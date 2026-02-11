Adnan Hadrović i profesor Serwer odgovorili na pitanje: Može li Republika Srpska u Americi kupiti nezavisnost? (Video)

Savjetnik za globalnu sigurnost Adnan Hadrović i američki ekspert za Balkan profesor Daniel Serwer upozorili su gostujući u emisiji Pressing da se u Washingtonu lobističkim novcem može kupiti gotovo sve, te da je sistematski rad i ulaganje miliona dolara dovelo do toga da se o Bosni i Hercegovini može pričati na potpuno drugačiji način.

Hadrović je istakao da ne vjeruje da se u ovom trenutku može kupiti otcjepljenje, ali da se nedvojbeno može kupiti naklonost da se otvore određena pitanja koja mogu napraviti jako puno problema probosanskohercegovačkim snagama.

“Sistematski rad od 10 godina, na primjer Ureda Republike Srpske, plaćanja miliona dolara u proteklih 10-12 godina, vidite da je dovelo u situaciju da se ipak o Bosni i Hercegovini može pričati na drugi način. Mnogi su ljudi, što u Americi kažu, uzimali američki stav for granted. Američki stav više nije to”, upozorio je Hadrović.

Dodao je da je ovo ozbiljno upozorenje da lobistički dio djelovanja mora biti riješen što je prije moguće. Serwer: Trumpova administracija izuzetno korumpirana, prodaje gotovo sve za novac

Profesor Daniel Serwer bio je još direktniji, ocijenivši da je moguće kupiti gotovo sve u Washingtonu ovih dana.

“Mislim da jeste moguće kupiti gotovo sve u Vašingtonu ovih dana. Jer ova administracija je izuzetno korumpirana. Oni prihvataju milione unutar kriptovalute, dakle to nije ništa drugo nego prevara. I zaista je potpuno jasno da Trumpova Bijela kuća će prodati gotovo sve za novac”, rekao je profesor Serwer.

Ipak, dodao je da ne postoji mogućnost razdvajanja Bosne na dva dijela.

“Ako se to dogodi, Bosna će se podijeliti na tri dijela i to neće proći mirnim putem. Vlasti u Sarajevu, ako žele da zadrže svoju zemlju i svoju državu, moraju da imaju kapacitet kako bi tu zemlju provodili na samom terenu, dakle unutar Bosne i Hercegovine”, istakao je Serwer.

Upozorio je i da nema članstva u EU za bosanske Hrvate ili bosanske Srbe ukoliko se odcijepe.

“Bosanski Hrvati već imaju hrvatski pasoš i već imaju neke prednosti u članstvu u EU, no kad je riječ o bosanskim Srbima, za njih to treba predstavljati veliki problem. Ni Srbija, niti Republika Srpska neće biti u stanju da uđu u EU ako Bosna bude podijeljena. Toliko povjerenja imam u Evropljane”, zaključio je Serwer.