Advance analiza : Slom INF‑a, prošlost postaje sadašnjost u kojoj ruske rakete srednjeg dometa ponovno drže cijelu Europu na nišanu

Europa se definitivno vraća u razdoblje kada je zvuk za opasnost mogao biti upaljen samo nekoliko minuta do udara raketa srednjeg dometa. Današnja potvrda Moskve da se više ne smatra vezanom ostacima INF‑a, nije tek birokratska nota – to je sad konačan kraj jednog od posljednjih stupova hladnoratovske stabilnosti i povratak logici u kojoj sile prvo posežu za oružjem, a tek potom za telefonom. INF je 1987. uklonio čitavu klasu projektila koji su Europljanima visjeli nad glavom, ali izgleda da će se Europa ponovno morati naviknuti na takve neugodne neizvjesnosti.

Kada su Ronald Reagan i Mihail Gorbačov potpisali INF, Europa je odahnula: Amerikanci su povukli Pershing‑II, Sovjeti SS‑20, a Britanci i Francuzi shvatili da mogu graditi prosperitet bez straha da će postati spaljena tampon‑zona. Sporazum je bio simetričan, transparentan i obvezujući – jedina istinska denuklearizacija cijele kategorije oružja. Osim što je smanjio nuklearni arsenal, INF je politički pokazao da ni najdublje suparništvo ne mora nužno završiti totalnom konfrontacijom. Ta je lekcija danas dramatično zaboravljena.

Američko povlačenje 2. kolovoza 2019. – službeno zbog ruskog sustava 9M729 – zapravo je bilo uvod u širi strateški zaokret Washingtona prema “velikom natjecanju” s Kinom. Bijela kuća je tvrdila da bilateralni ugovor više nema smisla kad treći igrač raspolaže s nekoliko stotina IRBM‑ova. U praksi je, međutim, SAD prvi razbio stari dogovor, a potom optužio Moskvu da ga krši. Rusija je, razumljivo, odgovorila simetrično: suspendirala je INF i ponudila moratorij pod uvjetom da SAD ne postavlja nove projektile u Europi. Taj je moratorij pet godina visio o tankoj niti – i Zapad ju je prerezao.

Jasno je, naime, da Washington nikada nije stao – Aegis Ashore s vertikalnim lansirnim cijevima u Rumunjskoj i Poljskoj tehnički može ispaljivati Tomahawk krstareće rakete, dok je Njemačka prošle godine pristala ugostiti novu generaciju hipersoničnih sustava SM‑6 i taktičke balističke projektile dometa do 2 500 km. Sve to formalno je “konvencionalno”, no Moskvi je riječ na papiru slaba utjeha kada lansirna cijev izgleda isto, a vrijeme leta do Sankt Peterburga ili Smolenska pada ispod deset minuta!

Putinova objava da “uvjeti za unilateralni moratorij više ne postoje” nije tek reakcija na američko oružje, nego politička poruka: Rusija se više ne osjeća obveznom igrati prema pravilima koja drugi otvoreno krše. Rusija raspolaže arsenalom koji pokriva INF domet – modernizirani Iskander‑M, bespilotni “Lancet‑AD” i novi hipersonični “Orešnik”. Najosjetljivija točka je, dakako, Kalinjingrad, gdje bi raspored projektila mogao držati cijelu srednju Europu pod nišanom, ali isto vrijedi i za mogućnosti u Bjelorusiji, na Krimu ili čak u Arktičkom krugu, gdje se sve više militarizira Sjeverna morska ruta.

Europske prijestolnice ponovno otkrivaju staru geografsku istinu – kontinent je uzak, a gradovi su pregusto zbijeni za okršaj projektila ovakvih brzina. Varšava i Bukurešt, koji su entuzijastično prihvatili američke sustave, sada strepe da će postati prve mete odvraćanja. Berlin se suočava s unutarnjim nemirom jer opozicija militarizaciji raste na političkom rubu, dok Pariz i London, s vlastitim nuklearnim snagama, šute jer znaju da gubitak INF‑a otvara prostor i ruskim i američkim topovima na čijem nišanu mogu završiti francuske i britanske baze.

Gubitak ugovora dodatno smanjuje “vrijeme za razmišljanje”. Projektilu dometa 1 500 km s kopnenog lansirnog vozila treba pet‑šest minuta do cilja. Političaru preplašenom satelitskim upozorenjem treba više da ustane iz sjedala od šoka nego što projektilu treba da preleti Poljsku. Kratko upozorenje, kombinirano s nestankom komunikacijskih kanala (NATO‑Rusija Vijeće ne zasjeda od 2022.), stvara atmosferu “pucaj prvi, pitaj kasnije” – baš ono za što je INF bio protuotrov.

Širi kontekst još je sumorniji. New START je suspendiran, Ugovor o otvorenom nebu ugašen, dok Kinu nitko nije ni pokušao uvući u ozbiljan dijalog. Svijet pokazuje brutalnu logiku – bez centralnog stola pregovora, svi računaju da je bolje imati projektil u pripremi nego potpis na papiru. Čak i da Washington i Moskva sutra sjednu, Peking, New Delhi, Tel Aviv, Pjongjang i Teheran ostaju izvan slike. INF je bio proizvod bipolarne ravnoteže, nešto što se danas doima nedostižnim.

Što slijedi? Prvi scenarij je utrka u naoružanju. SAD testira kopnenu verziju Tomahawkam Rusija serijski proizvodi Kinžal i Zirkon, NATO partneri raspravljaju o integraciji europskih udaljenih lansirnih platformi. Drugi, nešto pozitivniji scenarij je “kontrolirano odvraćanje” – zona reciprociteta gdje bi, primjerice, Europa prihvatila samo nenuklearne projektile zapadne proizvodnje, dok bi Rusija ograničila raspored na teritorij unutar svojih međunarodno priznatih granica. No za takvu džentlmensku igru treba povjerenje koje je isparilo.