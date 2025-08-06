hamburger-icon

Adi Šoše oduševio Mostarce: Koncert karijere u rodnom gradu

Adi Šoše oduševio Mostarce: Koncert karijere u rodnom gradu

07 Augusta
00:01 2025
Jedan od trenutno najtraženijih pjevača u regiji, Adi Šoše, sinoć je održao jedan od najemotivnijih i najvećih koncerata u svojoj karijeri i to u svom rodnom gradu.

„Najljepši cvijet“, „Od jeseni do proljeća“, Zrno nade“, „Nevrijeme“, „Vila“, , „Šteta, zar ne?“, „Pusto ostrvo“, „Nije lako biti ja“ samo su neke od pjesama koje je sinoć zapjevao karizmatični Mostarac, a valja naglasiti i da je za svoju mostarsku noć za pamćenje pripremio repertoar od čak 29 pjesama. Ususret mostarskom koncertu, Adi Šoše je objavio i posebnu pjesmu s posvetom svome gradu – „San o Mostaru“ koju je sinoć izveo uz zborno pjevanje više hiljada fanova.

Uz svoje velike hitove, Adi je zapjevao i popularne pjesme muzičkih velikana Massima, Olivera i Gibonnija i Toše Proeskog.

Adi je za nastup oobukao košulju s crvenim srcima pa je i tako poručio koliko voli svoj rodni grad, a tokom cijele večeri sve njegove hitove pjevalo je nepregledno mnoštvo njegovih obožavateljica. Kao u transu, publika je euforično reagirala na svaku Adijevu pjesmu, ali i na svaki plesni korak njegovog prepoznatljivog plesa.

U pratnji sjajnog AL Music Benda kojeg predvodi Amil Lojo i uz Adijev upečatljiv vokal i ludu energiju, sinoćnji je koncert uistinu bio vrhunac ovogodišnjeg koncertnog ljeta u Mostaru. A ovaj je koncert ujedno bio i jedan od najvećih i svakako najznačajnijih koncerata Adija Šoše u njegovog blistavoj karijeri.

(Vijesti-Bljesak)

