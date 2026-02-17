Adnan Šteta: Nije se vodila briga o održavanju tramvaja; novu Vladu birat će nova većina (Video)

Pet dana nakon teške saobraćajne nesreće u Sarajevu, u kojoj je Erdoan Morankić izgubio život, a Ella Jovanović zadobila teške povrede, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta u Plenumu poručuje da istraga mora dati potpune i jasne odgovore.

Na početku razgovora uputio je saučešće porodici stradalog i podršku porodici povrijeđene djevojke, naglašavajući da tragediju doživljava lično, a ne politički. „Jako teški dani su iza nas, a teški dani su i ispred nas. Ova saobraćajna nesreća koja je prouzrokovala tragediju duboko je potresla sve građane Kantona Sarajevo i ja to gledam kao Adnan Šteta, ne kao politička pozicija.“

Ipak, suštinsko pitanje i dalje ostaje bez odgovora: „Ne znamo zašto se dogodila ova nesreća.“

„Ostavka direktora GRAS-a nije bila iznuđena ni nagovorena“

Jedno od prvih pitanja odnosilo se na ostavku direktora KJKP GRAS, Senada Mujagića, koja je uslijedila pet dana nakon nesreće. Ministar odbacuje spekulacije o pritiscima. „Ostavka nije bila iznuđena ni nagovorena. On je meni to saopštio danas. Rekao mi je da nije mogao ostaviti preduzeće u stanju u kojem jeste.“

Naglašava da niko iz vlasti nije tražio ničiju smjenu, te podsjeća da je i sam reagovao odmah po saznanju za tragediju.

Ključno pitanje, međutim, odnosi se na odgovornost, koja se, kao i obično, prebacuje sa jedne strane na drugu. Ministar Šteta rekao je da odgovornost još uvijek nije utvrđena. „Kada budemo znali ko su odgovorni ljudi, niko u lancu odgovornosti neće ostati na svojoj poziciji.“

Šta se zna o tramvaju?

Govoreći o tehničkom stanju tramvaja koji je učestvovao u nesreći, ministar tvrdi da Ministarstvo nema privilegovane informacije dok traje istraga. „Ja znam isto što zna i javnost. Nakon prvih informacija Tužilaštvo Kantona Sarajevo i MUP su preuzeli slučaj.“

Demantovao je navode da je konkretni tramvaj prošle godine više puta isključivan iz saobraćaja: „To ne mogu potvrditi. Pitao sam danas i kažu da nije tako. U javnosti ima puno poluinformacija i špekulacija.“

Istakao je da svako vozilo mora ispunjavati stroge zakonske uslove: „Nijedno vozilo ne smije se pustiti na cestu da nema sve parametre dnevne, sedmične i mjesečne kontrole, ovjerene i potpisane od odgovornih osoba. Sve drugo je krivično djelo.“

Dodaje da je održavanje vozila prioritet, ali i jasna odgovornost preduzeća: „Održavanje vozila je u velikom prioritetu i za njega je odgovorno preduzeće GRAS.“

„Nije istina da vozači ne smiju odbiti voziti vozilo u čiju ispravnost sumnjaju“

U javnosti su se pojavile tvrdnje da vozači ne mogu odbiti upravljanje tehnički spornim vozilom. Ministar to decidno negira. „Nije istina da vozači ne smiju odbiti voziti vozilo u čiju ispravnost sumnjaju. To nijedan vozač danas neće reći.“

Naglašava da takve tvrdnje potiču iz ranijih perioda i da ne postoje zapisnici koji bi potvrdili prisilu nad vozačima.

Povlačenje starih tramvaja i vanredne kontrole

Nakon nesreće, GRAS je povukao starije tramvaje iz saobraćaja. „GRAS je povukao stare tramvaje iz saobraćaja jer čekaju vještačenje ovog tramvaja koji je učestvovao u nesreći.“

U međuvremenu će, kaže ministar, svi tramvaji proći dodatne provjere: „Radit će se vanredne kontrole svih tramvaja. Nijedno vozilo se neće pustiti prije nego što se jasno pokaže kada je pregledano, ko ga je pregledao i u kakvom je stanju.Vijek tramvaja nije kratak ako se pravilno održava. Imamo 25 novih tramvaja i stare koji uz dobro održavanje mogu biti na pruzi.“

„Nije se vodila briga o održavanju prethodnih godina“

Ministar otvoreno govori o stanju koje je zatečeno u preduzeću. „Nije se vodila briga o održavanju tramvaja prethodnih godina. Danas u skladištu imamo rezervne dijelove nabavljene prije 20 godina koji su neiskoristivi.“

Podsjeća da je preduzeće bilo pred stečajem i opterećeno dugovima, te da su stotine miliona maraka iz budžeta izdvojene za stabilizaciju sistema.

„Ne vidim razlog da bilo ko bilo kome nešto smjesti“

Ministar je komentarisao i teorije koje su se pojavile u javnosti – da se odgovornost unaprijed pokušava svaliti na vozača tramvaja.

Na to odgovara odlučno: „Ne vidim mogućnost ni razlog da bilo ko kome nešto smjesti ili kaže da je tako, ako Tužilaštvo ne kaže da je tako. Ovo su sve špekulacije.“

Dodaje da poznaje vozača i njegovu porodicu, te da je lično obišao povrijeđene neposredno nakon nesreće. „Ja znam toga vozača, znam porodicu tog vozača. Bio sam na Kliničkom centru, obišli smo povrijeđene. I on meni kaže: brzo se išlo, šta se desilo – ne znam. To treba biti predmet istrage.“

Krivične prijave iz 2021: „Detektovan gubitak od 330 miliona“

Podsjetio je i na potez Vlade Kantona Sarajevo iz 2021. godine, kada je na njegov prijedlog zatražena detaljna analiza poslovanja GRAS-a za prethodnih 15 godina. „Na moj prijedlog Vlada je tražila od Ureda za borbu protiv korupcije detaljnu analizu poslovanja GRAS-a. Na bazi te analize detektovan je gubitak od 330 miliona maraka.“

Taj izvještaj je, kako navodi, proslijeđen Tužilaštvu 2022. godine. „Znam da je to poslano Tužilaštvu. Šta se dalje dešava, koliko je vremena prošlo i dokle se došlo – to vam ne mogu reći. Znam da je jako puno ljudi i jako puno godina obuhvaćeno tim procesom.“

Ističe da su donirani stari tramvaji, neiskoristivi rezervni dijelovi i ranije nabavke dio tog izvještaja, te da vjeruje da Tužilaštvo radi na predmetu.

O zahtjevima protesta građana

Ministar otvoreno podržava mirne proteste građana, posebno mladih. „Podržavam proteste građana. Posebno mladih. Mirne, dostojanstvene zahtjeve i prijedloge.“

Prokomentarisao je jedan od konkretnih zahtjeva – povlačenje starijih tramvaja iz saobraćaja i javnu objavu dokumentacije o njihovom servisu. „Povukli smo stare tramvaje. Prije nego što ih budemo namjeravali pustiti, javno ćemo objaviti: tramvaj taj i taj broj, servisiran tad, pregledan tad, potpisao taj.“

Drugi zahtjev odnosi se na modernizaciju infrastrukture. „Idemo u rekonstrukciju remize i depoa. Kupujemo novu opremu za održavanje. Ne možete samo kupiti novo vozilo – morate ga održavati.“

Podsjetio je da je do sada u javni prevoz investirano blizu 300 miliona KM, te da se planira dodatnih 200 miliona u naredne dvije do tri godine.

Ostavka premijera i pad Vlade

Govoreći o ostavci premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka, ministar tvrdi da ona nije bila ranije najavljena članovima Vlade. „Nije nam najavio u nedjelju da daje ostavku. Došao je na sjednicu i dao ostavku.“

Podsjeća da je i sam želio podnijeti ostavku odmah nakon nesreće. „Čim sam dobio informaciju o nesreći, rekao sam: desila se tramvajska nesreća, javljuju da ima poginuli, ja dajem ostavku. Premijer i kolege su rekli da to ne radim, da moramo biti odgovorni i vidjeti šta se desilo.“

Naglašava da su ostavkom premijera svi ministri automatski u ostavci, te da sada slijedi procedura u Skupštini. „Ako Skupština prihvati ostavku, mora se birati nova vlada, a o njoj će odlučivati nova većina.“

„Ne postoji nikakav tajni ugovor“

Ministar je odbacio tvrdnje da postoji bilo kakav skriveni ili tajni ugovor u vezi sa nabavkom i održavanjem tramvaja. „Ne postoji nikakav tajni ugovor. Sve što je potpisano dostupno je nadležnim institucijama i javnosti u skladu sa zakonom.“

Dodao je da su optužbe o “tajnim aranžmanima” političke konstrukcije koje se pojavljuju bez konkretnih dokaza. „Ne znamo zašto se dogodila ova nesreća, ali pokušaj da se kroz priču o tajnim ugovorima unaprijed konstruira krivica – nije odgovoran pristup.“

Ponovio je da će sva dokumentacija, uključujući ugovore, servise i tehničke podatke, biti transparentno predstavljena javnosti.

