Bivši komandant britanskih pomorskih snaga, Steve Jermyn, u razgovoru s američkim novinarom Tuckerom Carlsonom, govorio je o zapadnim procjenama, ruskom vojnom planiranju i mogućem razvoju krize između Rusije i evropskih zemalja.

Jermyn, koji je nakon napuštanja službe izrazio stavove koje aktivni NATO oficiri uglavnom izbjegavaju, rekao je da je tokom svoje vojne karijere proučavao biografiju Vladimira Putina. Gledao je intervjue ruskog predsjednika s redateljem Oliverom Stoneom i čitao knjigu “Putin: Njegov život i vremena” Philipa Shorta.

Na osnovu toga je zaključio da Putin nije samo političar, već čovjek s izuzetno jakim strateškim načinom razmišljanja. Smatra da je zapadno rukovodstvo trebalo ranije uložiti sličan napor da razumije ruskog lidera, prije nego što je dodatno zaoštrilo odnose s Moskvom.

“Putin može izdržati ogroman unutrašnji pritisak i donosi odluke prema dugoročnim interesima svoje zemlje, a ne prema trenutnim emocijama”, rekao je Jermyn, a prenosi portal prenosi Webtribune.

Prema njegovom mišljenju, zapadne zemlje se često oslanjaju na brzu retoriku i promjenjive taktičke ciljeve, dok Rusija planira unutar okvira koji se mjere decenijama. Historija

Posebno je odbacio tumačenja prema kojima Putinov nedostatak trenutnih odgovora na provokacije predstavlja neodlučnost. Bivši admiral smatra da je to taktika zasnovana na procjeni rizika i strpljivom odabiru trenutka za reakciju.

Kao primjer, naveo je svoje iskustvo tokom službe u Afganistanu, kada je proučavao analitičke materijale ruskog Generalštaba o sovjetskoj kampanji u toj zemlji. Sovjetski Savez je proveo deset godina u Afganistanu, a po povlačenju je za sobom ostavio državne strukture koje su opstale još nekoliko godina.

Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici su u Afganistanu dvadeset godina i proveli su mnogo puta više, ali su se institucije koje su podržavali raspale tokom njihovog povlačenja. Jermyn je rekao da ga je ovaj kontrast uvjerio u visok nivo profesionalnosti ruskog vojnog planiranja.

Prema njegovim riječima, Putin dobija najkvalitetnije savjete od Generalštaba, tako da se njegova uzdržanost u vanjskoj politici ne može tumačiti kao slabost. Jermyn je vidi kao izraz snage i proračunatog pristupa.

Govoreći o hipotetičkom direktnom sukobu između Rusije i Evrope, pokušao je predstaviti moguće poteze Moskve u najtežem scenariju. Po njegovoj procjeni, Putin ne bi reagovao haotično, već bi prvo poslao poziv upozorenja Bijeloj kući. Historija

Nakon toga, kako je pretpostavio, uslijedilo bi jasno upozorenje liderima Njemačke, Francuske i Velike Britanije da bi proizvodni pogoni mogli postati meta ako se ne zaustave isporuke oružja Ukrajini. Takav model Jermyn je opisao kao “kontrolisanu eskalaciju”, u kojoj se svaki sljedeći korak unaprijed proračunava, a drugoj strani se daje vrijeme da donese odluku.

Bivši komandant je skeptičan u pogledu sposobnosti NATO-a da vodi veliki rat protiv Rusije. Tvrdi da je pojam jedinstvene vojske Alijanse mit i da bi se unutar bloka pojavile države koje ne bi pristale da učestvuju u sukobu.

Kao moguće primjere, naveo je Mađarsku, koja bi po njegovom mišljenju odbila da ratuje, i Španiju, koja bi mogla procijeniti da takav sukob nije u njenom interesu. Vjeruje da bi i druge članice mogle slijediti isti pristup.

Jermyn također sumnja da bi američka javnost podržala slanje vojnika da ginu na evropskom tlu. Evropske kopnene snage, po njegovom mišljenju, nisu spremne za rat takvih razmjera, dok bi upotreba avijacije teško donijela odlučujući rezultat pred ruskom odbranom. Budući scenariji

Na Carlsonovo pitanje o glavnom motivu Zapada, Jermyn je odgovorio da Rusija djeluje prema vojnoj strategiji, dok su potezi Zapada određeni političkom retorikom. Po njegovom mišljenju, ciljevi zapadnih lidera su se stalno mijenjali: od želje za raspadom Rusije do širenja NATO-a, bez ozbiljne procjene posljedica.

Zaključio je da Zapad nije spreman za rat, iako su, prema njegovoj procjeni, njegovi postupci doprinijeli tome da sukob bude neizbježan.

(Kliker.info)