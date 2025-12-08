AAmbasador Lagumdžija nakon predstave u New Yorku: Sadika se može dogoditi bilo gdje ako ne spriječimo zlo

Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija oglasio se nakon izvedbe predstave “Njih više nema” u kultnom teatru La MaMa u njujorškom East Villageu, poručivši da ova scenska priča nosi snažno, univerzalno upozorenje i duboku humanističku poruku.

Lagumdžija je istaknuo da su ga glavni protagonisti – Svetozar Cvetković, Alban Ukaj i cijeli autorski tim – “zakovali” za lik Sadike, ženu koja u predstavi metaforički “živi” sa svojom ubijenom porodicom.

“Ko nakon ovoga ne razumije da se Sadika može dogoditi svugdje, ukoliko to ne spriječimo bilo gdje – taj ne razumije u kakvom svijetu živimo”, poručio je ambasador, naglasivši univerzalnost opomene koju nosi predstava.

Podsjetio je da je Srebrenica tokom protekle godine u sjedištu UN-a u New Yorku postala globalni simbol genocida i ogledalo koje pokazuje koliko se kao čovječanstvo možemo – ili ne možemo – nazvati civilizacijom.

“Kao što je Srebrenica u UN-u postala simbol genocida na kojem se ogleda koliko zaslužujemo nazvati se civilizacijom, tako je Mirjana Karanović, u zvjezdanoj ulozi Sadike u ‘Njih više nema’ na Menhetnu, prenijela univerzalno iskustvo, ljubav i tragediju”, naveo je Lagumdžija.

Predstava “Njih više nema”, nastala prema tekstu Doruntine Bashe, u produkciji Heartefacta i SARTR-a uz podršku fondacije My Balkans, režirana je od strane Andreja Nosova. Nakon beogradske premijere u maju i sarajevske u novembru, predstava je nastavila međunarodni put.

U glavnim ulogama nastupaju Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković i Alban Ukaj, dok glumačku postavu čine i Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Matea Mavrak, Hana Zrno, Sanin Milavić, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Dino Hamidović i Natalia Dmitrieva.

