Afera “Kazalište”: Inspektorica Jasenka Mahinić na strani HDZ-a i gradonačelnika Kordića

Dok se pred očima zbunjene mostarske javnosti nastavlja nelegalna gradnja Hrvatskog narodnog kazališta, gradska inspektorica Jasenka Mahinić — dugogodišnja šefica Inspekcije Grada Mostara — postala je simbol šutnje i nečinjenja. Upravo kraj nje i uz njenu pasivnost izniklo je ovo kontroverzno gradilište, koje već godinama izaziva sumnje u korupciju, pogodovanje i selektivnu primjenu zakona, saopćio je danas Mostarski krug.

“Inspekcija zatvorenih očiju”

Uprkos nalazima geometra da je kazališna zgrada povećana za nekoliko hiljada kvadratnih metara mimo zakonske dozvole, šefica gradske inspekcije nije poduzela apsolutno ništa. Nije bilo kazni, nije bilo obustave radova, nije bilo ni odgovora javnosti. Razlozi njene šutnje, kako tvrde vijećnici opozicije, poznati su “samo njoj i onima kojima se stavila na raspolaganje”.

Kordićev bijes i blokada informacija

Na pitanje vijećnika Alisa Čolakovića (SDA) da se predstavi projekat kazališta, Grad Mostar do danas nije dao odgovor. Svaki pokušaj rasprave o HNK-u izaziva burne reakcije gradonačelnika Marija Kordića, koji agresivno reaguje prema svima koji se usude tražiti zakonite informacije. Iako ga zakon obavezuje na transparentnost, Kordić — uz prećutnu podršku Mahinić — nastavlja gradnju kao da zakoni ove zemlje ne postoje.

Političko svrstavanje i “dogovorena igra”

Mahinić je, po svemu sudeći, odavno izabrala stranu. Kao nekada Boško Ćavar, i ona se svrstala uz HDZ i gradonačelnika. Gradilište ne prestaje s radom, a Mostar svjedoči još jednom primjeru selektivne pravde u režiji vladajuće strukture. Sve to događa se dok vijećnici, uključujući i one iz SDP-a i SDA, samo deklarativno iskazuju protivljenje — bez konkretnih poteza koji bi zaustavili nezakonite radove.

Vrijeme za politički odgovor

Mostarska javnost s pravom se pita: da li je ovo dogovorena igra? Hoće li iko imati snage da konačno stane u kraj očiglednom bezobrazluku, korupciji i urušavanju ugleda gradske uprave? Mnogi vjeruju da novi predsjednik Gradskog vijeća i novoizabrani vijećnici imaju priliku — i obavezu — da zaustave ovaj kriminal, prije nego što Mostar postane simbol pravne anarhije i političkog licemjerja.

Novo saznanje: produžen mandat do Nove godine

I najnovija vijest iz Mostara: glavna šefica inspekcije Jasenka Mahinić ispunila je sve uslove za penziju, ali joj je, voljom aktuelne vlasti, mandat produžen do Nove godine — a moguće i duže, sve dok se ne završi “posljednja faza” izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta.

Na sramotu vlasti i žalost svih Mostaraca, očigledno je da pravda i zakon u ovom gradu čekaju svoje “novo kazalište” — ali bez predstave i bez kraja, naveli su iz Mostarskog kruga.