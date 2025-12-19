Adnan Ćerimagić upozorava :Bez reformi do 2026. EU preispituje odnos prema BiH
Bosna i Hercegovina se ponovo nalazi na prekretnici svog evropskog puta, u trenutku kada Evropska unija traži jasne i mjerljive rezultate, a politički kontekst u Briselu i regiji postaje sve složeniji.
O aktuelnim očekivanjima EU, ovosedmičnom samitu EU-Zapadni Balkan, izostanku jednoglasnog usvajanja zaključaka Vijeća EU o proširenju zbog protivljenja Mađarske, ali i realnim izgledima za naredne korake Bosne i Hercegovine, u Buka intervjuu razgovarali smo s Adnanom Ćerimagićem, višim analitičarem Inicijative za evropsku stabilnost (ESI) iz Berlina.
BUKA: Gospodine Ćerimagiću, u kojoj se fazi trenutno nalazi evropski put Bosne i Hercegovine i šta je ključno pitanje u ovom trenutku?
U fazi u kojoj je potrebno uporno objašnjavati jedno osnovno pitanje: šta tačno Evropska unija očekuje i pod kojim uslovima je spremna napraviti sljedeći korak u procesu sa BiH. Poruke iz Brisela su u tom smislu jasne i nedvosmislene.
Evropska unija očekuje usvajanje dva ključna zakona: Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine. Ti zakoni moraju biti u potpunosti usklađeni s preporukama Venecijanske komisije i Evropske komisije. Ne postoji prostor za parcijalna rješenja ili slobodna tumačenja. Samo potpuno usklađeni zakoni smatrat će se ispunjavanjem evropskih uslova.
Drugo jasno očekivanje odnosi se na imenovanje glavnog pregovarača. To nije samo izbor osobe, već uspostavljanje jasno definisane funkcije s preciznim mandatom. Bez toga, Evropska unija ne može govoriti o ozbiljnom i vjerodostojnom procesu.
BUKA: Često se u BiH govori o diskriminaciji u odnosu na druge kandidate. Ima li to danas uporište?
Ne. Bosna i Hercegovina se prvi put nakon dugo vremena suočava s očekivanjima koja su uporediva s onima koja su u istoj fazi procesa postavljena Ukrajini i Moldaviji. Težina zadataka je približno ista i odgovornost je isključivo na domaćim institucijama.
BUKA: Šta bi se desilo ukoliko BiH ispuni ove uslove?
Evropska komisija bi započela tehničku pripremu za pristupne pregovore i državama članicama dostavila nacrt pregovaračkog okvira. Nakon njegovog jednoglasnog usvajanja, mogla bi se održati prva međuvladina konferencija i formalno otvoriti pregovori.
BUKA: Koliko bi trajala ta pripremna faza?
Na osnovu nove metodologije proširenja i iskustava drugih kandidata, trajala bi najmanje dvije godine. U tom periodu Komisija detaljno objašnjava šta se očekuje, dok Bosna i Hercegovina predstavlja svoj ustavni poredak, zakonodavstvo i administrativne kapacitete.
BUKA: Koja pitanja bi se u tom periodu morala otvoriti, i da li bi se ista morala odmah riješiti?
To su, naprimjer, presude iz grupe Sejdić-Finci, reforma Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i budućnost međunarodnog nadzora, uključujući Ured visokog predstavnika. Ne bi se tražila konačna rješenja u kratkom roku, ali bi moralo postojati jasno opredjeljenje i jasan i vjerodostojan plan kako doći do dogovora.
BUKA: Kako cijenite pristup EU s ciljem provedbe traženih reformi u Bosni i Hercegovini?
Uslovi su namjerno fokusirani na državni nivo, Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu, bez zahtjeva za paralelne entitetske ili kantonalne reforme. Time je odgovornost jasno locirana.
BUKA: Kakva je uloga političkih aktera iz Republike Srpske u ovom trenutku?
Od aprila ove godine komesarka za proširenje Marta Kos jasno je poručila da se razgovori o evropskom putu neće voditi s Miloradom Dodikom. Istovremeno, očekuje se da sve stranke u Vijeću ministara, uključujući SNSD, rade na pronalaženju rješenja.
BUKA: Da li EU mijenja svoj dosadašnji oprezni pristup prema političkim blokadama u BiH?
Politički kontekst se promijenio. Otvoreni napadi na EU, njenu delegaciju i Specijalnog predstavnika iz Banje Luke ozbiljno dovode u pitanje dosadašnji pristup. Moja lična procjena je da ako do početka naredne godine ne dođe do stvarnog napretka, realno je očekivati da EU razmisli o dosadašnjem pristupu, koji je rijetko uključivao jasno alociranje krivice.
BUKA: Kako gledate na ovosedmični samit EU-Zapadni Balkan?
Ovaj samit više nema težinu kakvu je imao 2020. godine i neposredno nakon toga. Tada je, uz Berlinski proces, bio rijetka prilika za lidere zapadnog Balkana da se susretnu s liderima EU. Danas takvih formata ima mnogo više, samo od maja imali smo nekoliko takvih prilika, od samita Evropske političke zajednice, samita u Tirani i Kopenhagenu do Berlinskog procesa u Londonu.
BUKA: Šta će obilježiti ovogodišnji samit?
Prije svega podjela, i unutar EU i unutar regije. U regiji se jasno izdvajaju Sjeverna Makedonija i Albanija kao zemlje koje napreduju, dok ostale četiri stagniraju. U EU smo svjedočili podjeli 26 prema 1, kada zbog Mađarske nisu usvojeni zaključci o proširenju. To snažno utiče i na poruku koja se šalje regiji.
Slađan Tomić (Buka)
