napetosti u gradu i zatražio trenutno povlačenje ICE-a. Frey je poručio da grad stoji uz svoje imigrantske i izbjegličke zajednice.

Trumpova administracija je proteklih sedmica rasporedila savezne agente u Minneapolis zbog navodnih prevara u koje su uključeni imigranti iz Somalije, što je izazvalo kritike lokalnog stanovništva.

Incident dodatno produbljuje napetosti između saveznih imigracijskih agencija i gradova kojima upravljaju demokrati, dok se dalje očekuju istrage i reakcije na smrt žene.

